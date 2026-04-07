В украинском дисбате за доллары продавали "негодность"
Государственное бюро расследований Украины расследует правонарушения в военной сфере, в том числе факты влияния на решение военно-врачебных комиссий. О разоблачении очередной коррупционной схемы ведомство проинформировало 7 апреля
2026-04-07T13:54
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
ГБР и Нацполиция Украины разоблачили военнослужащего дисциплинарного батальона специального правоохранительного формирования в составе ВСУ."По данным следствия, он потребовал у сослуживца 12 тысяч долларов США. За эти деньги обещал повлиять на решение военно-врачебной комиссии, чтобы того сочли непригодным к службе по состоянию здоровья", - рассказали в ГБР.Вымогатель взятки заверял в способности повлиять на главу внештатной постоянно действующей военно-врачебной комиссии одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Черкасской области.Чтобы получить деньги, военнослужащий привлек посредника – жителя Умани. За вымогательство взятки военнослужащему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества."Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей. Также следователи арестовали имущество, изъятое во время обысков", - рассказали следователи.
