В украинском дисбате за доллары продавали "негодность"

Государственное бюро расследований Украины расследует правонарушения в военной сфере, в том числе факты влияния на решение военно-врачебных комиссий. О разоблачении очередной коррупционной схемы ведомство проинформировало 7 апреля

2026-04-07T13:54

новости

украина

черкасская область

гбр

вооруженные силы украины

нацполиция

коррупция

всу

криминал

взятка

ГБР и Нацполиция Украины разоблачили военнослужащего дисциплинарного батальона специального правоохранительного формирования в составе ВСУ."По данным следствия, он потребовал у сослуживца 12 тысяч долларов США. За эти деньги обещал повлиять на решение военно-врачебной комиссии, чтобы того сочли непригодным к службе по состоянию здоровья", - рассказали в ГБР.Вымогатель взятки заверял в способности повлиять на главу внештатной постоянно действующей военно-врачебной комиссии одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Черкасской области.Чтобы получить деньги, военнослужащий привлек посредника – жителя Умани. За вымогательство взятки военнослужащему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества."Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей. Также следователи арестовали имущество, изъятое во время обысков", - рассказали следователи.Накануне в новостях: Десятки тысяч долларов, чтобы "решить вопрос" с ТЦК - расценки для уклонистов кусаютсяБольше новостей дня представлено в обзоре ВСУ ждут порки "Орешником". Украина разваливает Евросоюз. Хроника событий на 13.00 7 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

