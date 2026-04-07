В США заявили о подготовке импичмента главе Пентагона из-за войны с Ираном

Член Палаты представителей США от Демократической партии Яссамин Ансари заявила, что на следующей неделе намерена инициировать процедуру импичмента министру обороны Питу Хегсету. Об этом 7 апреля написало агентство али РИА Новости

2026-04-07T11:14

Ансари связывает это решение с действиями Хегсета в ходе американской операции против Ирана. Она утверждает, что глава Пентагона нарушил присягу и поставил под угрозу жизни американских военнослужащих.Ранее западные СМИ уже писали, что Пит Хегсет оказался в центре критики на фоне эскалации конфликта. На этом фоне в Пентагоне также произошла серия громких кадровых перестановок, включая увольнение нескольких высокопоставленных генералов во время продолжающейся кампании против Ирана.США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана 28 февраля. С тех пор конфликт продолжает расширяться, а Хегсет накануне заявлял, что 6 и 7 апреля могут стать днями с наибольшим количеством американских ударов с начала кампании.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Зеленский утратил интерес к фронту": чем занята Украина сегодня. Хроника событий на утро 7 апреля.

