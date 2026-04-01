Силовики задержали банду, вымогавшую у военных деньги "за службу в ЧВК"
Силовики задержали банду, вымогавшую у военных деньги "за службу в ЧВК"
Силовики задержали банду, вымогавшую у военных деньги "за службу в ЧВК"

03:04 01.04.2026 (обновлено: 03:06 01.04.2026)
 
01.04.2026
Российские силовики нейтрализовали банду, члены которой вымогали у 95 военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны РФ, деньги "за военную службу в ЧВК". Об этом со ссылкой на материалы дела в ночь на 1 апреля сообщает РИА Новости
В организованную преступную группу входят восемь человек, с одним из них следствие заключило соглашение о сотрудничестве. По версии следователей, трое членов ОПГ ввели в заблуждение 95 человек, которые поступали на военную службу по контракту через военный комиссариат. Потерпевшим обещали, что после заключения контракта с Минобороны они фактически будут проходить службу в ЧВК.
"Члены ОПГ обманули поступающих на военную службу лиц, предложив передать денежные средства за содействие в поступлении на военную службу в ЧВК, для приобретения военного имущества, а также для оказания помощи семьям раненных и погибших военнослужащих и под другими надуманными предлогами.
В 2025 году после заключения контрактов о прохождении военной службы 95 военнослужащих войсковой части перевели на банковские счета (членов группы) и доверенных им лиц личные денежные средства, которые на заявленные цели использованы не были, а присвоены участниками организованной преступной группы, то есть похищены путем обмана", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении агентства.
Также установлен факт, что члены ОПГ угрожали застрелить военного, которого приковали наручниками к дереву и удерживали таким образом не менее трёх суток.
В материалах дела в числе прочих обвиняемых фигурируют Артур Велисевич, являющийся многодетным отцом, и бывший курский полицейский Игорь Душкин, они арестованы.
Членам ОПГ, в зависимости от роли, вменяются вымогательство группой лиц, мошенничество, совершенное организованной группой, убийство группой лиц и хищение оружия организованной группой. По делу в качестве свидетелей допрошены не менее 80 военнослужащих, проведено не менее 10 очных ставок, две выемки.
Ранее сообщалось, что в Кировской области пресечена деятельность ОПГ, похитившей более 44 млн рублей у участников СВО.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
