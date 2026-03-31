https://ukraina.ru/20260331/ryvok-iz-peshek-v-ferzi-1077359047.html

Рывок из пешек в ферзи

Есть неподтверждённая история о некоем студенте, который опоздав на лекцию и списав с доски уравнения, решил их, думая, что это домашнее задание, а придя на следующее занятие выяснил, что профессор рассказывал о нерешаемых математических проблемах и именно их иллюстрировали написанные на доске уравнения.

2026-03-31T21:58

весь ищенко

нато

ес

владимир зеленский

иран

украина

европа

трамп и зеленский

дональд трамп

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1f/1077359636_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_b1167cb8d68726c52804903bc4b13f25.jpg.webp

Эта история описывает известную психологическую проблему – человек иногда решает задачу только потому, что не знает, что это невозможно.Надо отдать должное украинскому руководству. Оно с завидным упорством ищет путь к повышению своего международного престижа, буквально пытается прорваться из пешек в ферзи и, не зная, что это невозможно, находит оригинальные изящные решения, заставляющие работать над ограничением амбиций Киева не только его врагов, но и отпетых союзников.Думаю, отнюдь не случайно украинские БПЛА полетели по отдалённым российским регионам в тот момент, когда Зеленский отправился на Ближний Восток предлагать монархиям Залива украинскую помощь в войне с Ираном. И не только сам отправился, но и своих специалистов по БПЛА отправил, как утверждает лучших.Удары украинских БПЛА вглубь России не могут быть проигнорированы мировыми СМИ даже в условиях повышенного интереса к иранской кампании. Тем более, когда и на Ближнем Востоке тоже воюют украинцы и тоже специалисты по БПЛА. Зеленскому бесплатная реклама. К тому же Иран почему-то серьёзно возбудился от появления в регионе киевских специалистов по БПЛА. Сразу же заявил, что Украина стала врагом Ирана. Кроме того, в ходе иранской охоты на украинских военных в странах Залива, в очередной раз актуализировалась тема возможного вступления в войну с Ираном мелких монархий залива: ОАЭ, Катара, Кувейта. Американцы пытаются склонить к вступлению в антииранскую коалицию даже принципиально нейтральный Оман и Саудовскую Аравию, опасающуюся очередного затяжного конфликта с хуситами, который перекроет её нефтяную торговлю через последнюю отдушину – Красное море.Таким образом, одним действием – отправкой на Ближний Восток очень небольшой группы своих военных, Зеленский добился очередного привлечения внимания к Украине, плеснул бензина в разжигание конфликта Ирана со странами Залива и прорекламировал опыт Украины в производстве и применении БПЛА. Трамп этому не обрадовался потому, что ему нежелательно связывать между собой украинский и иранский кризисы, США сбежали с Украины именно в Иран и здесь у них тоже ничего не выходит. Но раз украинские военные в странах Залива появились (а Иран заявил, то он даже успел убить пару десятков), недовольство Трампа Зеленскому удалось обойти.Вернёмся к одновременным с активизацией Зеленского на Ближнем Востоке ударам украинскими дронами вглубь России. Понятно, что скандал в СМИ по поводу этих ударов даёт Зеленскому дополнительный аргумент в попытке убедить страны Залива использовать украинские беспилотные технологии. Кстати европейцы, помогавшие Киеву налаживать массовое производство БПЛА и отрабатывать их боевое применение, сразу же выразили своё недовольство тем, что они восприняли как попытку Зеленского перехватить контракты богатых арабов на борьбу с беспилотной опасностью. Даже российские СМИ за всё время СВО не писали об украинских БПЛА так плохо, как европейцы в последнюю неделю. Вдруг выяснилось, что по мнению Европы украинцы не умеют ни делать БПЛА, ни их использовать, а всё, что у них есть – лишь то, что Европа отдала им от великой щедрости, потому что "всё равно выбрасывать".Возможно, европейцы верно учуяли опасность потерять гешефт, но я думаю, что США не пустят к арабским деньгам ни Украину, ни Европу. В Вашингтоне уже начали поговаривать, что арабы должны будут оплатить американскую войну с Ираном, а Трамп ни копеечки налево не пропустит. Но думаю, что главная идея Зеленского заключалась не в том, чтобы заработать на БПЛА, в лучшем случае, он, как и говорил, наделся обменять их на нужные ему зенитные ракеты, но у арабов у самих оказалось мало. Главной же целью Зеленского были не арабские деньги и даже не российские порты, а создание единого пространства войны от Белого до Аравийского моря, где Украина будет центром позиции, её ценность для Запада в целом и США в частности, резко возрастёт, и она вновь займёт приоритетное место в планах США и сможет рассчитывать на максимальную поддержку.К такому выводу я прихожу потому, что украинские дроны, летевшие к российским портам, вдруг массово стали падать в Прибалтике и Финляндии. Реакцию членов российского клуба "весь мир в труху", широко представленного в СМИ, нетрудно было предсказать. Российское информационное пространство оказалось переполнено требованиями "наказать злодеев" так, как будто раньше не происходило ничего подобного, включая атаки украинских дронов на Мурманск и находящиеся рядом стратегические объекты. Власть пока отмалчивается, но если ажиотаж вокруг темы удастся поддержать ещё пару недель (если у Украины хватит БПЛА, прибалты с финнами будут и дальше сообщать о каждом падении) Москву могут вынудить отвечать и постараются быстро провести возгонку кризиса до начала военных действий.Вот вам и огненная дуга от Белого моря до Аравийского с Украиной в центре и украинскими дронами на обоих флангах. В Киеве рассчитывают, что Трамп не сможет игнорировать столь явную роль Украины в формировании общего антироссийского фронта и вынужден будет вернуться к антироссийскому союзу с Киевом и ЕС.Я писал выше, что это нереализуемая затея, нерешаемая задача. Не только потому, что Трамп не желает возвращаться сейчас на российский фронт, поскольку проигрывает там всухую и не только потому, что Европа не желает втягиваться в конфликт с Ираном, предпочитая понаблюдать со стороны, оставив себе руки развязанными для любой реакции в любое время. Кроме всего этого, Россия не желает расширять пространство войны и вступать в открытое столкновение с Европой, пока не исчерпан украинский кризис, а половина Европы смертельно боится столкновения с Россией, и лишь вторая её половина стремится к войне, но регулируемой и управляемой.При таком количестве главных игроков, не желающих разрастания конфронтации и объединения разных её очагов в один, для реализации киевского плана требуется слишком большое количество невынужденных решений, которые не являются приоритетными для соответствующих стран. А это именно план, поскольку такого количества "случайных" совпадений и разглашения тех же падений дронов на граничащие с Россией страны блока НАТО без специальной подготовки и согласования действий состояться не может (раньше же не разглашали).Так что схема, конечно, изящная, но не рабочая. Бывает, что в отдельных случаях хвост вертит собакой, бывает, что прокси заставляет своего гегемона приять некое решение вопреки первоначальным планам. Но прокси и гегемон не могут поменяться местами полностью. Если пешку не ведут в ферзи, она туда и не идёт. Да и ферзь, хоть важная фигура, но им играют, а не он играет.И всё же расслабляться нельзя, потому что в своём неведении относительно невозможности реализации своих замыслов, Киев слишком упорен, а не знающий что взялся за нерешаемую задачу, иногда её решает, к вящему удивлению окружающих.О том, что происходит в порту Усть-Луги, на который украинские БПЛА совершили несколько нападений - в статье Павла Котова "Украина при помощи прибалтов и поляков бьет по российским портам. Время отвечать"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

