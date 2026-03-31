План побега. В будущее

Один из моих любимых литературных героев - генерал Чернота сетовал: "Чего-то меня в Стамбул бросает". И я его понимаю. В сложные моменты жизни - и личной, и общественной - хочется сбежать. Как правило, в понятное прошлое.

2026-03-31T22:29

А Стамбул-Константинополь для русских, особенно тех генералов, был - всё. От пряного запаха хорошего кофе и хруста французской булки по утрам, до пронзительного ощущения былой воинской славы и несокрушимой византийской веры на ночь…Понимаю. Но не принимаю. Это все же прошлое. А бежать стоит не в чужое прошлое, а в свое будущее. Хотя тут посложнее будет.Есть практика побега в прошлое, но почти нет практики побега в будущее. Почему? Наверное, потому, что первую можно создать из целой кучи смутных ощущений, фантомов, настольжи, причуд памяти. А вторую - только из четкой теории. Здесь прям по заповеди вождя: "Нет ничего практичнее хорошей теории". Тем более, что Ильич это повторил вслед за физиком-экспериментатором Больцманом…Доводилось участвовать в подобных непростых затеях. Запомнилась подобная попытка в "деревне Бонн", когда этот заштатный городишко был столицей Германии, а последняя еще строила планы о создании нерушимой коалиции с Россией.Вместе с другом Александром Раром, пожалуй лучшим политологом Европы, мы тогда ваяли картину будущих войн и конфликтов на шарике. Ну, чтоб предостеречь всех заинтересованных от геополитических капканов, ловушек и прочих "ловчих ям". Резюмировали тогда, что все военные конфликты будущего будут концентрироваться вокруг локаций добычи и логистики энергорессурсов. Типа, Кувейта, Сирии, Венесуэлы, Ирана и пр.Да, многое, в частности, угадали. Но, признаюсь, в целом были не правы. Саша тогда был слишком ярым анти-марксистом, а я все еще верным последователем.То есть, над нами и в негативном, и в позитивном плане довлели отблески могучей теории. Без поправки на время! А тот период - конец девяностых и стал водоразделом эпох.Когда я, по дороге в аналитический центр немецкого МИДа останавливался на чашечку кофея в плавучей ресторации "Моби Дик" на Рейне, не подозревал, что вся могучая автоиндустрия Германии, будет стоить на фондовом рынке меньше, чем один какой-нибудь "Яндекс". Хитрый шкипер с китобоя оказался сильнее могучего Моби Дика…Вот сейчас мой молодой знакомый Юрий из Симферополя - прекрасный плиточник и каменщик, беззаветно поклоняется "Капиталу". Перечитывает его по третьему разу и находит ответы на все случаи жизни.Похвально и объяснимо. Мэтр писал свои труды для плиточников, каменщиков и прочих виртуозов "тяжелых сущностей" своей технологической эры. Только вот мир в принципе поменялся. Новую реальность уже не закатать в бетон.Да, над моей обожаемой ночной Ялтой реет громадный светящийся лозунг одной строительной фирмы - "Бетон!". Но архитектура бытия уже иная. Совсем иная.Много раз отмечал, что знаменитая марксова пирамида перевернулась. Это в век "Капитала" "базисом" общественного устройства была тяжелая индустрия. Культура же, идеология, образование и прочие легкиие фракции были всего лишь "надстройкой". А ныне все наоборот!Постиндустриальный мир - это не господство информации над машинизацией. Это и больше, и шире. Это - господство идеального над материальным! Говоря метафорически, господство смысла над бетоном.Илон Маск стал первым на планете "триллионером", продавая не сырье, станки, механизмы, а идеи, смыслы, фантазии. Метафизика ныне победила физику!Вот чего мы не учли в своем давнем задании с другом Раром. Мы угадали места будущих конфликтов, но не вскрыли их подлинные причины. Анализировали симптомы будущих потрясений, но не их суть…Забавно, что и сегодня по-прежнему господствуют марксовы подходы. Даже у его ярых ненавистников. Тот же Ближневосточный замес, почти все трактуют с позиций сугубо земных, плотских, вульгарно-материалистичных. Типа, борьба за нефть, газ, редкоземы, прочие бренные ресурсы.Но под всем этим барахлишком лежит нечто более весомое. Лежит поглубже, чем нижние пласты сланцевого "черного золота". Цивилизационные плато глубже базальтового!Похоже мир сегодня вошел в фазу "атлантизма". Только "Атлантиды" не только тонут, но и всплывают. Это и есть начало будущего. Его "эпическая сила".Всплывает необъятная русская цивилизация - "Русский мир".Проступают контуры, вроде бы подзабытой, энциклопедической персидской цивилизации.Гребет, гребет из последних сил к поверхности неуемная иудейская цивилизация.Западная раскалывается на европейский неподъемный балласт и американское плавучее плато…Вот по ломким и болезненно-острым краям этих массивов и возникают катаклизмы. Новая реальность - эпоха не ресурсных или революционных, а цивилизационных войн.Об этом мне некогда в Гарварде и пророчествовал гениальный Сэмюэл Хантингтон, сетуя, что Украина оказалась на самом разломе и неизбежно станет ареной войны.Попутно замечу, что украинские вожаки этого не понимают абсолютно. Не понимают ничего про Европу. Маниакально стремятся туда, а "она утонула".Не понимают они ничего и про США. Последним для всплытия в новом качестве не нужны "железяки". Не случайно американская цивилизация именует себя "Американской мечтой". Поэтому Трамп с таким пренебрежением отверг "помощь" Зеленского в поставках летающего хлама.Комику бы осознать, что Штаты стали по сути "американской ТЦК". Им не летающий мусор с мотором надо бы предлагать, а уникальный украинский опыт бусификации всех уклонистов в окопы. "Коалиция желающих" только этого и должна желать - умереть за мечту Америки. За остров Эпштейна! А то какого-нибудь вялого Писториуса без пистолета и не загонишь живьем на фронт.А у Украины бесценный опыт работы с "не желающими": облавы, газ, собаки, удушающие захваты… Трампу бы понравилось. И если Старому Свету все равно тонуть, то пусть тот делает это с остаточной пользой для Нового не в Ла-Манше, а в Ормузском проливе.Но трудновато "вкурить" украинским поводырям, что различные части даже некогда единых цивилизаций, обладают разной "плавучестью". Или, говоря словами незабвенного Данилевского, пассионарностью…Хотя и наши топ-эксперты часто понимают не больше украинских. Особенно, когда бесконечно повторяют, что Европа "стреляет себе в ногу", отказавшись от русских энерго-ресурсов. У старушки, при ее жесточайшем (куда там бывшему Союзу!) идеологическом детерминизме, альтернатива - только выстрел в сердце…В общем, Третья мировая, по вескому мнению президента Сербии Вучича уже идет. Как столкновение не народов и наций, а экзистенциальная схватка цивилизаций. Здесь нет взаимных меморандумов, а есть ультиматумы. Здесь другие мотивы, ставки и бонусы. Жаль, что они пока не изучены и не сартикулированы.Даже мировые лидеры понимают с трудом как переплетаются эти сущности.Почему, например, в Русском мире работают не все законы. Совсем, ведь, не потому, что по ерничеству Салтыкова Щедрина, строгость законов здесь смягчается их неисполнением. Нет. Здесь работают только те законы, которые совпадают с нарративами веры. Как в Западной цивилизации "не работает" вера, если не возможна сделка с законом… Но это к слову.А в целом, борьба "миров", мутировавшая в Третью мировую, только разгорается. Без понятия, которым ее можно притушить. Этого нет.Есть взаимная ненависть. Еще Буш - младший говорил: мол, не любит арабов за то, что они выдумали геометрию. Задолго до открытия Америки. А персы не любят земляков обоих Бушов. Хотя не доверяют арабам. За то, что сами их выдумали. Задолго до Палестины… Всё смешалось.Но прицелиться в будущее все же можно. Уже понятно, что горизонтальной риской прицела является пунктир от материального к идеальному.Хотел было изобразить и вертикальную линию. Для перекрестья. Это смещение от локального к глобальному. Сегодня любой геополитический конфликт не понять изолированно. Он обязательно затронет всю планету. Ну, как украинскую войну не понять в отрыве от иранской. И наоборот. Как не понять неизбежность будущих потрясений в Средней Азии, где одни элиты будут цепляться за трансформирующуюся Американскую, другие за возрождающуюся Персидскую, третьи за уходящую в пучину Европейскую платформы…Ну а мы? Только вот стал мысленно прицеливаться в будущее, как в сети завирусился иранский ролик о том, куда и, главное, за что летят их ракеты.За истребленных индейцев, за сожженных хиросимцев, за расстрелянных вьетнамцев, за растленных "эпштейнцев", за…Короче, всплывают целые цивилизационные пласты вместе со взаимными обидами, претензиями, предрассудками. Погружаются другие, выбрасывая на поверхность пузыри несбывшихся надежд.Мы тактически в выигрыше, даже не приложив усилий. Но стратегию без усилий не построишь. Цивилизационные форматы "дервиша" и "ронина" сами собой не притрутся.Это наше будущее в прицеле. И сбежать можно только туда. Что можно сделать? Понять и просто… вспомнить. Уникальный отечественный опыт мозаики. И церковной, и цивилизационной. Когда из различных деталей создавалось единое красочное полотно. Юра-плиточник не даст соврать. Но об этом в следующий раз.

2026

Дмитрий Выдрин

