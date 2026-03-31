Песков призвал Зеленского идти к миру, а не к перемирию
Владимир Зеленский должен взять на себя ответственность и принять решения, которые позволят выйти не к временному перемирию, а к устойчивому миру между Россией и Украиной. Передают слова пресс-секретаря президента РИА Новости 31 марта
2026-03-31T14:25
По словам Дмитрия Пескова, на фоне ситуации на фронте именно украинской стороне в определенный момент придется принимать решения, связанные с перспективами урегулирования.
Песков также заявил, что российские войска продолжают продвижение вперед по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, именно поэтому Киев, как он утверждает, сейчас особенно заинтересован в перемирии.
"Продвижение российских войск на фронте показывает, что со временем Киеву придется принимать решение о мире более дорогой ценой", — сказал представитель Кремля.
Кроме того, Песков сообщил, что президент России Владимир Путин 31 марта по видеосвязи примет участие в открытии объектов транспортной инфраструктуры в нескольких российских регионах.
На этом фоне тема возможных переговоров и формата урегулирования продолжает оставаться одной из центральных в российско-украинской повестке.