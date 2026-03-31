Песков призвал Зеленского идти к миру, а не к перемирию - 31.03.2026 Украина.ру
Песков призвал Зеленского идти к миру, а не к перемирию
2026-03-31T14:25
Песков призвал Зеленского идти к миру, а не к перемирию

Владимир Зеленский должен взять на себя ответственность и принять решения, которые позволят выйти не к временному перемирию, а к устойчивому миру между Россией и Украиной. Передают слова пресс-секретаря президента РИА Новости 31 марта
По словам Дмитрия Пескова, на фоне ситуации на фронте именно украинской стороне в определенный момент придется принимать решения, связанные с перспективами урегулирования.
Песков также заявил, что российские войска продолжают продвижение вперед по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, именно поэтому Киев, как он утверждает, сейчас особенно заинтересован в перемирии.
"Продвижение российских войск на фронте показывает, что со временем Киеву придется принимать решение о мире более дорогой ценой", — сказал представитель Кремля.
Кроме того, Песков сообщил, что президент России Владимир Путин 31 марта по видеосвязи примет участие в открытии объектов транспортной инфраструктуры в нескольких российских регионах.
На этом фоне тема возможных переговоров и формата урегулирования продолжает оставаться одной из центральных в российско-украинской повестке.
О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Зеленский не пускает европейцев на "Дружбу". Иран грозит американцам казнью. Главное на 13.00 31 марта.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
15:13"Ядерный сценарий не исключен": Сафаров объяснил, что будет, если США глубоко увязнут в Иране
15:13Зеленская ответила на вопрос, пойдет ли ее муж на второй президентский срок
14:54В Чехии задержали иностранца по делу о нападении на Русский дом. Главные новости к этому часу
14:25Песков призвал Зеленского идти к миру, а не к перемирию
14:18Польша начала спешно возводить стену на границе с Украиной. Кого Европа боится
14:17Развернулся посмотреть на упавший FPV-дрон, и в этот момент от взрыва мне посекло лицо и руку
14:12Нетаньяху заявил о попытках Ирана ликвидировать Трампа еще до начала войны
14:00Песков дал совет Зеленскому. Важные заявления Кремля
13:48Олег Ясинский: Если Россия начнет посылать на Кубу три танкера в месяц, Остров Свободы можно будет спасти
13:4831 марта 2026 года, утренний эфир
13:43Армия прорывает оборону ВСУ: Алехин про успехи "северян" в Сумской и Харьковской областях
13:37Обстановка на Славянском направлении
13:06Зеленский "поехал поторговать": эксперт про скрытые интересы Киева на Ближнем Востоке
13:00ВС РФ бьют по целям врага в Чугуеве. Новости СВО
12:58Зеленский не пускает европейцев на "Дружбу". Иран грозит американцам казнью. Главное на 13.00 31 марта
12:50Союзники США подталкивают Трампа к продолжению войны с Ираном
12:38"Задача Трампа — отползать от этой ситуации": Сафаров о "потере лица" и переговорах с Ираном
12:35Профессор из Массачусетса предупредил о способности Ирана ответить на ядерный удар Израиля
12:29Ормузский капкан: почему атака на острова Ирана опасна для США
12:23Украина при помощи прибалтов и поляков бьет по российским портам. Время отвечать
Лента новостейМолния