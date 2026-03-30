https://ukraina.ru/20260330/parlament-irana-rassmatrivaet-vopros-vykhoda-iz-dogovora-o-nerasprostranenii-yadernogo-oruzhiya-1077305364.html

Парламент Ирана рассматривает вопрос выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия

Парламент Ирана всерьез рассматривает вопрос выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Алаоддин Боруджерди, передает 30 марта телеграм-канал Украина.ру

2026-03-30T10:22

новости

иран

сша

израиль

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1e/1077306069_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_c3bc64c27cf3e790168384efd38128a4.jpg

"Парламент серьезно рассматривает вопрос: с ДНЯО или без ДНЯО. То есть предполагается, что мы не будем являться членом международного договора, не будем обязаны вести ядерную деятельность исключительно в мирных рамках и не стремиться к созданию атомной бомбы", - объяснил Боруджерди.Депутат отметил, что, по его мнению, для Ирана настало время для выхода из ДНЯО.В феврале США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

