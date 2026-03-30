Парламент Ирана рассматривает вопрос выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия - 30.03.2026 Украина.ру
Парламент Ирана рассматривает вопрос выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия
Парламент Ирана рассматривает вопрос выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия

Парламент Ирана всерьез рассматривает вопрос выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил член комиссии национальной безопасности и внешней политики парламента Алаоддин Боруджерди, передает 30 марта телеграм-канал Украина.ру
"Парламент серьезно рассматривает вопрос: с ДНЯО или без ДНЯО. То есть предполагается, что мы не будем являться членом международного договора, не будем обязаны вести ядерную деятельность исключительно в мирных рамках и не стремиться к созданию атомной бомбы", - объяснил Боруджерди.
Депутат отметил, что, по его мнению, для Ирана настало время для выхода из ДНЯО.
"Мы не стремимся к созданию ядерной бомбы, но это не значит, что мы должны соблюдать правила игры, когда нас бомбят", - сказал он.
В феврале США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
