Иран намерен изменить правила Ормузского пролива - 30.03.2026 Украина.ру
Иран намерен изменить правила Ормузского пролива
Иран намерен изменить правила Ормузского пролива - 30.03.2026 Украина.ру
Иран намерен изменить правила Ормузского пролива
Парламент Ирана намерен установить новый режим в Ормузском проливе, при котором Тегеран будет обеспечивать безопасность судоходства и взимать пошлину за проход. С таким заявлением 30 марта выступил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Алаоддин Боруджерди, передает агентство РИА Новости
2026-03-30T11:15
2026-03-30T11:15
По словам политика, после согласования новых правил в проливе будет действовать иной порядок прохода судов. Депутат отметил, что без разрешения Ирана корабли не смогут проходить через Ормузский пролив. Боруджерди подчеркнул, что Исламская Республика Иран намерена самостоятельно обеспечивать безопасность судов и взимать пошлину за проход. Стоит напомнить, что 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Трамп составляет список "подарков", жена Зеленского жалуется на усталость. Хроника событий на утро 30.03.
иран
сша
израиль
новости, иран, сша, израиль, дональд трамп, али хаменеи, владимир путин, пентагон
Новости, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Владимир Путин, Пентагон

Иран намерен изменить правила Ормузского пролива

11:15 30.03.2026
 
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 30.03.2026
Парламент Ирана намерен установить новый режим в Ормузском проливе, при котором Тегеран будет обеспечивать безопасность судоходства и взимать пошлину за проход. С таким заявлением 30 марта выступил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Алаоддин Боруджерди, передает агентство РИА Новости
По словам политика, после согласования новых правил в проливе будет действовать иной порядок прохода судов.
Депутат отметил, что без разрешения Ирана корабли не смогут проходить через Ормузский пролив. Боруджерди подчеркнул, что Исламская Республика Иран намерена самостоятельно обеспечивать безопасность судов и взимать пошлину за проход.
Стоит напомнить, что 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.
В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.
Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Трамп составляет список "подарков", жена Зеленского жалуется на усталость. Хроника событий на утро 30.03.
НовостиИранСШАИзраильДональд ТрампАли ХаменеиВладимир ПутинПентагон
 
