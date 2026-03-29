Политолог, ставший сказочником: новая роль Константина Матвиенко

Украинский политик, политолог и эксперт Константин Матвиенко сейчас скромно предпочитает именоваться писателем и публицистом, с головой уйдя в книготворчество. Такое себе бегство от реальности в сказочный Киев, отдушина после фальшивых политологических оценок современной Украины. Сказалась-таки работа в культурном секторе Кабмина…

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Хотя было время, когда без его прогнозов и оценок не обходилось ни одно серьезное событие на Украине. Матвиенко был одним из самых молодых украинских постперестроечных политиков: закончив сварочный факультет Политехнического института, он в 25 лет неким счастливым образом стал депутатом Киевсовета. Собственно говоря, киевский мандат и стал тем "золотым ключиком", который открыл Матвиенко путь в большую политику, хотя сам он выше этого "потолка" так и не прыгнул.В эпоху президентства Леонида Кучмы возглавил управление внешних связей Министерства культуры Украины, в 1999 году стал консультантом депутата ВР Михаила Сироты - одного из главных конституционалистов страны. Сейчас мало кто об этом помнит, но Сирота находился в эпицентре борьбы против "кучмовского авторитаризма", выступая за усиление парламентской ветви власти. В этом правовом и юридическом "котле" как раз варился экс-депутат Киевсовета и аспирант Академии государственного управления Константин Матвиенко. Он "прижился" в экспертных кругах ВР и уже через три года перешел на пост главного консультанта комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления. На этой должности он встретил и поддержал оранжевый переворот 2004 года. "Я не знаю ни одного человека, который бы жалел о времени, проведенном на Майдане", – рассказывал Матвиенко русской службе "Голоса Америки"*. Он считал, что "оранжевая революция" дала стране очень ценный и необходимый социальный опыт: "Оранжевая революция являет собой новое социокультурное явление не только для Украины, но и для всей Европы в целом. Потому что она продемонстрировала явление мирного результативного протеста". Матвиенко пытался убедить украинцев, что "революция назревала в обществе, и не случись она в 2004-м, все равно Украине предстояло бы ее пережить". Иными словами, Западом был уже запущен механизм слома мирной и многонациональной Украины, а на постсоветском пространстве обкатывались "цветные революции". Первым стал переворот в Грузии, на втором месте была Украина с ее "Ющенко-так!". И тот же Матвиенко оказался одним из рупоров этого прозападного шабаша, но рупором не громким и крикливым, а аналитически-разъясняющим. Он доказывал, что граждане "просто хотели справедливого решения в ходе президентской кампании" – вот и вышли требовать третий тур, хотя законно на выборах победил Виктор Янукович. Почему сейчас граждане также спонтанно не выходят на майданы против тоталитарной политики Зеленского, политолог почему-то не объясняет. К слову, за поддержку ющенковского путча Матвиенко получил должность советника главы правления "Сбербанка" в 2006-2007 годах. Однако на этом посту он продержался всего год и, в отличие от других "советователей", карьеры на этом поприще не сделал. После "оранжевого майдана" Матвиенко пригодился новой власти только в качестве эксперта по вопросам "ющенковедения". Он анализировал действия президента Виктора Ющенко, включая кадровые перестановки и конфликты внутри "оранжевой" команды. По слухам, политолог даже принимал участие в разработке импичмента против "пчеловода". "Оранжевую принцессу" Юлию Тимошенко он считал главным политическим соперником "прыщавого гетмана" и ярким оппозиционером. Примечательно, что свою точку зрения политолог выражал с трибуны "Радио Свобода"*, с которым активно сотрудничал, и куда его привел еще один "революционер-пиар-ас" - Виталий Портников. Их убеждения странным образом совпадали с позицией западных кукловодов "оранжевого цирка". Но уже в 2010 году Матвиенко начинает осторожно критиковать вожаков Майдана и, в первую очередь, "кулю в лоб" Арсения Яценюка. То есть, делает ставку не на американских проводников интересов Демпартии, а на носителей демократических ценностей из ЕС. Кстати, Матвиенко является автором термина "качество власти" и на протяжении своей экспертной карьеры честно признавал, что начиная с 1992 года на Украине политики как процесса не было, да и сама незалежная возникла "сверху", когда бюрократия разваливавшейся УССР решила, что альтернативы независимости не существует. В итоге же вся эта самостийность вылилась в борьбу кланов, сначала внутренних, а потом уже и внешних. Естественно, что такая безыдейная и беспринципная "окраина" не могла не стать объектом чужого влияния. Между прочим, Матвиенко был одним из тех политологов, кто первым заговорил о морально-этических качествах галичанских политиков: критиковал лидера РУХа Вячеслава Черновола за союз с Кучмой, имитацию оппозиционной деятельности и предательство, которое в конце концов стало визитной карточкой всех украинских "керманичей", начиная от Ющенко и заканчивая Зеленским. Вместе с донецким политологом и философом Сергеем Дацюком киевлянин Константин Матвиенко еще в начале 2000-х создает консалтинговую компанию "Гардарика", чья деятельность представляет собой не штабное закрытое консультирование, а публичную экспертизу. Этим глава "Гардарики" Матвиенко до сих пор зарабатывает себе на хлеб с маслом. В своих оценках он придерживается прозападной позиции (а кого б еще стали слушать на "Радио Свобода"* и печатать в "Украинской правде"?), выступая за европейскую интеграцию Украины и одновременно критикуя внешнеполитическую линию России. Например, он продвигал мнение о том, что России выгодно дестабилизировать ситуацию в Крыму, чтобы сорвать евроинтеграцию Украины. Это очень похоже на последние откровения пропагандистки-телеведущей Натальи Мосийчук*, которая сегодня публично заявляет о том, что свержение Кучмы и оранжевый Vайдан были делом рук агентов ФСБ, а наивные украинцы в померанчевых шарфиках выступали невольными статистами Кремля. Не исключено, что и политолог Матвиенко скоро начнет корректировать свои взгляды на Евромайдан, хотя в 2013-2014-м эксперт называл неподписание Януковичем соглашения об Ассоциации с ЕС "Вильнюсской катастрофой", объяснял, за что стоит Майдан и почему он должен победить. А также поддерживал люстрацию в виде бросания в мусорные ящики депутатов-регионалов и "размазывал" Януковичей за украинофобию. Сегодня смешно читать аналитические статьи руководителя "Гардарики", где он громит Кабмин Азарова за тяжелый отопительный сезон, оптимизацию медицины или коррумпированность чиновников, которые типа и стали причиной народного бунта в 2014-м, подпитываемого булками Виктории Нуланд. Еще забавнее выглядят прогнозы украинского эксперта относительно скорого развала России и присоединения Кубани, Ростова и Белгорода к "украинской империи" - особенно на фоне потери Крыма и перехода под контроль РФ 30% украинских территорий в ходе спецоперации. Тем не менее Матвиенко не сдается. Он постоянно рассказывает о "негативных для Кремля" последствиях войны: "дефицит российского бюджета с января 2025 года по январь 2026-го, по предварительным оценкам, вырос примерно вдвое. Идет рост аварийности инфраструктуры - падение опор линий электропередачи, коллапсы коммунальных служб, ситуации, когда города заносит снегом, а убирать его банально некому и нечем: не хватает людей и техники", – поясняет Матвиенко сидящим в темноте и холоде украинцам, чьих коммунальщиков ТЦК давно утащили в окопы. А еще политолог пытается взбодрить украинцев рассказами о стачивании человеческого ресурса: мол, на Украине Путин теряет миллионы солдат. "Отдельный фактор - потеря продуктивного населения вследствие войны. Россия фактически стачивает свой человеческий ресурс об Украину, об украинскую армию, в боях за такие направления, как Покровск, Мирноград и другие. Следовательно, в целом динамика для них негативная. Наблюдая за российскими пабликами, можно заметить панические настроения", – вещает эксперт, чья страна так и не знает реального количества потерь ВСУ. Главком Зеленский держит это в тайне. Правда, в последние месяцы Константин Матвиенко не столько считает потери РФ, сколько специализируется на критике Трампа, явно согласованной с Офисом президента. В частности, эксперт отмечает благородство четы Клинтонов, которые согласились дать показания о своем разврате на острове Эпштейна - в отличие от "закрытого" Трампа, утверждающего, что его имени нет в черных списках островитянина. Также Матвиенко постоянно "вбивает в мозг" украинцам мысль, что Украина оказалась не по зубам американскому лидеру, и вообще пора Донни отвлечься на внутренние протесты в собственной стране вместо того, чтобы пытаться урегулировать украинский конфликт, продление которого выгодно исключительно "кровавым клоунам". Ранее политолог ругал "позорный и кабальный" договор США об украинских недрах и критиковал американцев, а не украинскую власть, которая на эту кабалу согласилась. При этом Матвиенко прогнозировал, что Зеленский никогда не подпишет "минеральную сделку", но сел в лужу - "квнщики", не моргнув глазом, сдали Западу украинские недра. Явно такого же "высокого" качества окажется и прогноз руководителя "Гардарики" о скорой агонии РФ: "Россия готовится к весенне-летней кампании, она будет пытаться убить максимальное количество украинцев, ослабить ВСУ и обескровить нашу экономику. Я даже позволю себе поставить диагноз: мы являемся свидетелями агонии России. Когда россияне идут на такие вещи, это означает, что у них нет видения на ближайший исторический период, и поэтому они просто мстят и пытаются максимально навредить Украине, пока они не отошли в небытие", - уверяет Константин Матвиенко. Хотя уместнее было бы политологу обсудить уровень забвения Неньки, население которой уменьшилось в два раза, а оставшихся Зеленский запер в своем концлагере - чтобы не убежали от верной смерти за интересы США, арабских шейхов и стран НАТО. А вот в книгах Константина Матвиенко его герои убегают в древний Киев, где с помощью демонов и домовых пытаются сменить династии киевских князей. Европейцы-скандинавы Олег и Игорь Рюрикович должны унаследовать сакральную суть власти на этих землях и заложить основы "европеизации Киева", но им мешают в этом специалисты Центра исторических коррекций Федерации - намек более чем прозрачный, согласитесь? В другой книге - "цекисты" из Федерации пытаются навязать жителям древней Руси своих ставленников, например, князя Кия. Всего в библиографии Константина Матвиенко четыре похожих произведения. Помимо вышеописанных "Багряных крыльев" из-под пера политолога вышли похожие "фэнтези" - "Время пришло", "Гроза над Славутичем", "Добрый путь". Все эти выдумки на мове объединяет общий сюжетный и идейный подход. Автор переносит действие в условную Древнюю Русь, но фактически речь идет о литературной попытке соединить историческую мифологию с современными политическими хотелками копателей Черного моря. Правда, получается это только в книжных сказочках…*Признан в РФ иностранным агентом либо террористом и экстремистом.

Елена Кирюшкина

