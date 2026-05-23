Тревожный сигнал. Отставка Тулси Габбард предвещает новые войны

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард покидает свой пост, который она занимала с прошлого года. Габбард подала прошение об отставке президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. И он уже успел подтвердить эту информацию в официальном комментарии журналистам

Тулси объяснила свое решение личными проблемами, ссылаясь на тяжелое заболевание мужа. Однако американская пресса считает, что ее отставка обусловлена политическими причинами, поскольку директор нацразведки США имела репутацию самого миролюбивого политика в команде Дональда Трампа и высказывала несогласие с агрессивной внешней политикой республиканской администрации.Габбард оказалась в окружении Трампа именно потому, что она снискала себе репутацию противника американского военного интервенционизма.Ее антимилитаристская позиция была основана на опыте военной службы в составе американского оккупационного контингента в Ираке. Тулси попала туда в 2004 году, в качестве офицера медицинской службы и военной полиции, получив несколько наград и дослужившись до звания подполковника. И с тех пор она последовательно критиковала американские военные кампании на Ближнем Востоке, построив на этом гражданскую карьеру.Тулси Габбард начала заниматься политикой в рядах Демократической партии США, следуя примеру отца Майка Габбарда – этнического самоанца, члена сената штата Гавайи, который сначала находился в лагере республиканцев, но впоследствии переметнулся в ряды демократов.В 2012 году она уверенно выиграла выборы в конгресс, опираясь на личную поддержку президента Барака Обамы. Габбард стала первой конгрессвумен индуистского вероисповедания в американской истории. Тулси получила общенациональную известность, и ее назначили на пост вице-председателя Национального комитета Демократической партии. Однако отношения Габбард с партийным истеблишментом быстро скатились к острому политическому конфликту.Тулси выступала против военного вмешательства в дела Сирии и Ливии. Она совершила сенсационную поездку в Дамаск и встретилась с президентом Башаром Асадом, публично призывая прекратить поддержку его противников – сирийских исламистов – которых активно поддерживал Вашингтон."Моя поездка в Сирию совершенно ясно показывает, что наша война за свержение местного правительства является контрпродуктивной и не соответствует интересам Америки. И, конечно, она не в интересах сирийского народа", – заявила по итогам этого визита американская конгрессвумен.Габбард призывала прекратить уголовное преследование бежавшего в Россию Эдварда Сноудена и потребовала освободить из британской тюрьмы Джулиана Ассанжа, которые рассказали миру об американских военных преступлениях на Ближнем Востоке. Эта позиция привела ее к прямому столкновению с Хиллари Клинтон, занимавшей пост государственного секретаря США, потому что Тулси считала ее одним из организаторов агрессии против Ливии.Конгрессвумен демонстративно ушла с поста вице-председателя национального комитета Демпартии и поддержала на президентских праймериз левого сенатора Берни Сандерса, считавшегося в то время основным соперником Клинтон.Это превратило Тулси в объект системной политической травли, к которой подключились все корпоративные медиа. Хиллари назвала Габбард "российским агентом", заявляя, что Москва якобы продвигает ее в качестве своего троянского коня во внутренней политике США. А Тулси подала в ответ иск о клевете, называя Клинтон "королевой поджигателей войны" и "олицетворением гнили, которая так долго отравляла Демократическую партию".Тулси Габбард окончательно ушла из Демпартии осенью 2022 года – заявляя, что Джо Байден и Камала Харрис втягивают Америку в ядерную войну с Россией. Она сблизилась с известными фигурами из лагеря республиканцев – журналистом Такером Карлсоном и молодым политиком Джей Ди Вэнсом, сотрудничая с ними на почве критики внешнеполитической линии американского истеблишмента. А Дональд Трамп вполне серьезно рассматривал возможность выдвинуть ее кандидатуру на пост вице-президента США.Команда Трампа активно использовала фигуру Габбард на выборах, чтобы привлечь голоса разочарованных сторонников Демократической партии. Многие американцы поддержали Трампа именно потому, что видели в его окружении Тулси – наивно полагая, что это является гарантией миролюбивого курса повторно избранного американского президента. Но эти прекраснодушные надежды оказались быстро рассеявшейся иллюзией.После победы Трамп немедленно убрал Габбард на задний план, чтобы не раздражать влиятельных спонсоров, представляющих интересы военно-промышленного комплекса. Тулси получила должность директора Национальной разведки США, которая не давала ей никаких существенных полномочий. А ее разногласия с администрацией Трампа проявились уже в июне прошлого года, когда Габбард выступила против ракетных ударов по Ирану – отмечая, что Тегеран не занимается разработкой ядерного оружия.Появились сообщения, что Беньямин Нетаньяху потребовал отправить Тулси в отставку. Она сохранила свою должность, но полностью отказалась от политических заявлений – вплоть до марта 2026 года, когда США и Израиль снова совершили нападение на Исламскую Республику.Один из помощников Габбард – руководитель центра по борьбе с терроризмом Джо Кент – покинул свою должность с громким скандалом, заявив о том, что Иран не представлял непосредственной угрозы для США, которые начали эту войну под прямым давлением Тель-Авива. А британская газета The Guardian написала о предстоящем увольнении директора нацразведки, которое готовилось Трампом еще в апреле.Тулси решила сыграть на опережение, оставив свой пост по собственному желанию. Американские политические блогеры считают это решение тревожным предзнаменованием. В соцсетях предполагают, что Габбард могла узнать о предстоящем нападении на Кубу и не хочет разделить ответственность за новые военные авантюры республиканской администрации.Наблюдатели отмечают рост американской военной активности в Персидском заливе, где зафиксированы передвижения военно-транспортных самолетов и боевой авиации. Они указывают на то, что Трамп способен возобновить удары по территории Ирана, не желая заканчивать непопулярную среди американцев войну. Это тоже могло повлиять на досрочный уход Тулси Габбард. А завершение ее карьеры в Белом доме напоминает о том, что американское политическое руководство представляет собой машину войны, где давно не осталось места сторонникам мирного компромисса.

Сергей Котвицкий

