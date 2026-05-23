Тайна затонувшего в Киеве галеона. Резиденции украинских президентов, как символ коррупции
Тайна затонувшего в Киеве галеона. Резиденции украинских президентов, как символ коррупции
Каждый украинский президент должен построить себе поместье, которое станет для украинцев символом его коррупции. Сейчас на Украине разгорается скандал вокруг строительства на отмытые деньги жилого комплекса "Династия". Подозреваемым по делу проходит бывший глава Офиса президента Андрей Ермак.
11:10 23.05.2026 (обновлено: 11:55 23.05.2026)
 
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Каждый украинский президент должен построить себе поместье, которое станет для украинцев символом его коррупции. Сейчас на Украине разгорается скандал вокруг строительства на отмытые деньги жилого комплекса "Династия". Подозреваемым по делу проходит бывший глава Офиса президента Андрей Ермак.
Украинские СМИ сообщают, что строились поместья для него, Зеленского и еще троих приближенных. Также отмечается, что землю для строительства воровали на кладбище.
У Петра Порошенко* – это крупный жилой комплекс в селе Козин (Конча-Заспа) под Киевом, неофициально прозванный "украинским Белым домом". Строительство этого грандиозного особняка в классическом стиле с белыми колоннами велось более 9 лет. Раньше там была база отдыха "Чайка", что принадлежала Киевской кондитерской фабрике имени Карла Маркса, которую олигарх "отжал" у рабочих.
У его предшественника Виктора Януковича это было Межигорье в селе Новые Петровцы Киевской области. C 1935 по 2007 год "Межигорье" являлось государственной правительственной резиденцией. Построена она была на месте Спасо-Преображенского монастыря, когда столицу УССР переводили из Харькова в Киев.
В 2007 году её предоставил Януковичу тогдашний президент Виктор Ющенко (что было чем-то вроде даров данайцев). Затем с помощью ряда махинаций она была выведена в частную собственность. Резиденция в 2013-2014 году стала объектом особой ненависти активистов Евромайдана, хотя впоследствии к резиденциям постмайданных властей они были вполне лояльны.
На территории резиденции Янукович построил ряд новых объектов, которые уже тогда критиковали за безвкусицу. Развел там страусов, о которых затем, оправдываясь, говорил, что он о них лишь "заботиться", что стало поводом для многочисленных шуток. Появились там также кенгуру, павлины, фазаны.
В 2011 году туда же прибуксировали по Днепру списанный дебаркадер, который затем стал закрытым плавучим рестораном с кабинетами, эстрадой и залом для закрытых совещаний. Стилизован он был под испанский галеон. Закрытый от посторонних глаз ресторан возбуждал слухи о несметных сокровищах и золотом убранстве на галеоне. Даже когда в резиденцию водили экскурсии, украинские журналисты отмечали, что люки галеона были задраены. Неизвестность порождала слухи.
Журналист "Украинской правды" Сергей Лещенко тогда всячески раздувал ненависть к Януковичу, чередуя правду с выдумкой при описании его роскоши. Он даже написал книгу под названием "Межигорский синдром. Диагноз власти Виктора Януковича".
После переворота на Майдане Лещенко станет депутатом, многократно обогатиться, будет курировать "Укрзализныцю" за огромную для Украины зарплату. Сейчас он является советником главы Офиса президента Украины, всячески расхваливает и оправдывает Зеленского. Но в 2014 году он возбуждал страсти рассказами о сусальном золоте, драгоценностях и золотом унитазе в Межигорье, что вызывало гнев у простых украинцев.
Приватизация государственной резиденции и показная роскошь все-таки сыграли свою роль в провоцировании переворота. Уже в декабре 2013 года резиденцию приезжают пикетировать националисты из "Автомайдана", хотя сами они были преимущественно детьми весьма состоятельных политиков и чиновников.
В январе 2014 под резиденцией проходили митинги националистов, а уже 22 февраля охрану "Беркута" отозвали от Межигорья и туда ворвались активисты Евромайдана. Часть помещений была повреждена. Милиция появилась там для охраны только через три дня, когда многое было уже разграблено.
"Люди, пришедшие с Майдана, забирали некоторые вещи как трофей. Однако много было и бандитов, которые под лозунгами революции хотели вынести какие-нибудь ценные вещи", - рассказывал активист Майдана Денис Тарахкотелик, назначивший себя "комендантом Межигорья".
23 февраля Верховная Рада вернула резиденцию в собственность государства, но не передала ее какому-то конкретному ведомству. В это время там самовольно поселились националисты из "Самообороны Майдана". Главным среди них стал львовянин-майдановец Петр Олейник, сам себя назначивший "смотрителем". В 2017 году Олейник всплыл в ходе беспорядков возле Рады, где избивал спецназовца.
По сообщения "Газеты.юа" в 2022, место также облюбовали язычники и астрологи. На территории видны были следы языческих ритуалов и произвольные капища. Посетители рассказывали, что по территории бродили некие барышни в черном, бормоча заклинания. Объясняли их любовь к этому месту тем, что до 1935 года там был православный монастырь и монастырское кладбище.
После Майдана там поселилось около 40 человек, которые кормились за счет продажи билетов за вход туристам и посетителям. Однако на содержание резиденции этого явно не хватало.
С 2014 года по 2024 у бывшей резиденции Виктора Януковича не было официального статуса, только пару лет назад ей присвоили статус памятника садово-паркового искусства. Формально она теперь находится у Министерства охраны природных ресурсов. Тем не менее, хотя за вход по-прежнему берут деньги (650 гр.), резиденция все равно приходит в упадок, так как никаких работ по поддержанию инфраструктуры там не ведут, ссылаясь на нехватку средств.
В середине мая текущего года украинские СМИ сообщили, что плавучий ресторан, ставший в 2014 году символом роскоши прежней власти, затонул.
Как сообщают в администрации парка, работники приняли меры к спасению, но остановить попадание воды внутрь корабля не удалось. Администрация парка сообщила, что из тонущего дебаркадера спасают имущество, находившееся на борту.
Вину чиновники возлагают на реку Днепр, уровень которой якобы резко поднялся. Однако это - бывший дебаркадер, который до этого нормально держался на воде. Надо было лишь следить за состоянием обшивки и регулярно откачивать воду насосами.
"Что тут скажешь. "Галеон" – это как вишенка на торте. Парк приходит в упадок. Уничтожены ценные газоны, от животных осталась одна треть, лебеди разлетелись. В кинологическом центре осталось семь собак, которых мы кормим. Чиновники ими не намерены заниматься", - жалуется бывший "комендант Межигорья", майдановец Денис Тарахкотелик, которого министерство выселило оттуда два года назад.
По сути, украинское государство после Майдана, даже вернув резиденцию, не смогло ей распорядиться. Содержание такого национализированного объекта требует немалых средств из бюджета. Но бюджетные средства по украинской традиции будут распилены и пойдут на строительство резиденций новой власти, Ермака и Зеленского. Впрочем, через какое-то время их тоже могут разграбить.
