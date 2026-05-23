Украинцы массово отбивают мужчин у ТЦК: за неделю зафиксированы три инцидента в разных регионах

На Украине за последнюю неделю произошло минимум три случая конфликтов между гражданскими и сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК), в ходе которых жители пытались помешать незаконной мобилизации

2026-05-23T08:35

Инциденты зафиксированы в Одесской области, Черкасской области и Львовской области. В частности, 18 мая в Белгород-Днестровском двое мужчин и женщина ворвались в медицинское учреждение и, по сообщениям, забрали мужчину у сотрудников ТЦК. На следующий день в Черкассах произошёл конфликт во дворе жилого дома: местные жители вытеснили военкомов, а в соцсетях появилось видео, где толпа повредила автомобиль. Во Львове 19 мая группа гражданских разбила стекло микроавтобуса ТЦК и вытащила мужчину, которого ранее доставили сотрудники военкомата. С 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации, который регулярно продлевается. На этом фоне в стране периодически фиксируются конфликты между населением и представителями ТЦК, особенно в городах и пригородах. Об этом – подробнее в материале В Одесской области группа лиц с оружием отбила мужчину у сотрудников ТЦК.

