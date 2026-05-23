Украинцы массово отбивают мужчин у ТЦК: за неделю зафиксированы три инцидента в разных регионах
На Украине за последнюю неделю произошло минимум три случая конфликтов между гражданскими и сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК), в ходе которых жители пытались помешать незаконной мобилизации
2026-05-23T08:35
Украинцы массово отбивают мужчин у ТЦК: за неделю зафиксированы три инцидента в разных регионах

08:35 23.05.2026
 
На Украине за последнюю неделю произошло минимум три случая конфликтов между гражданскими и сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК), в ходе которых жители пытались помешать незаконной мобилизации
Инциденты зафиксированы в Одесской области, Черкасской области и Львовской области.
В частности, 18 мая в Белгород-Днестровском двое мужчин и женщина ворвались в медицинское учреждение и, по сообщениям, забрали мужчину у сотрудников ТЦК.
На следующий день в Черкассах произошёл конфликт во дворе жилого дома: местные жители вытеснили военкомов, а в соцсетях появилось видео, где толпа повредила автомобиль.
Во Львове 19 мая группа гражданских разбила стекло микроавтобуса ТЦК и вытащила мужчину, которого ранее доставили сотрудники военкомата.
С 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации, который регулярно продлевается. На этом фоне в стране периодически фиксируются конфликты между населением и представителями ТЦК, особенно в городах и пригородах. Об этом – подробнее в материале В Одесской области группа лиц с оружием отбила мужчину у сотрудников ТЦК.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
