Грэм* заговорил о смене власти на Кубе
08:15 23.05.2026 (обновлено: 10:26 23.05.2026)
© ФотоЛиндси Грэм
© Фото
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* выступил с резким заявлением в адрес Кубы, поддержав идею смены власти на острове. Об этом он написал у себя на странице в социальных сетях
© X
© X
"Я верю, что освобождение замечательного народа Кубы из когтей коммунизма уже близко. Cuba Libre", – пишет Грэм*.
На этом фоне в США всё чаще звучат заявления о необходимости "перемен" на Кубе.
Ранее Дональд Трамп допускал, что Соединённые Штаты могут "по-дружески" взять Кубу под свой контроль, утверждая, что многие жители острова якобы хотят изменений. Об этом – в материале Вопрос военных действий против Кубы "стоит в повестке дня, как никогда раньше".
*Внесен в список террористов и экстремистов
Подписывайся на