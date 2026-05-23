ФСБ предотвратила теракт в Белгородской области: новости к этому часу
© Фото : ЦОС ФСБ РФ
ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в Белгородской области благодаря действиям местной жительницы, которая проявила бдительность и обратилась в правоохранительные органы. Об этом 23 мая сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России
По данным спецслужбы, женщину пытались обманным путём завербовать для совершения взрыва в людном месте, представившись якобы представителями российских правоохранительных органов.
О других новостях:
🟦 В Новороссийске во время ночного налёта обломки БПЛА повредили остекление в двух многоквартирных домах.
🟦 Иркутские пожарные тушат возгорание в здании НИИ благородных и редких металлов и алмазов, сообщили в МЧС по региону.
🟦 Аэропорт Шереметьево также принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
О других событиях – в материале в новостях: Группировка "Север" продвигается на Сумском направлении у Новой Сечи, Иволжанского и Рясного на сайте Украина.ру.
Подписывайся на