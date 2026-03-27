Проблема внешней финансовой поддержки киевского режима не теряет остроты. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 27 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
Новости
Иран смягчил требования по Персидскому заливу, Украина накануне финансового кризиса. Новости к этому часу

14:19 27.03.2026
 
Проблема внешней финансовой поддержки киевского режима не теряет остроты. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 27 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
Украина может в течение двух месяцев остаться без денежных средств в бюджете, если не получит новую международную помощь, сообщает Bloomberg.
Другие новости к этому часу:
Имена тех, кто надел "белый халат" для пыток российских солдат в украинском плену, будут установлены, палачей призовут к ответственности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на презентации доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Доктора Менгеле киевского режима".
"Никто не уйдет от наказания", - заверила Захарова;
🟦 ВСУ столкнулись с острой нехваткой топлива из-за военной операции США и Израиля против Ирана — Politico;
🟦 Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Обсуждались сотрудничество наших государств и международная повестка, уточнили в Кремле;
🟦 Мирное разрешение конфликта на Ближнем Востоке в ближайшее время невозможно из-за антагонизма сторон. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости;
🟦 Погибли 18 человек в результате атаки США и Израиля на иранский город Кум, сообщила гостелерадикомпания Ирана. По данным журналистов, число смертей может возрасти - есть тяжело раненые;
🟦 Иран согласился пропускать через Ормузский пролив суда Южной Кореи, сообщает агентство Yonhap;
🟦 Новый медиахолдинг Союзного государства России и Белоруссии заработает 1 апреля и в эфир выходит новый российско-белорусский телеканал "Союзный".
Больше материалов по теме:
ИранСШАНовостиУкраинаВладимир ПутинСадыр ЖапаровДмитрий ПесковbloombergВооруженные силы УкраиныPoliticoудар по Иранувойна в ИранеРоссияМария ЗахароваДмитрий МедведевБлижний Востокмеждународные отношенияМеждународная политикаСоюзное государствоБелоруссиямедиа
 
15:01Минирование Львова, Донецк атакуют турбореактивные дроны. Новости к 15.00
14:57Орбан: Украина поддерживала демократов США, вмешиваясь в американские выборы
14:46Лосины в обтяжку, дырка вместо герба, хамство вместо этикета. "Криворожская дипломатия" — в действии
14:38Какой будет "наземная операция" США в Иране и почему она — результат американского провала
14:38Паралич в банке пауков. Какие политические группировки сложились в украинской власти
14:19Иран смягчил требования по Персидскому заливу, Украина накануне финансового кризиса. Новости к этому часу
14:04США хотят присвоить "Северные потоки". ВСУ страдают от недостатка топлива. Главное на 14.00 27 марта
13:15США увязывают экономическое сотрудничество с РФ с темой Украины, это нехорошо - Песков
13:11Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве
12:59Наручники, Польша и сразу ТЦК: CNN узнал детали депортации украинцев из США
12:5627 марта 2026 марта, утренний эфир
12:53Херсонское направление: ВС РФ наносят удары по ВСУ
12:44Решающий фактор войны в Иране: Анпилогов оценил баллистическую программу Тегерана
12:37Украинские шпионы в ЕС, США намерены присвоить "Северные потоки". Новости к этому часу
12:29Премия "Золотое перо России": Константин Кеворкян получил высшую награду Союза журналистов
12:21Армия России расширяет зону контроля, ВСУ ранили мирных жителей. Новости СВО
11:22"Орбан не пойдет на силовую операцию": Суздальцев о позиции НАТО и двойных стандартах Европы
10:59"Управляемое затопление": Анпилогов раскрыл, как ВС РФ выдавливают ВСУ из Константиновки
10:53Мины-обманки в Иране, антироссийские санкции и затраты США на войну. Новости на утро 26 марта
10:52Война вышла из-под контроля: на что решатся Иран, Израиль и США и что ждёт Украину — Дудаков
Лента новостейМолния