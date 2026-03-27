https://ukraina.ru/20260327/iran-smyagchil-trebovaniya-po-persidskomu-zalivu-ukraina-nakanune-finansovogo-krizisa-novosti-k-etomu-1077231604.html
Иран смягчил требования по Персидскому заливу, Украина накануне финансового кризиса. Новости к этому часу
Проблема внешней финансовой поддержки киевского режима не теряет остроты. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 27 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-03-27T14:19
иран
сша
новости
украина
владимир путин
садыр жапаров
дмитрий песков
bloomberg
вооруженные силы украины
politico
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103038/22/1030382230_0:25:900:531_1920x0_80_0_0_534c2e5b8df854f2ea471f290e44d1e1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103038/22/1030382230_81:0:820:554_1920x0_80_0_0_835d025c5bbf95550a7d87ed26bd81cb.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина может в течение двух месяцев остаться без денежных средств в бюджете, если не получит новую международную помощь, сообщает Bloomberg.
Другие новости к этому часу:
Имена тех, кто надел "белый халат" для пыток российских солдат в украинском плену, будут установлены, палачей призовут к ответственности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на презентации доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Доктора Менгеле киевского режима".
"Никто не уйдет от наказания", - заверила Захарова;
🟦 ВСУ столкнулись с острой нехваткой топлива из-за военной операции США и Израиля против Ирана — Politico;
🟦 Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Обсуждались сотрудничество наших государств и международная повестка, уточнили в Кремле;
🟦 Мирное разрешение конфликта на Ближнем Востоке в ближайшее время невозможно из-за антагонизма сторон. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости;
🟦 Погибли 18 человек в результате атаки США и Израиля на иранский город Кум, сообщила гостелерадикомпания Ирана. По данным журналистов, число смертей может возрасти - есть тяжело раненые;
🟦 Иран согласился пропускать через Ормузский пролив суда Южной Кореи, сообщает агентство Yonhap;
🟦 Новый медиахолдинг Союзного государства России и Белоруссии заработает 1 апреля и в эфир выходит новый российско-белорусский телеканал "Союзный".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.