России рассказали о переговорах США и Украины. Зеленский готовится "избивать" депутатов. Итоги 25 марта - 25.03.2026 Украина.ру
России рассказали о переговорах США и Украины. Зеленский готовится "избивать" депутатов. Итоги 25 марта
России рассказали о переговорах США и Украины. Зеленский готовится "избивать" депутатов. Итоги 25 марта - 25.03.2026 Украина.ру
России рассказали о переговорах США и Украины. Зеленский готовится "избивать" депутатов. Итоги 25 марта
США проинформировали Россию о ходе переговоров с Украиной касательно завершения кризиса. Венгрия решила наказать Владимира Зеленского за наглость, прекратив поставки газа на Украину. Ленинградскую область второй раз за сутки атакуют ВСУ. Глава киевского режима готов избивать депутатов, которые не принимают нужных ему решений
2026-03-25T18:03
2026-03-25T18:03
Американцы рассказали, как уговаривают Киев на компромиссСША проинформировали Россию об итогах прошедших переговоров Вашингтона и Киева во Флориде. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, переговоры состоялись во Флориде в прошлую субботу."Состоялись [переговоры] во Флориде в прошлую субботу с украинской делегацией. Они провели переговоры, нас обстоятельно проинформировали об итогах, и мы знаем, где мы сейчас", — сказал Ушаков журналистам, передает агентство РИА Новости.Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что консультации США и Украины были продуктивными."Обсуждение сфокусировалось на поисках решения остающихся вопросов с целью выработки всеобъемлющего мирного соглашения", - написал Уитккофф в соцсети X.Венгрия поставила ультиматум Зеленскому: не будет газа, пока не запустишь "Дружбу"Венгрия приостанавливает поставки газа Украине до тех пор, пока не начнет получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба". Премьер страны Виктор Орбан сообщил, что такое решение принято на заседании правительства.По данным компании "Оператор газотранспортной системы Украины", в прошлом году Киев закупил у Венгрии около 46% всего импортируемого газа. Этот объем покрывал примерно четверть от ежемесячных потребностей Украины в этом виде топлива.Украинские власти с 27 января этого года прекратили прокачку российской нефти по трубопроводу "Дружба" на НПЗ Венгрии и Словакии. Официальная версия Киева – трубопровод поврежден российскими беспилотниками. При этом на требование Венгрии и ЕС допустить европейских экспертов на трубопровод – чтобы оценить характер и масштабы повреждений - Украина ответила отказом.Таким образом, Венгрия начинает испытывать дефицит как нефти, так и нефтепродуктов. Орбан делает ответный шаг: нет нефти – нет газа.Ленинградскую область вновь атакуют дроныВ Ленинградской области вновь объявлена воздушная тревога. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко."Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета", - написал Дрозденко.Аэропорт Пулково вновь временно не принимает и не отправляет рейсы. Эта атака – уже вторая за сутки. В Ленинградской области прошедшей ночью средства ПВО сбили 56 украинских беспилотников. В Кронштадте после атаки БПЛА повреждено остекление нескольких жилых домов, а в порту Усть-Луга после атаки дронов возник пожар.Зеленский придумал пять вариантов подавления бунта в парламентеОфис президента Украины думает над подавлением сопротивления парламентариев. Об этом со ссылкой на свой источник сообщил Украинский оппозиционный телеграм-канал "Легитимный".Ранее стало известно, что в сессионном зале Верховной Рады почти никого не было, а за нужный законопроект – об ужесточении налоговой политики – каким-то образом проголосовало 274 так называемых "народных избранника".Канал "Легитимный" рассказал о пяти вариантах решения парламентского кризиса, которые рассматривает офис президента Украины:1. Усиления давления на нардепов с помощью "ручной улицы" и военных;2. Эскалация на фронте, чтобы отвлечь внимание общества от политического депутатского бунта;3. Крупная провокация (ЧП, трагедия, ЧС и т.д.), чтобы также отвлечь внимание общества от бунта;4. Показательное "наказание" нардепа или группы депутатов как предупреждение всем остальным;5. Повышение бонусы и премии депутатам. Сейчас многим перестали платить, и они перестали голосовать, как "кнопочки", начали торговаться и высказывать своё неудовлетворение.
эксклюзив, хроники, офис президента, стив уиткофф, виктор орбан, ленинградская область, венгрия, владимир зеленский, украина
Эксклюзив, Хроники, Офис президента, Стив Уиткофф, Виктор Орбан, Ленинградская область, Венгрия, Владимир Зеленский, Украина

России рассказали о переговорах США и Украины. Зеленский готовится "избивать" депутатов. Итоги 25 марта

18:03 25.03.2026
 
Никита Миронов
автор издания Украина.ру
США проинформировали Россию о ходе переговоров с Украиной касательно завершения кризиса. Венгрия решила наказать Владимира Зеленского за наглость, прекратив поставки газа на Украину. Ленинградскую область второй раз за сутки атакуют ВСУ. Глава киевского режима готов избивать депутатов, которые не принимают нужных ему решений
Американцы рассказали, как уговаривают Киев на компромисс
США проинформировали Россию об итогах прошедших переговоров Вашингтона и Киева во Флориде. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, переговоры состоялись во Флориде в прошлую субботу.
"Состоялись [переговоры] во Флориде в прошлую субботу с украинской делегацией. Они провели переговоры, нас обстоятельно проинформировали об итогах, и мы знаем, где мы сейчас", — сказал Ушаков журналистам, передает агентство РИА Новости.
Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что консультации США и Украины были продуктивными.
"Обсуждение сфокусировалось на поисках решения остающихся вопросов с целью выработки всеобъемлющего мирного соглашения", - написал Уитккофф в соцсети X.
Венгрия поставила ультиматум Зеленскому: не будет газа, пока не запустишь "Дружбу"
Венгрия приостанавливает поставки газа Украине до тех пор, пока не начнет получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба". Премьер страны Виктор Орбан сообщил, что такое решение принято на заседании правительства.
По данным компании "Оператор газотранспортной системы Украины", в прошлом году Киев закупил у Венгрии около 46% всего импортируемого газа. Этот объем покрывал примерно четверть от ежемесячных потребностей Украины в этом виде топлива.
Украинские власти с 27 января этого года прекратили прокачку российской нефти по трубопроводу "Дружба" на НПЗ Венгрии и Словакии. Официальная версия Киева – трубопровод поврежден российскими беспилотниками. При этом на требование Венгрии и ЕС допустить европейских экспертов на трубопровод – чтобы оценить характер и масштабы повреждений - Украина ответила отказом.
Таким образом, Венгрия начинает испытывать дефицит как нефти, так и нефтепродуктов. Орбан делает ответный шаг: нет нефти – нет газа.
‼ Решение Украины перекрыть доступ к нефтепроводу Дружба будет иметь последствия для всего ЕС — венгерский министр по делам ЕС Янош Бока - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
12:50
Венгрия прекращает поставки газа на Украину, пока не будет возобновлен транзит нефти по "Дружбе" — ОрбанВенгрия направит в свои хранилища газ, предназначавшийся для Украины из-за атак ВСУ на газопровод "Турецкий поток", заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Об этом 25 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
Ленинградскую область вновь атакуют дроны
В Ленинградской области вновь объявлена воздушная тревога. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета", - написал Дрозденко.
Аэропорт Пулково вновь временно не принимает и не отправляет рейсы. Эта атака – уже вторая за сутки. В Ленинградской области прошедшей ночью средства ПВО сбили 56 украинских беспилотников. В Кронштадте после атаки БПЛА повреждено остекление нескольких жилых домов, а в порту Усть-Луга после атаки дронов возник пожар.
Зеленский придумал пять вариантов подавления бунта в парламенте
Офис президента Украины думает над подавлением сопротивления парламентариев. Об этом со ссылкой на свой источник сообщил Украинский оппозиционный телеграм-канал "Легитимный".
Ранее стало известно, что в сессионном зале Верховной Рады почти никого не было, а за нужный законопроект – об ужесточении налоговой политики – каким-то образом проголосовало 274 так называемых "народных избранника".
Канал "Легитимный" рассказал о пяти вариантах решения парламентского кризиса, которые рассматривает офис президента Украины:

1. Усиления давления на нардепов с помощью "ручной улицы" и военных;

2. Эскалация на фронте, чтобы отвлечь внимание общества от политического депутатского бунта;

3. Крупная провокация (ЧП, трагедия, ЧС и т.д.), чтобы также отвлечь внимание общества от бунта;

4. Показательное "наказание" нардепа или группы депутатов как предупреждение всем остальным;

5. Повышение бонусы и премии депутатам. Сейчас многим перестали платить, и они перестали голосовать, как "кнопочки", начали торговаться и высказывать своё неудовлетворение.
18:29Иран атаковал ядерный центр Израиля, ЕС на пороге энергетического дефицита. События на Ближнем Востоке
18:07Итоги 25.03.26: США давят на Иран, ЕС охлаждает Киев, а украинские депутаты бастуют
18:06Иран отверг переговоры с США
18:03России рассказали о переговорах США и Украины. Зеленский готовится "избивать" депутатов. Итоги 25 марта
17:58Европа хочет "въехать в Персидский залив на белом коне" — Евстафьев про амбиции Евросоюза
17:55Первые заявления российской стороны после переговоров США и Украины озвучил Ушаков
17:40Удары, жертвы и липовые переговоры: что происходит на Ближнем Востоке
17:36В Севастополе восстановят повреждённый взрывом дом - губернатор
17:33Основатель "Рыбаря" Михаил Звинчук: ВС РФ и ВСУ окончательно перешли к охоте на личный состав друг друга
17:29Управляемый хаос и старые грабли: Евстафьев о третьих силах в войне США против Ирана
17:27Владимир Орлов: Иран заставил США запускать дорогие фейерверки, а Россия меняет Starlink на "Рассвет"
17:23Европейским ястребам предложили забыть об Украине и вернуться к бизнесу с Россией
17:14Кто кого "развёл" на войну в Иране и сможет ли Трамп выйти из конфликта без потери лица - Ищенко
16:37Успехом и не пахнет: ВСУ пытаются взять Купянск с пляжа и из подъездов. Новости СВО к этому часу
16:30Бессмысленный пиар. Главные рекорды Украины — сало, трусы, вышиванки
16:25Власти Латвии призвали не переживать из-за украинского дрона со взрывчаткой
16:15Бей своих, чтоб чужие дрогнули. США пугают многополярный мир
16:12"Венгрии достаточно занять Закарпатье": Ищенко о риске второго фронта для Украины
16:01Игорь Грабарь: 115 лет вечному революционеру в искусстве
16:01"Европа уже сыта Зеленским по горло". Новости к 16.00
Лента новостейМолния