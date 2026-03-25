https://ukraina.ru/20260325/rossii-rasskazali-o-peregovorakh-ssha-i-ukrainy-zelenskiy-gotovitsya-izbivat-deputatov-itogi-25-marta-1077159012.html

России рассказали о переговорах США и Украины. Зеленский готовится "избивать" депутатов. Итоги 25 марта

США проинформировали Россию о ходе переговоров с Украиной касательно завершения кризиса. Венгрия решила наказать Владимира Зеленского за наглость, прекратив поставки газа на Украину. Ленинградскую область второй раз за сутки атакуют ВСУ. Глава киевского режима готов избивать депутатов, которые не принимают нужных ему решений

2026-03-25T18:03

эксклюзив

хроники

офис президента

стив уиткофф

виктор орбан

ленинградская область

венгрия

владимир зеленский

украина

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/07/1072754150_47:0:753:397_1920x0_80_0_0_736239b862dbf296973eee8287c2a59a.jpg

Американцы рассказали, как уговаривают Киев на компромиссСША проинформировали Россию об итогах прошедших переговоров Вашингтона и Киева во Флориде. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, переговоры состоялись во Флориде в прошлую субботу."Состоялись [переговоры] во Флориде в прошлую субботу с украинской делегацией. Они провели переговоры, нас обстоятельно проинформировали об итогах, и мы знаем, где мы сейчас", — сказал Ушаков журналистам, передает агентство РИА Новости.Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что консультации США и Украины были продуктивными."Обсуждение сфокусировалось на поисках решения остающихся вопросов с целью выработки всеобъемлющего мирного соглашения", - написал Уитккофф в соцсети X.Венгрия поставила ультиматум Зеленскому: не будет газа, пока не запустишь "Дружбу"Венгрия приостанавливает поставки газа Украине до тех пор, пока не начнет получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба". Премьер страны Виктор Орбан сообщил, что такое решение принято на заседании правительства.По данным компании "Оператор газотранспортной системы Украины", в прошлом году Киев закупил у Венгрии около 46% всего импортируемого газа. Этот объем покрывал примерно четверть от ежемесячных потребностей Украины в этом виде топлива.Украинские власти с 27 января этого года прекратили прокачку российской нефти по трубопроводу "Дружба" на НПЗ Венгрии и Словакии. Официальная версия Киева – трубопровод поврежден российскими беспилотниками. При этом на требование Венгрии и ЕС допустить европейских экспертов на трубопровод – чтобы оценить характер и масштабы повреждений - Украина ответила отказом.Таким образом, Венгрия начинает испытывать дефицит как нефти, так и нефтепродуктов. Орбан делает ответный шаг: нет нефти – нет газа.Ленинградскую область вновь атакуют дроныВ Ленинградской области вновь объявлена воздушная тревога. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко."Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета", - написал Дрозденко.Аэропорт Пулково вновь временно не принимает и не отправляет рейсы. Эта атака – уже вторая за сутки. В Ленинградской области прошедшей ночью средства ПВО сбили 56 украинских беспилотников. В Кронштадте после атаки БПЛА повреждено остекление нескольких жилых домов, а в порту Усть-Луга после атаки дронов возник пожар.Зеленский придумал пять вариантов подавления бунта в парламентеОфис президента Украины думает над подавлением сопротивления парламентариев. Об этом со ссылкой на свой источник сообщил Украинский оппозиционный телеграм-канал "Легитимный".Ранее стало известно, что в сессионном зале Верховной Рады почти никого не было, а за нужный законопроект – об ужесточении налоговой политики – каким-то образом проголосовало 274 так называемых "народных избранника".Канал "Легитимный" рассказал о пяти вариантах решения парламентского кризиса, которые рассматривает офис президента Украины:1. Усиления давления на нардепов с помощью "ручной улицы" и военных;2. Эскалация на фронте, чтобы отвлечь внимание общества от политического депутатского бунта;3. Крупная провокация (ЧП, трагедия, ЧС и т.д.), чтобы также отвлечь внимание общества от бунта;4. Показательное "наказание" нардепа или группы депутатов как предупреждение всем остальным;5. Повышение бонусы и премии депутатам. Сейчас многим перестали платить, и они перестали голосовать, как "кнопочки", начали торговаться и высказывать своё неудовлетворение.

https://ukraina.ru/20260325/1077144580.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Никита Миронов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

