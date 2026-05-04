Российские войска продолжают активные действия на Краснолиманском направлении
Российские войска продолжают активные действия на Краснолиманском направлении, успешно отражая попытки ВСУ переломить ситуацию в свою пользу. Об этом в ночь на 4 мая передает канал "Дневник десантника"
2026-05-04T00:45
2026-05-04T00:59
🟥 Бойцы 25 армии ВС РФ продолжают продвигаться на участке и разрезать оборону противника севернее Красного Лимана;🟥 По заявлению бойцов Краснолиманского фронта, российские штурмовые группы взяли фермы южнее и западнее Ставков. Также ВС РФ продвинулись и вдоль балки к дороге Красный Лиман - Дробышево;🟥 От Кировска (Заречное) подразделения ВС РФ продвинулись ещё немного в кармане к Ставкам;🟥 ВСУ контратакуют с северных окраин Красного Лимана, пытаясь предотвратить схлопывание кармана;🟥 С юго-востока города ВСУ безуспешно попытались вернуть позиции в районе улицы Независимости, российские войска постепенно продолжили расширение зоны контроля;🟥 ВКС РФ ежедневно наносят удары по позициям ВСУ в северном районе города;🟥 Идут бои в лесном массиве между Старым Караваном и Брусовкой. ВС РФ взяли под огневой контроль часть дороги от Райгородка в районе Старого Каравана.Ранее сообщалось, что российские войска продолжают наносить удары по позициям и технике ВСУ в районе Константиновки, что оказывает критическое давление на маршруты снабжения украинской группировки.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
00:45 04.05.2026 (обновлено: 00:59 04.05.2026)
 
Российские войска продолжают активные действия на Краснолиманском направлении, успешно отражая попытки ВСУ переломить ситуацию в свою пользу. Об этом в ночь на 4 мая передает канал "Дневник десантника"
🟥 Бойцы 25 армии ВС РФ продолжают продвигаться на участке и разрезать оборону противника севернее Красного Лимана;
🟥 По заявлению бойцов Краснолиманского фронта, российские штурмовые группы взяли фермы южнее и западнее Ставков. Также ВС РФ продвинулись и вдоль балки к дороге Красный Лиман - Дробышево;
🟥 От Кировска (Заречное) подразделения ВС РФ продвинулись ещё немного в кармане к Ставкам;
🟥 ВСУ контратакуют с северных окраин Красного Лимана, пытаясь предотвратить схлопывание кармана;
🟥 С юго-востока города ВСУ безуспешно попытались вернуть позиции в районе улицы Независимости, российские войска постепенно продолжили расширение зоны контроля;
🟥 ВКС РФ ежедневно наносят удары по позициям ВСУ в северном районе города;
🟥 Идут бои в лесном массиве между Старым Караваном и Брусовкой. ВС РФ взяли под огневой контроль часть дороги от Райгородка в районе Старого Каравана.
Ранее сообщалось, что российские войска продолжают наносить удары по позициям и технике ВСУ в районе Константиновки, что оказывает критическое давление на маршруты снабжения украинской группировки.
