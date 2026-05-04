Белгородскую область вновь атаковали БПЛА: есть погибшие и раненые

Украинские беспилотники атаковали мирных жителей в Белгородской области, есть погибшие и раненные. Об этом губернатор Вячеслав Гладков в ночь на 4 мая сообщил в своём телеграм-канале

2026-05-04T00:29

"В селе Нечаевка Белгородского округа беспилотник атаковал автомобиль, в котором ехала семья: супружеская пара и их 21-летний сын. Случилось самое страшное: мужчина и его сын от полученных тяжёлых ранений скончались на месте", — написал глава региона.Находившаяся в автомобиле женщина получила баротравму и минно-взрывную травму. Ей оказали помощь в городской больнице.Также при атаке коммерческого объекта в Белгородской области, ранения получили два мирных жителя."Коммерческий объект в Губкине атакован вражеским беспилотником. Ранены два мирных жителя. От детонации загорелся легковой автомобиль, в котором находились двое. У 17-летней девушки открытая черепно-мозговая травма, а также открытые переломы ног и плеча. По оценке медиков, она в тяжёлом состоянии. У 20-летнего парня осколочное ранение плеча", — написал Гладков.Загоревшийся автомобиль был потушен, повреждены коммерческий объект и семь легковых автомобилей.Кроме того, в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратилась женщина, которая пострадала в Шебекино при атаке беспилотника на МКД."После оказания помощи она была доставлена в городскую больницу №2 г. Белгорода, где ей диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Помощь оказана, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно", — уточнил губернатор.Ранее сообщалось, что в Белгородской области шесть мирных жителей пострадали в результате атак беспилотников ВСУ:🟥 В поселке Октябрьский Белгородского округа водитель грузового автомобиля получил минно-взрывную травму, слепое осколочное ранение груди и ноги.🟥 Женщина ранена в городе Шебекино в результате атаки ВСУ на два многоквартирных дома. Ей диагностировали минно-взрывную травму, баротравму, осколочное ранение ноги и касательное ранение головы.🟥 Ещё одна женщина получила минно-взрывную травму, осколочные ранения спины, ноги и руки в городе Грайворон. БПЛА нанёс удар по легковому автомобилю.🟥 В Белгороде в больницу обратились три женщины, пострадавшие в субботу в поселке Дубовое. Всем им медики диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

