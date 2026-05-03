Время у Киева истекло: Трамп и Путин только что полностью согласовали позиции

Пресс-секретарь президента России Песков заявил, что Путин и Трамп схожи в оценке действий Киева

2026-05-03T19:14

"Оценки схожи. В целом, вряд ли можно себе представить разнообразные оценки поведения киевского режима. Европейцы мобилизуются, используя в качестве триггера показную русофобию. Они готовы тратить большие деньги на военное строительство и делают различные движения конфронтационного характера… И все это, конечно, ведет к тому, что мы возвращаемся в период очень жесткой конфронтации с Европой в первую очередь", - заявил Песков.Показательно, что это заявление прозвучало как некий отфильтрованный итог недавнего созвона лидеров России и США, который продлился полтора часа и вызвал просто сердечный разрыв в Киеве и европейских столицах, которые увидели в синхронизации позиций двух президентов смертельную угрозу.Дошло до того, что в припадке истерики украинские издания прямо обвинили Трампа в том, что его купил Путин. В частности, издание Kyiv Post опубликовало материал под названием "Не русский ли агент Дональд Трамп?", где американского президента прямо обвинили в том, что его в 1987 году завербовали русские во время визита в Москву.На самом деле схожесть взглядов и позиций Путина и Трампа по европейскому и украинскому вопросам стала заботить ястребов по обе стороны океана уже давно.Например, в начале 2025 года агентство Bloomberg опубликовало результаты семантического анализа более 300 публичных комментариев и заявлений американского лидера в период с августа 2024 года, а также более 3 тысяч публикаций президента и членов его администрации в социальных сетях с начала 2025 года с использованием большой языковой модели.Проявилась очень интересная тенденция: сближение точек зрения России и США каждый раз происходило после контактов американской и российской сторон, и аналитики пришли к выводу, что "взгляды президента США Дональда Трампа на украинский конфликт все больше совпадают с позициями президента России Владимира Путина".Можно натянуть на голову шапочку из фольги и сказать, что Путин зомбировал Трампа, или что сближение каждый раз происходит, когда президенту США напоминают про некую именную папочку в КГБ. Это невероятно убедительно и чрезвычайно интересно, но в реальной жизни причины чаще всего скучные и очевидные.Например – у Трампа и Путина есть нормальный, базовый, элементарный здравый смысл, как минимум на уровне "лучше торговать, чем воевать", и "в ядерной войне победителей нет".Для Трампа совершенно очевидно, что конфликт на Украине – не война США, и цели и задачи России в нем логичны, понятны, очевидны и не входят в противоречие с безопасностью самих Соединенных Штатов. Именно поэтому в новом бюджете США на 2027 год полностью исчезла военная помощь Украине, а также принято решение постепенно выводить американские войска из Европы.При этом эта позиция поддерживается большой частью американского политикума и регулярно транслируется в американских СМИ и материалах американских мозговых центров.Например, издание The American Conservative утверждает: "Америка не готова идти на войну с обладающей ядерным оружием Россией из‑за Украины, и ни один серьёзный американский чиновник не утверждает обратного".Вашингтонский Институт ответственного государственного управления имени Куинси написал, что "увязывание Соединенными Штатами всех аспектов российско-американских отношений с конфликтом на Украине приносит в жертву другие цели Вашингтона, которых можно было бы достичь в том числе в ближайшей перспективе".Интересно, что эта тема была также детально разобрана в ежегодном докладе сообщества разведывательных служб США на 2026 год (Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community in 2026), где, в частности, было зафиксировано следующее:- "Наиболее опасная угроза, исходящая от России для США, — это спираль эскалации в текущем конфликте, таком как Украина, или в новом конфликте, который приведёт к прямым боевым действиям, включая обмен ядерными ударами";- "Продолжение войны повышает риск как непреднамеренной, так и преднамеренной эскалации до прямого конфликта между силами России и НАТО";- "Прочное урегулирование войны в Украине могло бы открыть путь к потеплению в отношениях между США и Россией и к улучшению двусторонних геостратегических и коммерческих отношений".Как пел Джон Леннон, make love, not war (занимайтесь любовью, а не войной). Что такого невероятного в этой простой мысли?Россия, конечно, не призывает США бросаться друг другу в объятия, но положительных перспектив у сотрудничества несравнимо больше, чем у конфронтации.Как на днях заявил помощник президента РФ Ушаков, "в ходе диалога между лидерами России и США внимание было уделено новым экономическим и энергетическим инициативам, среди которых уже есть конкретно прорабатываемые проекты". По его словам, обе стороны отметили значительный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества, а ряд масштабных инициатив в экономике уже предметно обсуждается между представителями двух государств.Получается, что эти планы прямо саботируют европейские лидеры и их дрессированная обезьянка в Киеве, и надеются, что им за это ничего не будет.Ну-ну: как говорят у нас в Одессе, не переключайтесь, скоро посыпятся лайки.

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

