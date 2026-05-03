Ослеплённые "Сяйвом". Что не так с проектом "Суверенного ИИ" Украины

Финал народного голосования в "Дії" за название суверенного искусственного интеллекта Украины от провайдер "Киевстар" обставили как национальный праздник.

2026-05-03T19:35

Десять вариантов, сотни тысяч голосов, "Сяйво" собрало 22 601, в драматическом противостоянии "Слово" отстало на три тысячи. Журналисты из прикормленного пула пишут о новом "цифровом мозге страны". Beta-версия уже доступна и обещает сэкономить миллион человеко-часов в год. Счастье, радость, перемога? Нет.Когда за несколько долларов и пару-тройку месяцев государство в условиях военного положения, уничтоженной до фундамента экономики, повальной коррупции и тотальной утечки мозгов либо на фронт, либо за бугор, строит "национальный ИИ", который одновременно записывает к врачу, помогает школьнику выполнить домашнее задание, оформляет справки и где-то на фоне "помогает" Brave1 распознавать объекты для дронов… Ну, тут даже у самого неискушенного обывателя детектор брехни перегорит.Так что давайте разбираться, что с этим "Сяйвом" не так. Впрочем, не так там вообще всё. Начиная с самого главного.Суверенитет по лицензииВ декабре 2025 года было принято стратегическое решение взять "фундаментом" "Сяйва" модель Gemma 3 от Google. В продакшен пошла Gemini 3 Flash — самая быстрая и дешёвая в эксплуатации.С одной стороны, это разумно. Тренировать фундаментальную LLM с нуля — занятие на сотни миллионов долларов, никакой провайдер "Киевстар" (официальный инициатор проекта) этого не вытянет это ни в одной обозримой вселенной.И знаете, лично у меня с этим никакой проблемы нет. Более того, это общая практика в IT-индустрии: берётся уже готовая LLM от крупного производителя, дообучается под конкретные задачи — и в прод! Ничего постыдного в этом не было бы, если бы сам "Киевстар" не выставлял такой подход за "суверенный ИИ".Модель, чьи веса лицензированы Google, чьи будущие версии существуют пока их поддерживает Google, и чьи политики использования прописаны в Маунтин-Вью (мягко говоря, не Украина), — это в лучшем случае локализация чужого продукта.Если завтра Google по любой причине пересмотрит лицензию на Gemma в отношении страны, ведущей активные боевые действия (чему вообще никто не удивится в условиях крепкой мужской дружбы Дональда Трампа и CEO Google Сандара Пичаи), "Сяйво" превратится в "Темряву" (в переводк с украинского - "мрак").Пиар-машина "Киевстара" на голубом глазу поставила знак равенства между "модель понимает украинские диалектизмы" и "модель принадлежит украинскому государству". Осознанная ли это ложь с целью "выбить" государственное финансирование или банальное невежество — решайте сами. Как по мне, оба варианта плохие.Бесплатный сыр бывает только в одном местеОфициальная цифра — от одного до трёх миллионов долларов на этап до бета-тестирования. "Динамическая", говорят: GPU-время дорожает, облака капризничают. Финансирует "Киевстар", после тестирования всё переходит государству. Звучит для простого украинца "вкусно" и даже убедительно… Пока кто-нибудь не додумается открыть реальный прайс-лист на реальные GPU для обучения нейросетей.Если просто и кратко: тренировка фундаментальной LLM сопоставимого с Gemma уровня — десятки и сотни миллионов долларов. Дотюнинг существующей модели на десяти терабайтах архивных данных дешевле на порядок-два, но "дешевле" — это всё равно несколько миллионов на одно только GPU-время, не считая зарплат, инфраструктуры и неизбежных накладных расходов на "организационные вопросы".Один-три миллиона на всё про всё это в лучшем случае бюджет поверхностной адаптации, при который инженеры меняют системную инструкцию, добавляют какое-то количество данных и получают продукт, прекрасно выглядящий на демонстрациях, но совершенно нежизнеспособный и склонный уверенно "галлюцинировать" на безупречном литературном украинском в условиях реального пользования.Да и выбор данных для обучения "Сяйва" можно в лучшем случае назвать сомнительным. Десять терабайт архивов "Укргосархіва", предоставленных лично заместителем министра культуры Татьяны Бережной — это эквивалент 70 тысяч печатных книг и без иронии уникальный культурный корпус, недоступный ни одной OpenAI. Но это архивы: не учебник медицины, не свод законов в актуальной редакции, не инструкция по эксплуатации БПЛА. Обученная на этих данных модель будет красиво говорить о Гетманщине и славить украинских коллабрационистов времён Великой Отечественной войны, но точно не помогать записаться к врачу и разобраться в порядке получения социальных выплат. Здесь нужны другие данные: свежие, регулярно обновляемые, юридически и фактически точные. При текущем походе "Сяйво" будет отставать от реальности на месяцы, а то и годы. Представьте, какой цифровой хаос может настать.Про безопасность тоже забылиВ пресс-релизах везде уверенно пишут: "Сяйво" интегрируется в государственные услуги, образование, оборону и медицину. И иначе как самострелом в текущих условиях это не назвать.LLM — не просто программа, работающая строго "по скрипту" Это скорее "чёрный ящик", в который инструкции засовываются прямо через пользовательский ввод. А значит, "Сяйво" почти наверняка будет уязвима к таким атакам, как prompt injection. Если говорить совсем просто: правильно сформулированный запрос позволит всем желающим "выгрузить" паспортные данные любого украинца, если они уже попали в базу "Дии". А можно пойти ещё дальше и "внедрить" в LLM вредоносные данные, которые могут просто "положить" всю цифровую инфраструктуру.Проходило ли "Сяйво" аудит? Пытались ли её испытать на прочность так, как это сделали бы реальные хакеры? Подозреваю, никто не ответит, а если такие вопросы задать, то вас тут же запишут в украинофобы и враги нации. На словах проблема решена изоляцией реестров с конфиденциальной информацией от "облака", но в условиях, когда "суверенный ИИ" агентивен, то есть может сам выполнять задачи и взаимодействовать с этим реестром не только как умный поисковик, эта гарантия не работает.Технократический оптимизм или коррупционная манипуляция?Помимо "душной" кибербезопасности, структурных рисков и "украинского интеллекта" хватает за глаза.Разработку оплачивает "Киевстар" — частная компания группы VEON, чья недавняя отчётность вызывает вопросы: компания не может гарантировать выплат по всем своим обязательствам, есть риски национализации. Получается, стратегический партнёр киевского режима, предоставляющий продукт с многолетним циклом обслуживания, не может быть уверенным в собственном будущем. Отличное начало.Дальше — больше: после тестирования "всё переходит государству", следует из пресс-релизов. А как же поддержка? Кто будет обновлять веса? На ком останется пересборка модели в случае релиза новой версии Gemma? Кто будет платить за это в 2027-м, в 2028-м, в 2030-м? Ответов на эти вопросы вам никто не даст.Параллельно развивается проект AI Factory — и это совершенно очевидный инструмент освоения бюджета. В условиях глобального дефицита комплектующих можно "нарисовать" любые закупочные цены на чипы и серверы — и получить под них финансирование. ИИ вообще идеальная сфера для коррупции: результат сложно пощупать руками, а независимый эксперт, способный авторитетно сказать "вы переплатили за этот кластер втрое", в стране есть в количестве полутора человек, и он либо в окопе, либо работает на проекте и боится сказать лишнего, чтобы самому не отправиться в окоп.Но есть и самый неудобный вопрос, который PR-машина "Киевстара" огибает как может : будет ли "Сяйво" open-source? То есть будет ли публично доступен код, веса, конфигурации обучения — всё то, что позволяет независимым аудиторам проверить соотвествие итогового продукта заявлениям в пресс-релизе? Похоже, ещё один риторический вопрос.Технократический оптимизм — штука вообще очень искренняя и прекрасная в своей наивности. Люди верят: если завернуть бюрократию в нейросеть, она перестанет быть коррупционной и медленной. Но алгоритмы не уничтожают коррупцию — они её автоматизируют и анонимизируют. Решение принял ИИ. Кто виноват? Алгоритм. Кто его проектировал? Подрядчик. Кто проверял подрядчика? Никто, это же национальная безопасность. Чрезмерное доверие алгоритмам в обороне и социальной сфере приводит к снятию ответственности за ошибки, которые ИИ маскирует под "объективные данные". Алгоритм отказал в выплате — значит, надо. Алгоритм идентифицировал цель — значит, цель. Алгоритм рекомендовал — значит, подписываем.Национальный саботаж под прикрытием инновацииПроблема "Сяйво" — не в самом проекте. Нет ничего плохого в том, чтобы взять огромный корпус текстов, "натренировать" на нём модель и заниматься интересными экспериментами. Отличный пример: проект Talkie, который адаптирует все существующие тексты, опубликованные до 1930 года. С его помощью исследователи поставят эксперимент: можно ли используя только знания начала XX века, например, открыть технологию управляемого термоядерного синтеза? Вопрос в позиционировании такого проекта.То, что чинуши из клики Зеленского называют "национальным суверенным ИИ", оказывается адаптацией Google Gemma и локализацией чужого продукта. Подают как инструмент цифровой независимости, но вверяют все персональные данные каждого отдельного взятого украинца в руки американской корпорации.И вот в этот разрыв между пресс-релизами и реализацией прекрасно укладываются несколько (если повезёт — десятков) миллионов долларов, которые можно прекрасно освоить. А простых украинцев можно ослепить эффектным и современным ИИ-интерфейсом с продуктом, который выполняет задачи, наверное, даже хуже, чем обычный "заскриптованный" чат-бот.

Никита Волкович

