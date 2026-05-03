Сивилла* русских императоров. Как Дарья Ливен взяла британскую династию на кукан адюльтера
Есть женщины, которые самим фактом своего существования во всех веках доказывают, что все мужики – сволочи неблагодарные, злобные и завистливые. Особенно когда требуют любви и верности навсегда. Заплатив за них.
Владимир Скачко
18:59 03.05.2026
 
Есть женщины, которые самим фактом своего существования во всех веках доказывают, что все мужики – сволочи неблагодарные, злобные и завистливые. Особенно когда требуют любви и верности навсегда. Заплатив за них.
А женщины, принимая мзду, все равно верны только тому, кого (или что) выбрали сами. По душе, по сердцу, по уму. Они почти всегда выбирают игру, в которой они – главные.
Русская княгиня Дарья Ливен – из таких: ее любили, ненавидели и обижались, когда она манкировала. А она служила себе и… России. Ее и ее императоров она выбрала сама и служила им везде. В Берлине, Вене, Париже, Лондоне.
Одна из главных
Выходивший с 1802 по 1929 года британский политический журнал "Edinburg Review" написал на смерть княгини: "Отличаясь мужским умом и женской чувствительностью, она держала под своей властью монархов и государственных людей и благодаря этому имела политическое влияние, редко доступное женщинам. Что она имела слабые стороны, происходившие от недостатков суждения и характера, — об этом не будут спорить ее самые горячие поклонники; но что она имела большие достоинства сердца и ума, не могут забыть даже ее противники".
А вот мужики-современники ее плавали в оценках. Французский писатель-романтик, дипломат и даже глава МИД Франции Рене де Шатобриан писал о ней: "Женщина с длинным неприятным лицом, заурядная, скучная, недалекая, не знающая иных тем для разговора, кроме пошлых политических сплетен".
И злословил всего лишь за то, что в свое время его отшили, а салон мадам Ливен в Париже по блеску и влиятельности не уступал, а то и превосходил опекаемый Шатобрианом тамошний салон светской львицы Жюли Рекамье, гремевший по всей Европе.
И в то же время премьер-министр Франции Франсуа Гизо вспоминал о княгине Дарье: "Мужчины и женщины, тори и виги, именитые персоны и светские денди, все стремились заполучить ее для украшения и престижа своих салонов, все высоко ценили честь быть принятыми ею". На его руках в 1857 году княгиня и скончалась. Она, добывая секреты, играла им, а он, судя по всему, любил ее до конца…
Она действительно была красива, умна, иронична, проницательна и прагматично избирательна. Всё ей было, что называется, лыко в строку: высокородное происхождение, блестящее образование, природная сметка и талант очаровывать людей, безукоризненные манеры и изысканный шарм соблазнительницы, которая во всем знает цену и не продешевит.
Из таких и выходят властные королевы и сладострастные фаворитки, всесильные любовницы и отчаянные куртизанки, блестящие разведчицы и бесстрашные авантюристки, способные изменить картину мира.
Ее Христофоры
Русская княгиня Дарья (Доротея) Христофоровна Ливен родилась в декабре 1785 года как Катарина Александра Доротея фон Бенкендорф, дочь рижского военного губернатора генерала от инфантерии Христофора Бенкендорфа, чья семья была близка к императорской семье.
Это и предопределило условия для успешного старта в высшем обществе Российской империи. Они у Дарьи были просто прелестны. Отец – друг императора Павла I. Мать – подруга императрицы Марии Федоровны, воспитывала младших императорских детей.
Брат Александр Бенкендорф – участник наполеоновских войн, приближенный Александра I, затем один из главных соратников императора Николая I – шеф его Отдельного корпуса жандармов и одновременно — главный начальник III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Ему многие годы потом Дарья и переправляла ценную информацию из европейских правящих домов, полученную из сплетен, слухов и альковных разговоров и переведенную в письма и доклады русскому двору.
Но до этого, после смерти родной матери, императрица Мария Федоровна определила Дарью в Смольный институт и каждую неделю навещала ее там. И в 1799 году Дарья – уже фрейлина императрицы.
В Смольном Дарья получила лучшее по тем временам образование, кроме русского и немецкого, она умела говорить и читать еще на четырех языках, изучала литературу, музыку и танцы. Это тоже помогало ей блистать и завораживать.
Императрица подыскала Дарье и достойного жениха. Сначала хотела отдать за угрюмого и диковатого по нравам графа Алексея Аракчеева, приближенного императоров Павла I и Александра I, но потом остановила выбор на любимце Павла I, 26-летнем красавце графе Ливене.
Как и отца Дарьи, жениха звали Христофор, и это имя, похоже, стало знаковым в жизни невесты, толкнув ее на орбиту высшего света, когда в 1800 году они поженились.
Муж делал блестящую карьеру и закончил ее героем Отечественной войны 1812 года, опытным дипломатом-послом в Англии, князем и воспитателем детей уже императора Николая I. А жена смолоду приобретала опыт и славу альковно-салонной повелительницы этого мира, выборочно флиртуя и кружа вокруг себя на балах императоров, королей, премьер-министров, а министрами так и вообще разбавляя утреннюю скуку под кофе.
Ее кладези информации
"Источники" самой разнообразной информации Дарьи Ливен, получаемой, как сейчас сказали бы, нон-стоп, круглосуточно, поражают еще со времен беспечной светской жизни в Санкт-Петербурге в юности.
Еще в Санкт-Петербурге у нее был роман с великим князем Константином Павловичем, который чуть не стал полноценным императором и коротал время "царем польским". Потом она увлекалась князем Петром Долгоруковым, одним из приближенных императора Александра I, его генерал-адъютант и генерал-майором.
А потом все продолжилось за границей, когда в 1809 году ее муж был назначен российским посланником в Берлин. Там и укрепилась слава, как потом написали, светской львицы первой половины XIX века, тайного агента русского правительства в Лондоне и Париже, прозванной "дипломатической Сивиллой".
В столице колбасно-сосисочной и замуштрованной Пруссии Дарье было тесно, но уже там она обкатала опыт создания литературно-политических салонов, где весело танцую, бесшабашно флиртуют и безудержно говорят. И когда в 1812 году ее мужа сделали послов в Англии, в Лондоне она и развернулась.
Тогда еще графиня Ливен буквально ворвалась в английский высший свет и сделалась одной из законодательниц мод лондонского общества, для начала научив чопорных и скучных островитян вальсу, этому танцу любви. Историки и биографы вспоминают, что это именно Дарья Ливен добилась разрешения танцевать "непристойный танец" на Туманном Альбионе и наряду с английскими леди лучших кровей стала патронессой клуба аристократок-дебютанток, которым отныне было позволено прижиматься нутром к нутру.
После победы антинаполеоновской коалиции Дарья вместе с мужем отправилась на Венский конгресс, решавший мировое переустройство после победа над Бонапартом.
В Вене она впервые и развернулась во всю мощь. Там, как ему казалось, всем рулил князь Клеменс фон Меттерних-Виннебург цу Байльштайн, министр иностранных дел Австрии и главный организатор Венского конгресса 1815 года. По мнению многих, он и руководил политическим переустройством Европы после Наполеоновских войн.
Но Дарья Ливен начала с того, что "уделала" двух признанных любовниц Меттерниха – княгиню Багратион и герцогиню Саган. Первая – белокурая и необычайно красивая княгиня Екатерина Багратион, урожденная графиня Скавронская, родственница императрицы Екатерины I, жены Петра I. От мужа, генерала и героя Отечественной войны князя Петра Багратиона, смертельно раненного на Бородинском поле, она ушла еще раньше, получила прозвище "блуждающей княгини" и родила от Меттерниха дочь Клементину.
Вторая – Вильгельмина, Екатерина фон Бирон, внучка фаворита императрицы Анны Иоановны Эрнста Бирона, принцесса Курляндская, герцогиня Саган, герцогиня Заганьская, немецкая светская дама, писательница, хозяйка литературного салона, любовница Меттерниха и к тому же старшая сестра Доротеи Саган, любовницы Шарля Мориса Талейрана, еще одного устроителя Венского конгресса.
Но из Вены в Лондон победительницей уедет именно Дарья Ливен. Опять в Лондон, где крестником ее третьего сына, Георгия стал сам принц-регент, будущий король Георг IV (с 1820 года). Но все высшее общество называло ребенка "чадом Конгресса", намекая на то, что его отцом был всесильный и любвеобильный и болтливый Меттерних.
Вообще-то о размахе влияния и проникновения Дарьи Ливен можно судить по ее детям. Их у нее было шестеро, и кроме указанного сына Георгия, крестником еще одного из ее сыновей – Артура был Артур Уэлсли, 1-й герцог Веллингтон, победитель битвы при Ватерлоо и потом дважды премьер-министр Англии. Он, по слухам, тоже был любовником Дарьи Ливен и ее источником информации. А позже прозрев и приревновав к новому британскому премьеру графу Чарльзу Грею, писал: "Боюсь, дама отплатит Англии злом за все добро, что от нас видела".
И правильно боялся, ибо вдова Грея впоследствии издала переписку своего мужа с Дарьей Ливен и написала: "Вот в какой интимной близости находились наши секреты от русских!". Альковные мягкие подушки, видимо, действительно развязывает язык, смягчая, знаете ли, нравы и принципы…
В Санкт-Петербурге ценили супругов Ливен и их информацию: по случаю восшествия на престол Николая I в 1825 году они были возведены в княжеское Российской империи достоинство. А еще раньше 12 января 1816 года графиня Ливен была удостоена ордена Св. Екатерины 2-й степени. Позже в 1828 году пожалована в статс-дамы.
Геномный террариум Европы
После Лондона супруги Ливены вернулись домой, где князь Ливен в 1834 году стал воспитателем императорского наследника и в 1838 году скоропостижно умер. После его смерти Дарья Ливен отправилась в Париж, где и организовала свой салон, который прозвали "дозорной вышкой Европы" и куда все стремились попасть, быть приглашенными.
Княгине Ливен уже перевалило за 50, но она была по-прежнему прекрасна и влиятельна. Как и в былые годы, княгиня открыто флиртовала с гостями-политическими деятелями, вела с ними беседы, переписывалась. Десяток лет ее связывали романтические отношения с французским премьер-министром Франсуа Гизо, благодаря чему во время Крымской войны она служила посредником между враждующими сторонами. Негласным, но надежным и крайне информированным.
И глава МИД Российский империи на протяжении 40 лет с 1816 по 1956 год Карл Нессельроде написал: "Будь жива Ливен, Крымской войны бы не случилось, союза Лондона и Парижа мы бы избежали". А еще император Александр I в письме Нессельроде, шутя посетовал, что графиня Ливен носит юбки — из нее вышел бы блестящий дипломат.
Но главное, что сделала княгиня Ливен, – посеяла сомнение в легитимности британской династии Виндзоров, что было и сейчас еще подчас остается весомым аргументом в закулисных торгах и переговорах.
На рубеже XVIII-XIX высший монархический и околомонархический свет Европы представлял из себя некий отстойник и террариум прелюбодеяний, кровосмешения и сквозных адюльтеров всех со всеми. Ну, нравы такие были, и этим венценосные и их придворные очень болезненно шпионили друг за другом и старались обидеть, уменьшая значение дворов и компетенций.
Посудите сами: Больше всего доставалось российской династии Романовых, которая после убитого императора Петра III стала для европейцев Гольштейн-Готторпской, младшей ветви Ольденбургского дома. А потом началась вообще чехарда уничижительных слухов, что:
– императрица Екатерина II родила своего сына и императора Павла I не от мужа Петра, а от то ли Сергея Салтыкова, то ли от кого-то из других любовников молодости;
– что император Николай I – сын не Павла I, а придворного гоф-фурьера Даниила Бабкина, с которым блудила упомянутая выше императрица Мария Федоровна;
– что принцесса Анна Павловна, ставшая потом консорт-королевой Нидерландов и Люксембурга – дочь статс-секретаря Сергея Муханова (голландцам и люксембуржцав, как видим, до сих пор прилетает);
– даже побежденный Наполеон Бонапарт может быть сыном не своего отца Карло Буонапарте, а то ли французского губернатора Корсики графа Луи Шарль де Марбеф, с которым мать Наполеона Летиция, общалась весьма и весьма близко. То ли вообще борца за независимость Корсики Паскуале Паоли, у которого отец Карло какое-то время ходил в адъютантах и который оказывал явные знаки внимания красавице Летиции. Дескать, не бесследно.
Оставался непорочно нетронутым слухами английский двор, но и его подкосили. В первой четверти XIX века в Англии возник династический кризис, связанный с тем, что у короля Георга IV, тоже, как известно, друга нашей Дарьи, не было законнорожденных детей. Не было их у его братьев – принцев и наследников Вильгельма и Эдуарда Августа, мужиков уже преклонного возраста. Это поставило под угрозу передачу престола после смерти последнего из братьев монарха.
И вот в 1819 году у Эдуарда, графа Кентского родилась дочь Виктория, которая в 1837 и стала королевой, после того как умерли все: и дед, и отец, и дядья. А по некоторым источникам, Дарья Ливен много лет дружила с будущей королевой Викторией, имела доступ к ее окружению и даже была наставницей, когда та была принцессой и наследницей.
Вот тогда Дарья Ливен, мол, и выяснила, что Виктория не являлась дочерью своего отца герцога Кентского, а родилась от некоего Джона Конроя, авантюриста и придворного, любовника ее матери.
Аргументы в пользу этой версии вполне серьезны. Во-первых Герцог Эдуард Кентский "родил" Викторию почти в 52 год, а до этого у него не было детей и его считали бесплодным. Во-вторых, ни у кого из королевского рода не было гемофилии, которую в генах понесла Виктория и передала даже царевичу Алексею, последнему наследнику династии Романовых, а вот в роду Конроя она была.
И эта информация – серьезная мина под дом Виндзоров, он, оказывается, не имеет прав на британский престол. И почившая в Бозе Елизавета II, и ее сын, нынешний король Карл III, вызывающий у президента США Дональда Трампа такой скепсис, смешанный с остатками уважения.
Такая информация при желании – очень хороший инструмент политического давления или шантажа. В прошлые века им никто не воспользовался. Даже русские во время упомянутой Крымской войны. Но то, что ее итоги русские очень быстро переиграли в своею пользу, а британцы не противились, наводит не некоторые предположения конспирологического характера.
Но потом британцы все равно отомстили Романовым, палец о палец не ударивши, чтобы спасти от расстрела семью последнего русского императора в 1918 году...
Тайны крови – самые скрытые. Доказать или опровергнуть что-либо на генетическом уровне можно, но только с помощью эксгумации останков и анализа ДНК всех участников. Но кто такие действия когда-либо разрешит?
Вот потому-то справедливости ради следует отметить, что как информация о связи Дарьи Ливен с Викторией, так и о предполагаемом незаконном происхождении королевы Виктории, национального символа Великобритании до сих пор, остается предметом исторических дискуссий и не имеет однозначного подтверждения.
Вместо предисловия
Но историки о том времени Дарьи Ливен написали: "Никогда еще иностранка не получала столько сведений об английском обществе из первых рук и не обладала в нем бо́льшим влиянием". Более поздняя куртуазная разведчица Мата Хари, как видим, отдыхает…
Так что ждем-с. Может, и дождемся чего – время-то какое смутное наступает…
*сивилла – в античной культуре пророчицы и прорицательница, экстатически предрекавшая будущее, зачастую бедствия, переводится как "божья воля"
