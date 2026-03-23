https://ukraina.ru/20260323/vs-idt-po-samomu-negativnomu-stsenariyueksperty-i-politiki-o-situatsii-na-ukraine-i-v-rf-1077064434.html

"Всё идёт по самому негативному сценарию".Эксперты и политики о ситуации на Украине и в РФ

В экспертном сообществе обсуждают, так ли безнадёжно положение Киева, как некоторым кажется, чем объяснить видимый рост количества атакующих российские города украинских дронов, к чему это ведёт. Думают и над тем, удастся ли ВСУ пополнить свои ряды для продолжения боевых действий.

украина

россия

киев

владимир зеленский

трамп и зеленский

татьяна монтян

вооруженные силы украины

telegram

тцк

эксклюзив

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057933343_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ad60e11fb0fc9ec65f8c041f9cd23411.jpg

Пополнить есть где. Вполне вероятно, что в окопы могут попасть и те украинцы, которые этого никак для себя не планировали. Вынужденно скитающийся по странам Европы блогер, известный нам как "Колобок из Одессы", рассказывает в своём видеоблоге, что Киеву всё же могут дать европейский кредит в размере 90 млрд евро — но только в обмен на тотальную мобилизацию - и она уже готовится.Более того, у скрывшихся в Европе миллионов украинцев тоже появились веские основания для беспокойства. Сейчас о них собирают данные, которые вносят и в украинские реестры — в общем, "далее колокол зазвонит по беженцам". Возможно, просто примут закон, согласно которому защита не будет продлена беженцам призывного возраста — а тогда просто подгонят автобусы и оправят на Украину, предостерёг блогер, добавив, что "всё идёт по самому негативному сценарию".По сведениям "Колобка" (а сведения эти стекаются к нему из самых разных источников), на Украине сейчас готовят максимально жёсткие меры против тех, кто ушёл в СЗЧ (самовольное оставление части — ред.).Хотя эти скрывающиеся от властей люди наверняка предпочтут получить длительные сроки, но не возвращаться в мясорубку, считает блогер.Теперь людоловы из ТЦК хватают на улицах всех, кто подвернётся, вламываются в квартиры, соответствующие службы выявляют цифровой след граждан, закрывают последние лазейки (медсправки и пр.). Границу усиленно охраняют - "там, по сути, вторая армия стоит".Призывают уже и женщин — пока тех, кто имеет медицинское образование. Но в розыске обнаруживают себя и украинки, от медицины далёкие, рассказал "Колобок". Он добавил, что отлов людей становится системным, скоро горсоветы на Украине должны будут создавать свои мобильные группы для поиска уклонистов — таким образом "будут прочёсывать города".Идти на войну и погибать за проворовавшихся начальников мало кто хочет, но избежать такой судьбы становится всё сложнее."Люди доведены до отчаяния, но всё же - они разобщены. Они ничего не могут противопоставить вот этим организованным группам (ТЦК — ред.)", - описал ситуацию блогер. Он отметил, что шансов перейти границу сейчас мало и посоветовал украинцам "спрятаться и ждать, пока это всё безумие закончится — есть всё-таки шанс… что они дожмут фортепианиста (Зеленского — ред.)". Хотя шанс этот не очень-то велик.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" тоже утверждает, что "перед Зеленским стоит непростая задача отлова крепостных, так как этого требуют спонсоры для сохранения у руля "менеджера" (т. е. самого Зеленского — ред.). По этой причине количество ТЦКашников и титушек "увеличили в разы".А в Верховной Раде обещают, что наказание за СЗЧ будет строже, чем за убийство и терроризм, самовольно покинувшим ряды ВСУ будет грозить тюремный срок от 8 до 10 лет.Так что расслабляться Москве рано. Российский военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец в эфире канала "Красная линия" сообщил, что Киев всеми способами пытается пополнять резервы, в том числе людские."Сейчас Украина приняла решение высасывать из Европы своих граждан, которые там укрывались о призыва", - приводит слова эксперта издание "ПолитНавигатор".Баранец также отметил, что "никогда ещё пополнение беспилотниками боевых порядков украинской армии не было столь масштабным", это видно хотя бы по количеству БПЛА, которые запускают на Москву и на другие российские города. А недавнее заявление секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу о том, что в стране нет больше безопасных регионов - "это фактически признание глубины проникновения вражеской силы...".Всё же у Киева остаются серьёзные проблемы с пополнением рядов ВСУ, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв. Он в своём видеоблоге отметил, что мобильные блокпосты ТЦК и полиции появились уже и в Киеве, план отлова граждан для военкомов подняли, его невыполнение может привести к тому, что самих ТЦКашников отправят на передовую — вот они и стараются.Однако, по мнению эксперта, дело движется туго. Он напомнил, что перед началом конфликта в 2022 году считалось "по бумагам", что Украина обладает шестимиллионным мобрезервом. Но даже 300 тысяч дававших присягу украинских военных, прокурорских, полицейских, СБУшных пенсионеров не рвутся на фронт."Блатные" - просто откупаются. А из отловленных простых граждан, по разным оценкам, от 300 до 500 тысяч человек покинули части и скрываются (политтехнолог назвал их дезертирами, мы же считаем их просто разумными людьми, не желающими гибнуть за интересы "элитного" ворья и западных кукловодов — ред.)."Учитывая то, сколько народу сбежало из страны, сколько уже прошло фронт, получило увечья, ранения и непригодно, я думаю, что практически мобилизационные ресурсы Украины на исходе", - заявил Золотарёв.В РФ ситуация в чём-то схожая, но есть нюансы. Украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян* отмечает в своём блоге смещение фокуса общественного внимания в РФ с украинского конфликта на вовремя, что говорится, созданные внутренние проблемы — блокировка Telegram, отключения интернета, забой скота в Новосибирской области…Понятно, что все эти внутренние проблемы не оставляют граждан равнодушными. Однако, по мнению Монтян, такой "перевод стрелок" вовсе не случаен. По её словам, случае украинского конфликта речь идёт о совместном противостоянии государства и граждан внешнему врагу, тогда как теперь фокус внимания общества перевели "на вопросы внутренние, в которых граждане и государство, наоборот, противопоставляются друг другу"."И я совершенно уверена в том, что это не совпадение. Мы наблюдаем работу сил, которые сознательно размагничивают и демобилизуют российское общество во время войны и на пороге вполне вероятной ещё большей войны со странами НАТО", - написала Монтян* в своём телеграм-канале, добавив, что "...к сожалению, эта деятельность даёт результат уже здесь и сейчас!".Так, известный в Telegram (и не только) блогер Александр Картавых пишет в своём блоге, что как бы предлагаемая сейчас российским ЛОМам в ТГ сделка предусматривает переезд их каналов в МАХ, где придётся быть, скажем так, послушными и молчаливыми.Но такая сделка работать не будет — и РФ "просто потеряет белый рынок Телеги, превратив его в серый рынок, потеряв налоги, потеряв контроль", уверен блогер.Что говорят в народе? В дзен-канале российского писателя и общественного деятеля Захара Прилепина под его заметкой о том, что Трамп нужен-таки человечеству как "таблетка трезвости", нужен для того, чтобы все мы увидели реальную расстановку сил, появилось много интересных комментариев, в том числе и о том, кто с кем воюет и ещё будет (если будет) воевать.Один из комментаторов заметил: "...За 30 лет уехало на Запад (в плохую Америку в том числе) около 15 млн. молодых. Они не погибли за родину, они просто переехали в "светлый град на холме". Их дети и внуки будут служить в армиях принявших их стран и, не дай бог, будут воевать с нашими детьми и внуками. Ведь когда-то и все 15 советских республик жили одной общей жизнью...".Другой читатель вспоминает слова генерала Лебедя: "Дайте мне набрать роту из детей элиты, и война через день закончится".Третий комментатор высказывает мнение, к которому надо бы обязательно прислушаться: "Нет понимания нависшей над нами страшной угрозы уничтожения раз и навсегда. Нам надо срочно меняться сейчас".А пока мы не меняемся — и "колокол звонит не только по Ирану, но и по нам".Ещё один читатель блога спрашивает - во имя чего война? Если Иран знает, за что воюет - за свою жизнь и свободу, за справедливость, то у нас всё как-то очень уж размыто."...Во имя выгодных газовых и нефтяных контрактов, бабла, дружбы с западными партнёрами ... Кто мы?", - задаёт человек вопрос.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Гонения на Telegram, нехорошие предчувствия Зеленского и новые войны. Эксперты и политики о ситуации"

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

