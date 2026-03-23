"Мы не хотим умирать за Израиль". В армии США растет недовольство войной с Ираном

"Мы не хотим умирать за Израиль". В армии США растет недовольство войной с Ираном - 23.03.2026 Украина.ру

"Мы не хотим умирать за Израиль". В армии США растет недовольство войной с Ираном

Американский портал HuffPost сообщил о том, что военнослужащие армии США, которые задействованы в нападении на Иран, все чаще высказывают разочарование действиями своего руководства и отказываются участвовать в непопулярной военной агрессии

2026-03-23T14:57

2026-03-23T14:57

2026-03-23T14:57

"Я слышу от военнослужащих слова: "Мы не хотим умирать за Израиль, не хотим быть политическими пешками", – заявила в комментарии этому изданию американская резервистка.Солдаты и офицеры, которых опросили американские журналисты, открыто выражают сомнения в целях очередной ближневосточной войны, которую начали в Тель-Авиве и Вашингтоне. Причем это недовольство уже не ограничивается словами. Как сообщает один из источников HuffPost, в американской армии резко увеличилось количество "отказников по соображениям совести", не желающих принимать участие в боевых действиях против Ирана.Одна из собеседниц портала, которая занимается социальной работой в армии США, отметила – за последние две недели она шесть раз консультировала американских военнослужащих по вопросу отказа от участия в боевых действиях по моральным соображениям. И подчеркнула, что не получала такое количество обращений за все двадцать лет работы.Эту информацию подтвердили другие источники в американских вооруженных силах. Они отмечают – удар по школе в иранском городе Минаб, в результате которого погибли свыше 160 несовершеннолетних школьниц, стал глубоким человеческим потрясением для многих американских солдат. Потому что все понимают – ответственность за это военное преступление лежит на Белом доме и Пентагоне, несмотря на неуклюжие попытки отрицать совершенно очевидные факты."Большинство военнослужащих, которые сейчас обращаются к нам за статусом отказника, говорят, что этот ракетный удар стал для них переломным моментом", – сказал правозащитник Майк Прайснер, исполнительный директор американского Центра по вопросам совести и войны.Организация, которой руководит Прайснер, ежегодно получала от 50 до 80 обращений от военнослужащих, которые желали отказаться от участия в боевых действиях – потому что США постоянно проводили военные операции в различных регионах планеты. Но за первые недели марта этот показатель вырос сразу на 1000%, что говорит само за себя. Солдаты армии, флота и корпуса морской пехоты, которые могут быть отправлены в зону ближневосточного конфликта, массово отказываются от участия в иранской войне, решительно перечеркивая этим свою карьеру.Речь идет не только о моральных принципах, которыми никогда не блистали вооруженные силы США. Многие американские военные не хотят влезать в военную кампанию Дональда Трампа и Беньямина Нетаньяху, считая ее рискованной и непродуманной авантюрой, чреватой большими человеческими потерями. Потому что в этой войне американские агрессоры получили неожиданный для себя силовой отпор.Один из офицеров, который работает в немецком госпитале Ландштуль, оказывая помощь раненным, считает, что анонсированная Белым домом наземная операция в Иране стала бы для американской армии "абсолютной катастрофой". Потому что Пентагон оказался не в состоянии обеспечить безопасность своих военных, попавших под ответный удар иранских войск в Персидском заливе."Мы не можем полноценно защитить даже одну базу в регионе", – рассказал в комментарии журналистам неназванный военный чиновник.Согласно данным, которые публикует портал HuffPost, обстрелы американских баз привели некоторых военнослужащих в состояние шока. До такой степени, что они не смогли заставить себя убежать в укрытие, наблюдая за тем, как взрываются их собственные служебные помещения и казармы.Попытки мотивировать солдат на войну, предпринятые американскими "политруками", которые читали своим сослуживцам воинственные проповеди, объясняя действия Трампа пророчествами из Библии, привели к обратной реакции. Здравомыслящие офицеры потеряли веру в свое собственное командование, провозгласившее начало Апокалипсиса, считая эту пропаганду совершенно неадекватной.Вдобавок к этому, многие военные не верят в официальную статистику человеческих потерь, которая была озвучена на брифингах Пентагона – потому что американские военные чиновники постоянно попадаются на вранье.Министр войны США Пит Хегсет провел встречу с семьями шести военнослужащих, погибших в ходе нападения на Иран. На следующее утро он заявил, что родственники погибших солдат выразили ему свою полную поддержку, призывая администрацию США довести операцию до конца. Но отец американского военного Тайлера Симмонса, погибшего при крушении самолета-заправщика в Ираке, назвал это заявление ничем не обоснованной ложью.Подобные настроения играют важную политическую роль. Недовольство в армии наверняка учитывают в ситуативных комнатах Белого дома, где до сих пор не решились провести в Иране наземную операцию – несмотря на то, что Нетаньяху явно пытается склонить к этому сценарию Трампа, в расчете на дальнейшее повышение уровня эскалации.Как сообщает газета The New York Times, американское руководство утвердило план нападения на Иран после заверений со стороны израильского премьера, который пообещал Трампу "разжечь беспорядки" в Исламской Республике.Ошибочность этой стратегии очевидна. Шахар Койфман, бывший глава иранского направления в армии Израиля, уже признал, что попытки свергнуть иранское правительство были изначально обречены на провал. Сухопутная кампания против Ирана не имеет в этой ситуации никаких перспектив, угрожая Белому дому окончательной политической катастрофой. Потому что это резко увеличит потери в рядах американской армии, усиливая уже запущенный процесс деморализации.Американские солдаты не хотят умирать ни за Израиль, ни за Дональда Трампа – который недавно пообещал, что война в Иране не станет для американцев новым Вьетнамом.Это были опрометчивые слова. Судя по публикации в HuffPost, Америка стоит сейчас на грани повторения протестов, бушевавших в Вашингтоне в шестидесятые годы прошлого века – когда будущий госсекретарь США Джон Керри, активист организации "Вьетнамские ветераны против войны", публично бросил свои медали на ступени Капитолия.

израиль

сша

иран

Александр Савко

Александр Савко

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, дональд трамп, израиль, пентагон, капитолий, сша, иран