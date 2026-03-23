Иран ударил по заводам в Катаре ракетами, способными обходить комплексы ПВО Patriot — FT - 23.03.2026 Украина.ру
Иран ударил по заводам в Катаре ракетами, способными обходить комплексы ПВО Patriot — FT
2026-03-23T00:25
2026-03-23T00:28
Иран ударил по заводам в Катаре ракетами, способными обходить комплексы ПВО Patriot — FT

00:25 23.03.2026 (обновлено: 00:28 23.03.2026)
 
Тегеран во время атаки на заводы в Катаре использовал ракеты, способные обходить американские комплексы ПВО Patriot, утверждает издание Financial Times. Об этом в ночь на 23 марта сообщил телеграм-канал Украина.ру
"Атаки на комплекс QatarEnergy... включали передовые ракеты — маневренные и способные обходить сделанные в США системы противовоздушной обороны Patriot", — говорится в публикации, авторы которой ссылаются на неназванного чиновника.
Иран ударил по катарским газовым предприятиям в Рас-Лаффане 18 и 19 марта в ответ на нападение США и Израиля на иранское месторождение "Южный Парс".
Операция США и Израиля против исламской республики, начавшаяся ударами 28 февраля, продолжается третью неделю. Всё это время стороны конфликта обмениваются массированным ударами. Иран заявляет, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров с американо-израильскими агрессорами. В результате обострения конфликта практически полностью было прекращено судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива.
19 марта МИД РФ выступил с заявлением, в котором призвал к скорейшему прекращению боевых действий, ставших результатом неспровоцированной агрессии США и Израиля против Ирана.
Украина.руНовостиСШАИранИзраильFinancial Timesудар по Иранувойна в Ираневоенная эскалацияБлижний ВостокКатарракетный ударракетыЗРК Patriotсжиженный природный газгаз
 
