"Мы не хотим экспортировать смерть". Украинский фактор на колумбийских выборах

Президент Колумбии Густаво Петро подтвердил, что тысячи граждан его страны находятся на территории Украины, впервые представив обобщенные данные о колумбийских наемниках в рядах украинской армии

2026-05-05T11:26

"7 тысяч колумбийцев, имеющих военную подготовку, сражаются в чужой войне и гибнут без всякой причины на Украине. Мы не хотим экспортировать смерть. Наемничество запрещено законом", – написал в своем блоге Петро.Президент Колумбии являлся инициатором принятия этого законопроекта, одобренного в марте местным парламентом, называя его своим важным политическим достижением. Густаво Петро давно пытается остановить массовую вербовку наемников, которая осуществляется в интересах Киева западными частными военными компаниями и привела к гибели множества колумбийцев.Петро представляет объединенную коалицию колумбийских левых, а основная масса завербованных для украинской армии колумбийских боевиков является бывшими ультраправыми парамилитарес из печально известных эскадронов смерти, которые годами терроризировали население латиноамериканской страны.Эти ультраправые банды были обучены военными инструкторами из Соединенных Штатов Америки, Израиля и Европы. Подготовка парамилитарес проходила во время господства марионеточных политиков, целиком и полностью подконтрольных американцам – чтобы противостоять отрядам коммунистических партизан. И многие из этих карателей снискали себе известность кошмарными преступлениями против мирного населения.Гражданский конфликт в Колумбии продолжался более полувека и закончился благодаря посреднической роли правительства Кубы, по итогам мирных переговоров в Гаване. Партизанские организации согласились сложить оружие и стали принимать участие в выборах, а президентом страны был избран Густаво Петро, который сам участвовал в молодости в деятельности левого колумбийского подполья и гордился своим партизанским прошлым.Власти начали расследовать многочисленные преступления, совершенные проамериканскими ультраправыми, вскрывая их сотрудничество с международными наркокартелями, которые базируются в США. Боевики почувствовали себя в Колумбии неуютно, и многие из них соглашаются на предложение режима Владимира Зеленского, уезжая в Восточную Европу для участия в конфликте на Украине. Кроме того, украинские вербовщики развернули деятельность в бедных провинциях южноамериканского государства, разоренных в результате гражданской войны. Они заманивают колумбийцев на фронт, обещая им щедрые денежные выплаты. Но эти посулы всегда оказываются на поверку циничным обманом.Как правило, колумбийским боевикам оплачивают только дорогу до украинской границы. После этого у них забирают паспорта и практически сразу отправляют в зону боевых действий. Отставной колумбийский военный Данте Инкапье, который сам занимался раньше вербовкой наемников, признал, что приехавшие на Украину латиноамериканцы уже через два-три дня оказываются на передовой – потому что украинские офицеры относятся к ним как к расходному материалу.По словам правозащитников, большинство колумбийцев быстро погибают, так и не получив обещанных денег от режима Зеленского. Они разочаровываются в украинских реалиях, но не могут уехать на родину. Украинское командование насильно удерживает на фронте своих боевых рабов, а попытки обратиться за помощью к колумбийским властям, через голову украинских командиров, приводят к показательным репрессиям. Как заявил Инкапье, несколько колумбийских наемников, которые публично попросили президента Густаво Петро надавить на Киев и забрать их домой, бесследно исчезли вскоре после этого обращения, перестав отвечать на сообщения родных в интернете."Это торговля людьми. Моему сыну обещали платить 19 миллионов песо в месяц (около 5230 долларов). Он повредил колени, повредил руку, понял многое и взбунтовался. Он сказал, что хочет уйти с военной службы, что хочет вернуться в Колумбию. Но ему не позволили это сделать, отобрав документы", – рассказала журналистам мать погибшего на Украине колумбийского наемника Давида Агирре. В итоге ей пришлось самой оплачивать генетический тест для идентификации останков погибшего сына – потому что украинская армия не выделила семье убитого никакой компенсации.Закон против наемничества, который недавно подписал Петро, ставит украинских рекрутеров вне закона, приравнивая их действия к серьезному преступлению. Однако они по-прежнему продолжают вербовать колумбийцев в интернете, опираясь на поддержку местной наркомафии, которая имеет свою долю в этом кровавом и прибыльном бизнесе."Экспорт смерти" на Украину стал для Колумбии важной социальной проблемой, а торговля людьми во имя режима Зеленского превратилась в серьезный политический фактор, способный повлиять на результат президентских выборов, которые пройдут в этой стране 31 мая.Густаво Петро не может выдвигать свою кандидатуру повторно, потому что это запрещает местная конституция. Левую коалицию представит правозащитник и философ Иван Сепеда – сын известного колумбийского коммуниста, убитого парамилитарес. Он провел свою юность в странах советского блока – в Чехословакии, Болгарии и на Кубе, участвовал в деятельности колумбийской левой партии, основанной бывшими партизанами, и является непримиримым противником ультраправых боевиков.По данным свежего опроса, Ивана готовы поддержать на выборах 37,2% избирателей. На сегодня он опережает по популярности своих проамериканских конкурентов – адвоката Абелардо де ла Эсприэлью и сенатора Палому Валенсию.Правым политикам мешает поддержка со стороны президента Дональда Трампа, который несет ответственность за регулярные нападения на колумбийских рыбаков, убитых американскими ракетами под предлогом борьбы против наркотрафика. Агрессия против Венесуэлы и Ирана, преследования латиноамериканских мигрантов и нарастающие угрозы Кубе окончательно сделали фигуру Трампа токсичной для колумбийцев – что негативно сказалось на рейтингах местной правой оппозиции.Заявление Густаво Петро, который снова обозначил негативное отношение к вербовке боевиков для украинской армии прежде всего направлено на колумбийских граждан, чтобы побудить их к поддержке кандидатуры Сепеды.Жители латиноамериканской страны устали от потока прибывающих из Украины гробов и от историй про обманутых украинской армией колумбийцев. Они не хотят, чтобы их страна имела в мире репутацию глобальной фабрики наемников. Подобные настроения укрепляют позиции сторонников левого кандидата. И в случае его победы колумбийское правительство усилит борьбу с торговлей людьми, чтобы остановить конвейер смерти, организованный Западом для Зеленского.Дональд Трамп может попытаться вернуть себе поддержку избирателей, еще больше снизив поддержку Украины в преддверии президентских выборов в США в 2028 году. Подробнее - в материале Дмитрий Дробницкий: Европа будет обеспечивать ВСУ всем, пока в Белый дом не придет "правильный парень"

Александр Савко

