"Мы не хотим экспортировать смерть". Украинский фактор на колумбийских выборах - 05.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260505/my-ne-khotim-eksportirovat-smert-ukrainskiy-faktor-na-kolumbiyskikh-vyborakh-1078616639.html
"Мы не хотим экспортировать смерть". Украинский фактор на колумбийских выборах
"Мы не хотим экспортировать смерть". Украинский фактор на колумбийских выборах - 05.05.2026 Украина.ру
"Мы не хотим экспортировать смерть". Украинский фактор на колумбийских выборах
Президент Колумбии Густаво Петро подтвердил, что тысячи граждан его страны находятся на территории Украины, впервые представив обобщенные данные о колумбийских наемниках в рядах украинской армии
2026-05-05T11:26
2026-05-05T11:57
эксклюзив
украина
дональд трамп
колумбия
куба
сша
латинская америка
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/05/1078618468_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0df595e07511986aca1bbf328b1eefe4.jpg
"7 тысяч колумбийцев, имеющих военную подготовку, сражаются в чужой войне и гибнут без всякой причины на Украине. Мы не хотим экспортировать смерть. Наемничество запрещено законом", – написал в своем блоге Петро.Президент Колумбии являлся инициатором принятия этого законопроекта, одобренного в марте местным парламентом, называя его своим важным политическим достижением. Густаво Петро давно пытается остановить массовую вербовку наемников, которая осуществляется в интересах Киева западными частными военными компаниями и привела к гибели множества колумбийцев.Петро представляет объединенную коалицию колумбийских левых, а основная масса завербованных для украинской армии колумбийских боевиков является бывшими ультраправыми парамилитарес из печально известных эскадронов смерти, которые годами терроризировали население латиноамериканской страны.Эти ультраправые банды были обучены военными инструкторами из Соединенных Штатов Америки, Израиля и Европы. Подготовка парамилитарес проходила во время господства марионеточных политиков, целиком и полностью подконтрольных американцам – чтобы противостоять отрядам коммунистических партизан. И многие из этих карателей снискали себе известность кошмарными преступлениями против мирного населения.Гражданский конфликт в Колумбии продолжался более полувека и закончился благодаря посреднической роли правительства Кубы, по итогам мирных переговоров в Гаване. Партизанские организации согласились сложить оружие и стали принимать участие в выборах, а президентом страны был избран Густаво Петро, который сам участвовал в молодости в деятельности левого колумбийского подполья и гордился своим партизанским прошлым.Власти начали расследовать многочисленные преступления, совершенные проамериканскими ультраправыми, вскрывая их сотрудничество с международными наркокартелями, которые базируются в США. Боевики почувствовали себя в Колумбии неуютно, и многие из них соглашаются на предложение режима Владимира Зеленского, уезжая в Восточную Европу для участия в конфликте на Украине. Кроме того, украинские вербовщики развернули деятельность в бедных провинциях южноамериканского государства, разоренных в результате гражданской войны. Они заманивают колумбийцев на фронт, обещая им щедрые денежные выплаты. Но эти посулы всегда оказываются на поверку циничным обманом.Как правило, колумбийским боевикам оплачивают только дорогу до украинской границы. После этого у них забирают паспорта и практически сразу отправляют в зону боевых действий. Отставной колумбийский военный Данте Инкапье, который сам занимался раньше вербовкой наемников, признал, что приехавшие на Украину латиноамериканцы уже через два-три дня оказываются на передовой – потому что украинские офицеры относятся к ним как к расходному материалу.По словам правозащитников, большинство колумбийцев быстро погибают, так и не получив обещанных денег от режима Зеленского. Они разочаровываются в украинских реалиях, но не могут уехать на родину. Украинское командование насильно удерживает на фронте своих боевых рабов, а попытки обратиться за помощью к колумбийским властям, через голову украинских командиров, приводят к показательным репрессиям. Как заявил Инкапье, несколько колумбийских наемников, которые публично попросили президента Густаво Петро надавить на Киев и забрать их домой, бесследно исчезли вскоре после этого обращения, перестав отвечать на сообщения родных в интернете."Это торговля людьми. Моему сыну обещали платить 19 миллионов песо в месяц (около 5230 долларов). Он повредил колени, повредил руку, понял многое и взбунтовался. Он сказал, что хочет уйти с военной службы, что хочет вернуться в Колумбию. Но ему не позволили это сделать, отобрав документы", – рассказала журналистам мать погибшего на Украине колумбийского наемника Давида Агирре. В итоге ей пришлось самой оплачивать генетический тест для идентификации останков погибшего сына – потому что украинская армия не выделила семье убитого никакой компенсации.Закон против наемничества, который недавно подписал Петро, ставит украинских рекрутеров вне закона, приравнивая их действия к серьезному преступлению. Однако они по-прежнему продолжают вербовать колумбийцев в интернете, опираясь на поддержку местной наркомафии, которая имеет свою долю в этом кровавом и прибыльном бизнесе."Экспорт смерти" на Украину стал для Колумбии важной социальной проблемой, а торговля людьми во имя режима Зеленского превратилась в серьезный политический фактор, способный повлиять на результат президентских выборов, которые пройдут в этой стране 31 мая.Густаво Петро не может выдвигать свою кандидатуру повторно, потому что это запрещает местная конституция. Левую коалицию представит правозащитник и философ Иван Сепеда – сын известного колумбийского коммуниста, убитого парамилитарес. Он провел свою юность в странах советского блока – в Чехословакии, Болгарии и на Кубе, участвовал в деятельности колумбийской левой партии, основанной бывшими партизанами, и является непримиримым противником ультраправых боевиков.По данным свежего опроса, Ивана готовы поддержать на выборах 37,2% избирателей. На сегодня он опережает по популярности своих проамериканских конкурентов – адвоката Абелардо де ла Эсприэлью и сенатора Палому Валенсию.Правым политикам мешает поддержка со стороны президента Дональда Трампа, который несет ответственность за регулярные нападения на колумбийских рыбаков, убитых американскими ракетами под предлогом борьбы против наркотрафика. Агрессия против Венесуэлы и Ирана, преследования латиноамериканских мигрантов и нарастающие угрозы Кубе окончательно сделали фигуру Трампа токсичной для колумбийцев – что негативно сказалось на рейтингах местной правой оппозиции.Заявление Густаво Петро, который снова обозначил негативное отношение к вербовке боевиков для украинской армии прежде всего направлено на колумбийских граждан, чтобы побудить их к поддержке кандидатуры Сепеды.Жители латиноамериканской страны устали от потока прибывающих из Украины гробов и от историй про обманутых украинской армией колумбийцев. Они не хотят, чтобы их страна имела в мире репутацию глобальной фабрики наемников. Подобные настроения укрепляют позиции сторонников левого кандидата. И в случае его победы колумбийское правительство усилит борьбу с торговлей людьми, чтобы остановить конвейер смерти, организованный Западом для Зеленского.Дональд Трамп может попытаться вернуть себе поддержку избирателей, еще больше снизив поддержку Украины в преддверии президентских выборов в США в 2028 году. Подробнее - в материале Дмитрий Дробницкий: Европа будет обеспечивать ВСУ всем, пока в Белый дом не придет "правильный парень"
https://ukraina.ru/20260320/1076991554.html
украина
колумбия
куба
сша
латинская америка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Александр Савко
Александр Савко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/05/1078618468_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_7a541bb8756353b95f2fb78405b84ab6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, дональд трамп, колумбия, куба, сша, латинская америка, украина.ру
Эксклюзив, Украина, Дональд Трамп, Колумбия, Куба, США, Латинская Америка, Украина.ру

"Мы не хотим экспортировать смерть". Украинский фактор на колумбийских выборах

11:26 05.05.2026 (обновлено: 11:57 05.05.2026)
 
© AP / Danylo Antoniuk
- РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© AP / Danylo Antoniuk
Читать в
ДзенTelegram
Александр Савко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент Колумбии Густаво Петро подтвердил, что тысячи граждан его страны находятся на территории Украины, впервые представив обобщенные данные о колумбийских наемниках в рядах украинской армии
"7 тысяч колумбийцев, имеющих военную подготовку, сражаются в чужой войне и гибнут без всякой причины на Украине. Мы не хотим экспортировать смерть. Наемничество запрещено законом", – написал в своем блоге Петро.
Президент Колумбии являлся инициатором принятия этого законопроекта, одобренного в марте местным парламентом, называя его своим важным политическим достижением. Густаво Петро давно пытается остановить массовую вербовку наемников, которая осуществляется в интересах Киева западными частными военными компаниями и привела к гибели множества колумбийцев.
Петро представляет объединенную коалицию колумбийских левых, а основная масса завербованных для украинской армии колумбийских боевиков является бывшими ультраправыми парамилитарес из печально известных эскадронов смерти, которые годами терроризировали население латиноамериканской страны.
Эти ультраправые банды были обучены военными инструкторами из Соединенных Штатов Америки, Израиля и Европы. Подготовка парамилитарес проходила во время господства марионеточных политиков, целиком и полностью подконтрольных американцам – чтобы противостоять отрядам коммунистических партизан. И многие из этих карателей снискали себе известность кошмарными преступлениями против мирного населения.
Гражданский конфликт в Колумбии продолжался более полувека и закончился благодаря посреднической роли правительства Кубы, по итогам мирных переговоров в Гаване. Партизанские организации согласились сложить оружие и стали принимать участие в выборах, а президентом страны был избран Густаво Петро, который сам участвовал в молодости в деятельности левого колумбийского подполья и гордился своим партизанским прошлым.
Власти начали расследовать многочисленные преступления, совершенные проамериканскими ультраправыми, вскрывая их сотрудничество с международными наркокартелями, которые базируются в США. Боевики почувствовали себя в Колумбии неуютно, и многие из них соглашаются на предложение режима Владимира Зеленского, уезжая в Восточную Европу для участия в конфликте на Украине.
Кроме того, украинские вербовщики развернули деятельность в бедных провинциях южноамериканского государства, разоренных в результате гражданской войны. Они заманивают колумбийцев на фронт, обещая им щедрые денежные выплаты. Но эти посулы всегда оказываются на поверку циничным обманом.
Как правило, колумбийским боевикам оплачивают только дорогу до украинской границы. После этого у них забирают паспорта и практически сразу отправляют в зону боевых действий. Отставной колумбийский военный Данте Инкапье, который сам занимался раньше вербовкой наемников, признал, что приехавшие на Украину латиноамериканцы уже через два-три дня оказываются на передовой – потому что украинские офицеры относятся к ним как к расходному материалу.
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
20 марта, 01:50
Президент Колумбии утвердил запрет наёмничества на фоне массовой вербовки колумбийцев в ВСУПрезидент Колумбии Густаво Петро утвердил законопроект о присоединении страны к Конвенции о борьбе с наёмничеством. Об этом в ночь на 20 марта передаёт телеграм-канал Украина.ру
По словам правозащитников, большинство колумбийцев быстро погибают, так и не получив обещанных денег от режима Зеленского. Они разочаровываются в украинских реалиях, но не могут уехать на родину. Украинское командование насильно удерживает на фронте своих боевых рабов, а попытки обратиться за помощью к колумбийским властям, через голову украинских командиров, приводят к показательным репрессиям.
Как заявил Инкапье, несколько колумбийских наемников, которые публично попросили президента Густаво Петро надавить на Киев и забрать их домой, бесследно исчезли вскоре после этого обращения, перестав отвечать на сообщения родных в интернете.
"Это торговля людьми. Моему сыну обещали платить 19 миллионов песо в месяц (около 5230 долларов). Он повредил колени, повредил руку, понял многое и взбунтовался. Он сказал, что хочет уйти с военной службы, что хочет вернуться в Колумбию. Но ему не позволили это сделать, отобрав документы", – рассказала журналистам мать погибшего на Украине колумбийского наемника Давида Агирре. В итоге ей пришлось самой оплачивать генетический тест для идентификации останков погибшего сына – потому что украинская армия не выделила семье убитого никакой компенсации.
Закон против наемничества, который недавно подписал Петро, ставит украинских рекрутеров вне закона, приравнивая их действия к серьезному преступлению. Однако они по-прежнему продолжают вербовать колумбийцев в интернете, опираясь на поддержку местной наркомафии, которая имеет свою долю в этом кровавом и прибыльном бизнесе.
"Экспорт смерти" на Украину стал для Колумбии важной социальной проблемой, а торговля людьми во имя режима Зеленского превратилась в серьезный политический фактор, способный повлиять на результат президентских выборов, которые пройдут в этой стране 31 мая.
Густаво Петро не может выдвигать свою кандидатуру повторно, потому что это запрещает местная конституция. Левую коалицию представит правозащитник и философ Иван Сепеда – сын известного колумбийского коммуниста, убитого парамилитарес. Он провел свою юность в странах советского блока – в Чехословакии, Болгарии и на Кубе, участвовал в деятельности колумбийской левой партии, основанной бывшими партизанами, и является непримиримым противником ультраправых боевиков.
По данным свежего опроса, Ивана готовы поддержать на выборах 37,2% избирателей. На сегодня он опережает по популярности своих проамериканских конкурентов – адвоката Абелардо де ла Эсприэлью и сенатора Палому Валенсию.
Правым политикам мешает поддержка со стороны президента Дональда Трампа, который несет ответственность за регулярные нападения на колумбийских рыбаков, убитых американскими ракетами под предлогом борьбы против наркотрафика. Агрессия против Венесуэлы и Ирана, преследования латиноамериканских мигрантов и нарастающие угрозы Кубе окончательно сделали фигуру Трампа токсичной для колумбийцев – что негативно сказалось на рейтингах местной правой оппозиции.
Заявление Густаво Петро, который снова обозначил негативное отношение к вербовке боевиков для украинской армии прежде всего направлено на колумбийских граждан, чтобы побудить их к поддержке кандидатуры Сепеды.
Жители латиноамериканской страны устали от потока прибывающих из Украины гробов и от историй про обманутых украинской армией колумбийцев. Они не хотят, чтобы их страна имела в мире репутацию глобальной фабрики наемников. Подобные настроения укрепляют позиции сторонников левого кандидата. И в случае его победы колумбийское правительство усилит борьбу с торговлей людьми, чтобы остановить конвейер смерти, организованный Западом для Зеленского.
Дональд Трамп может попытаться вернуть себе поддержку избирателей, еще больше снизив поддержку Украины в преддверии президентских выборов в США в 2028 году. Подробнее - в материале Дмитрий Дробницкий: Европа будет обеспечивать ВСУ всем, пока в Белый дом не придет "правильный парень"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивУкраинаДональд ТрампКолумбияКубаСШАЛатинская АмерикаУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:51ВС РФ нанесли удар возмездия по объектам ОПК и ТЭК Украины. Новости СВО
12:48Временные блокировки мобильного интернета в Москве завершены
12:41В ВСУ фиксируют усиление давления ВС РФ на Александровском направлении
12:14В Анапе пресечена деятельность законспирированной международной террористической организации
12:12Суда из 87 стран мира ожидают прохода через Ормузский пролив. Главные новости к этому часу
11:50Во что ввязался Трамп на этот раз и кто выживет после его новой авантюры – Колташов
11:34Одесская трагедия, роль пехоты в СВО, места Даля в ЛНР. 5 мая, утренний эфир
11:28Нардеп предложил дать украинцам возможность откупаться от мобилизации. Главные новости к этому часу
11:26"Мы не хотим экспортировать смерть". Украинский фактор на колумбийских выборах
11:01Пожары, удары по предприятиям: ВС РФ атаковали цели на Украине. Новости СВО
10:30Фицо пропустит парад Победы в Москве
09:54НАТО отрабатывает на учениях захват Калининградской области
09:28Российские дроны ударили по предприятию в Киевской области. Новости СВО
09:10Трамп признал поражение Украины и раскрыл, на чем держатся ВСУ. Хроника событий на утро 5 мая
08:55Медведев высмеял Зеленского и Пашиняна за общение на плохом английском вместо русского
08:26Главное за ночь 5 мая
08:00Ликвидация Шухевича: во всем виноваты любовницы...
07:52ВС РФ уничтожили ударные дроны ВСУ "Марсианин-2". Новости СВО
07:30ПВО за ночь сбила почти 300 вражеских дронов над Россией
07:04Вероятность встречи Трампа и Си Цзиньпина в условиях глубинных противоречий между КНР и США
Лента новостейМолния