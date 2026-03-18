Британский самолёт-разведчик совершает полёт над Чёрным морем - 18.03.2026 Украина.ру
Британский самолёт-разведчик совершает полёт над Чёрным морем
Разведывательный самолет Королевских ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint совершает полёт над восточной частью Черного моря. Об этом 18 марта сообщает РИА Новости
2026-03-18T23:58
Как следует из полётных данных, британский разведчик вылетел с базы в городке Уоддингтон в графстве Линкольншир, Англия, пролетел через Европу и вошёл в воздушное пространство над Чёрным морем со стороны Румынии. Пролетев южнее Севастополя до восточной части Чёрного моря самолёт развернулся.Последний подобный полёт британского разведчика, который регулярно курсирует у российского побережья, был совершён 16 марта.Boeing RC-135W Rivet Joint, разработанный на базе пассажирского лайнера Boeing 737, является основным самолётом радиоэлектронной разведки Великобритании. Его экипаж около 30 человек, включая лётный состав и операторов радиоэлектронной разведки. Дальность полёта - до 5550 километров без дозаправки.Американские и британские разведывательные самолёты регулярно осуществляют разведывательные полёты в акваториях Черного и Баренцева морей. Основными зонами интереса разведчиков являются районы базирования Черноморского и Северного флотов.
черное море
великобритания
крым
севастополь
россия
британия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0a/1075446351_84:0:972:666_1920x0_80_0_0_e0847028b3420e042da5a907d0aae58e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Британский самолёт-разведчик совершает полёт над Чёрным морем

23:58 18.03.2026
 
© Фото : Royal Air ForceСамолет RC-135W Rivet Joint британских ВВС
Самолет RC-135W Rivet Joint британских ВВС - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
© Фото : Royal Air Force
Разведывательный самолет Королевских ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint совершает полёт над восточной частью Черного моря. Об этом 18 марта сообщает РИА Новости
Как следует из полётных данных, британский разведчик вылетел с базы в городке Уоддингтон в графстве Линкольншир, Англия, пролетел через Европу и вошёл в воздушное пространство над Чёрным морем со стороны Румынии. Пролетев южнее Севастополя до восточной части Чёрного моря самолёт развернулся.
Последний подобный полёт британского разведчика, который регулярно курсирует у российского побережья, был совершён 16 марта.
Boeing RC-135W Rivet Joint, разработанный на базе пассажирского лайнера Boeing 737, является основным самолётом радиоэлектронной разведки Великобритании. Его экипаж около 30 человек, включая лётный состав и операторов радиоэлектронной разведки. Дальность полёта - до 5550 километров без дозаправки.
Американские и британские разведывательные самолёты регулярно осуществляют разведывательные полёты в акваториях Черного и Баренцева морей. Основными зонами интереса разведчиков являются районы базирования Черноморского и Северного флотов.
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиЧерное мореВеликобританияКрымСевастопольРоссияВВСразведкаЧерноморский флотЧерноморский флот ВМФ РоссииБритания
 
00:51Идёт массированный налёт БПЛА по целям в Одессе, в городе работает ПВО
00:46‼ Вот и закончился очередной насыщенный событиями день. Чем он запомнится подписчикам "Украина.ру"?
00:46Российские подразделения начали штурм оборонительного узла ВСУ у Гуляйполя
00:26Угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:01Цена нефти Brent превысила 110 долларов на фоне новых угроз Ирана
23:58Британский самолёт-разведчик совершает полёт над Чёрным морем
23:39СМИ раскрыли систему наказаний в "Русском добровольческом корпусе"*
23:35Выплаты детям-переселенцам анонсированы на фоне дефицита бюджета на Украине
23:29В Ирландии с ножом убили 31-летнего гражданина Украины
23:14Российские войска продвинулись на Купянском направлении
23:10Цены на нефть превысили 100 долларов на фоне эскалации на Ближнем Востоке
23:07Иран нанес удар по крупнейшему комплексу СПГ в Катаре
22:54Власти Молдавии ввели санкции против российских журналистов и артистов
22:51Мерц призвал к превращению Евросоюза в единую военную силу
22:21Военно-морская база США в Бахрейне подверглась ударам
22:18Египет ввел ограничения на электроэнергию из-за роста цен на топливо
22:15В "Слуге народа" заявили о желании депутатов покинуть свои посты
21:41Советник Минобороны Украины Стерненко заявил о сокращении сборов для ВСУ
21:37Шон Пенн прибыл в Киев и встретился с Андреем Ермаком
21:24Российские подразделения развивают наступление на севере ДНР и в Харьковской области
Лента новостейМолния