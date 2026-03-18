Британский самолёт-разведчик совершает полёт над Чёрным морем
Разведывательный самолет Королевских ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint совершает полёт над восточной частью Черного моря. Об этом 18 марта сообщает РИА Новости
2026-03-18T23:58
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Как следует из полётных данных, британский разведчик вылетел с базы в городке Уоддингтон в графстве Линкольншир, Англия, пролетел через Европу и вошёл в воздушное пространство над Чёрным морем со стороны Румынии. Пролетев южнее Севастополя до восточной части Чёрного моря самолёт развернулся.Последний подобный полёт британского разведчика, который регулярно курсирует у российского побережья, был совершён 16 марта.Boeing RC-135W Rivet Joint, разработанный на базе пассажирского лайнера Boeing 737, является основным самолётом радиоэлектронной разведки Великобритании. Его экипаж около 30 человек, включая лётный состав и операторов радиоэлектронной разведки. Дальность полёта - до 5550 километров без дозаправки.Американские и британские разведывательные самолёты регулярно осуществляют разведывательные полёты в акваториях Черного и Баренцева морей. Основными зонами интереса разведчиков являются районы базирования Черноморского и Северного флотов.
