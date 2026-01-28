https://ukraina.ru/20260128/bayk-dlya-ryvka-gayduk-o-shturme-seroy-zony-1074923391.html

Байк для рывка: "Гайдук" о штурме серой зоны

Байк для рывка: "Гайдук" о штурме серой зоны - 28.01.2026

Байк для рывка: "Гайдук" о штурме серой зоны

Писатель и воин, командир диверсионно-разведывательного отряда "Родня" в составе интернационального батальона "Пятнашка" Евгений Николаев с позывным "Гайдук"... Украина.ру, 28.01.2026

Писатель и воин, командир диверсионно-разведывательного отряда "Родня" в составе интернационального батальона "Пятнашка" Евгений Николаев с позывным "Гайдук" рассказал журналисту издания Украина.ру Александру Чаленко, как живут бойцы и чем им помогают гуманитарщики со всей России. Он также объяснил, как и чем помогает Захар Прилепин фронту.

