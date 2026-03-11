https://ukraina.ru/20260311/rossiyskiy-alyuminiy-lomaet-printsipy-yapontsev-kak-krizis-menyaet-antirossiyskuyu-politiku-v-mire--1076655485.html

Российский алюминий ломает принципы японцев. Как кризис меняет антироссийскую политику в мире

Российский алюминий ломает принципы японцев. Как кризис меняет антироссийскую политику в мире - 11.03.2026 Украина.ру

Российский алюминий ломает принципы японцев. Как кризис меняет антироссийскую политику в мире

Боевые действия на Ближнем Востоке вынудили японских производителей автозапчастей к переговорам с российской алюминиевой компанией "Русал". Всё дело в том, что... Украина.ру, 11.03.2026

2026-03-11T15:31

2026-03-11T15:31

2026-03-11T15:33

видео

ближний восток

украина

алексей зубец

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0b/1076654432_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_851f2a6ad93ff9c0340edf65351153ae.png

Боевые действия на Ближнем Востоке вынудили японских производителей автозапчастей к переговорам с российской алюминиевой компанией "Русал". Всё дело в том, что перебои с поставками подогрели интерес покупателей заключать контакты со страной, с которой так опрометчиво были оборваны все соглашения в 2022 году, пишет Bloomberg. Алюминиевая продукция не попадает по антироссийские санкции, однако в 2025 году Евросоюз ввел квоты на импорт российского алюминия. Через какие альтернативные пути может поставляться этот металл, насколько это дороже и готовы ли вчерашние российские партнеры пойти на такой шаг — в комментарии Украина.ру ответил доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.

ближний восток

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, ближний восток, украина, алексей зубец, ес, видео