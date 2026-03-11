https://ukraina.ru/20260311/rossiyskiy-alyuminiy-lomaet-printsipy-yapontsev-kak-krizis-menyaet-antirossiyskuyu-politiku-v-mire--1076655485.html
Российский алюминий ломает принципы японцев. Как кризис меняет антироссийскую политику в мире
Боевые действия на Ближнем Востоке вынудили японских производителей автозапчастей к переговорам с российской алюминиевой компанией "Русал". Всё дело в том, что перебои с поставками подогрели интерес покупателей заключать контакты со страной, с которой так опрометчиво были оборваны все соглашения в 2022 году, пишет Bloomberg. Алюминиевая продукция не попадает по антироссийские санкции, однако в 2025 году Евросоюз ввел квоты на импорт российского алюминия. Через какие альтернативные пути может поставляться этот металл, насколько это дороже и готовы ли вчерашние российские партнеры пойти на такой шаг — в комментарии Украина.ру ответил доктор экономических наук, директор центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.
