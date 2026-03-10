https://ukraina.ru/20260310/1076615261.html

Богдан Безпалько: Россия впервые применила энергетическое оружие, чтобы нанести удар экономике Евросоюза

Богдан Безпалько: Россия впервые применила энергетическое оружие, чтобы нанести удар экономике Евросоюза - 10.03.2026 Украина.ру

Богдан Безпалько: Россия впервые применила энергетическое оружие, чтобы нанести удар экономике Евросоюза

Мир действительно раскалывается на технологические кластеры и геополитические блоки. То, что происходит на Ближнем Востоке – это разлом. А как происходит землетрясение? Напряжение накапливается между плитами, потом оно преобразуется в сдвиги, потом уже происходит землетрясение. И сейчас это землетрясение происходит.

2026-03-10T17:11

2026-03-10T17:11

2026-03-10T17:37

интервью

иран

россия

сша

богдан безпалько

дональд трамп

ес

порты

нефть

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036665878_33:0:879:476_1920x0_80_0_0_2b3ad01880383e5ae1e16f7fe5d900e3.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан БезпалькоРанее в Средиземном море с побережья Ливии украинскими безэкипажные катера атаковали российский газовоз "Арктик Метагаз". Все 30 членов экипажа были спасены благодаря слаженным действиям мальтийских и российских спасательных служб. Минтранс РФ расценил это нападение как акт международного терроризма и морского пиратства, грубейшее нарушение основополагающих норм международного морского права.- Богдан Анатольевич, раз уж нас ни на земле, ни море нет международного права, не пора ли нам действовать другими способами? Например, переключаться на Севморпуть?- У России не так много выходов к морю, которые можно использовать для торговли: порт Мурманска, порты Черного моря, порты на Дальнем Востоке. Чтобы продавать газ европейских странах, которым сейчас его будет серьезно не хватать из-за войны против Ирана (газоконденсатные и нефтеперерабатывающие заводы в странах Персидского залива сейчас разрушаются), эти логистические цепочки были для нас важны. Но сейчас как раз и проявляется то, о чем уже очень давно говорили многие эксперты.Чтобы влиять на мировые события, необязательно влиять гигантскими вооруженными силами и контролировать все территории подряд. Для этого надо контролировать ключевые логистические узлы: проливы, островные цепи, порты, отдельные акватории. Делать это можно небольшими силами. В этом плане Гибралтар и Босфор/Дарданеллы будут играть все большую роль. А на Балтике этих проливов еще больше. Сами моряки снисходительно именовали Балтику как "бутылка" и "лужа". Море неглубокое и небольшое. Средняя глубина там всего 70 метров.Одним словом, нас будут пытаться запереть. Нас попытаются лишить возможности продавать морским путем наши энергоресурсы за счет контроля над этими логистическими путями.Чем характерен теракт в отношении "Арктик Метагаз"?Во-первых, это уже не просто захват какого-то танкера из теневого флота или судна, которое через два-три посредника перекупило наш газ или нефть. Это первое нападение на газовоз, у которого были все официальные документы.Во-вторых, а кто, собственно, на него нападал? Очень удобно спихнуть все на Украину. Конечно, киевский режим с удовольствием припишет себе этот "успех", но в Средиземном море этот удар запросто могли нанести и представители других европейских государств – те же британцы. Наши американские "партнеры" тоже могли принимать в этом участие, передавая целеуказания дронам с помощью своих спутников.Целеуказание – это главное. Почему многие американские системы ПВО в Персидском заливе остались беспомощны? Вроде бы пусковые установки стоят, и ракеты есть. Но когда иранцы уничтожили радары, все эти установки и боеприпасы превратились в дорогостоящее оборудование. Куда стрелять – непонятно. Если нет наведения, то и стрелять некуда.Так и здесь. "Старлинк", который Илон Маск любезно предоставил Украине, мог быть использован и для нанесения точного удара по нашему газовозу.Таким образом, это пиратство можно охарактеризовать уже не как нарушение морского права, а как похороны морского права. Куда уж дальше? Нам придется либо охранять эти газовозы и танкеры, либо искать другие маршруты, либо вообще отказываться от торговли с некоторыми странами, сосредоточившись на премиальном рынке Юго-Восточной Азии. В Китай мы можем поставлять нефть и газ по трубопроводам. Да и из Мурманска можем гнать танкеры через Севморпуть.Там мы ситуацию контролируем. Там врагу гораздо труднее использовать морские дроны. Да и Северный флот – это наш стратегический флот. Он самый мощный. Раньше у военных моряков была даже шутка: "Северный флот – это флот. Тихоокеанский флот – тоже флот. А Балтийский и Черноморский – то ли флот, то ли не флот". То есть масштабы флотов определяются по-разному.В любом случае это будет иметь серьезные последствия для всего. Мир действительно раскалывается на технологические кластеры и геополитические блоки. То, что происходит на Ближнем Востоке – это разлом. А как происходит землетрясение? Напряжение накапливается между плитами, потом оно преобразуется в сдвиги, потом уже происходит землетрясение. И сейчас это землетрясение происходит.- Продолжая тему о того, о чем вы только что сказали. президент дал поручение правительству досрочно прекратить поставки газа в Евросоюз и уйти на более перспективные рынки. Можно ли ими назвать ту самую Юго-Восточную Азию?- Конечно. Юго-Восточная Азия и раньше была премиальным рынком. Когда в свое время европейцы просили Катар увеличить поставки газа, он отвечал: "Ребята, я не против. Но у меня уже все зафрахтовали Индия и Китай. Хотите больше? Платите штрафы за нас вместо нас". Хотя европейцы пытались переломить ход рыночной логики и заставить тот же Катар поставлять к ним газ газовозами. Сейчас это неактуально, потому что там идет война, и катарская инфраструктура будет разрушена. Импорт газа еще долго нельзя будет восстановить.Конечно, это порождает дефицит газа. Но тут работает девиз Маугли из прекрасного советского мультика, когда он уже стал накаченным молодым человеком с кинжалом: "Ты столько раз твердил, что я человек. Теперь я и сам поверил в это". Раз вы обвиняли Россию в том, что мы используем нефть и газ в качестве геополитического оружия, то получите и распишитесь. Мы перестаем вам поставлять газ. Пусть у вас цены взлетят до небес.Вам сейчас надо накапливать газ на следующую зиму. Промышленность ваша еще сильнее просядет, потому что на газ, электричество и нефтепродукты уже взлетают. Немцы уже присылают соответствующие фотографии, когда еще недавно дизель стоил меньше 2 евро за литр, а сейчас – 2,5. То же самое касается бензина. Кстати, там стоимость топлива на заправках в городе и на автобане отличается. Так вот везде цена растет и будет расти дальше.Конечно, можно упрекать Трампа в том, что он, развязав войну против Ирана, пытается лишить энергоносителей не только Китай, но и Евросоюз. Но для нас Евросоюз – это тоже враг. И он сам отказался от наших энергоресурсов.- Чем европейцы прямо сейчас могут заменить наш газ? Или это все равно будет тот же наш газ, но под другим названием и еще дороже?- Есть такой путь, о котором вы говорите. Американцы люди практичные. Они закупают наш СПГ, а потом продают его как свой, но в пять-шесть раз дороже. Еще США могут какой-то свой газ европейцам продавать, хотя большая его часть будет оставаться на внутреннем рынке. Норвежцы еще что-то могут поставить. Но в целом в Европе все равно будет энергодефицит. Откуда они будут закачивать газ на будущую зиму? Будут использовать всех, кто продает СПГ.США тут включаться еще сильнее. Будут продвигать свой газ или газ, который они выдают за свой. Индийцы тоже подсуетятся: "Это наш газ. Это наша корова и мы ее доим. Мы его надоили, мы вам его продаем. С нефтепродуктами то же самое. Неважно, что они тоже из российской нефти, только в пять раз дороже. Все равно покупайте".Сейчас стоимость вырастет. Для нас это хорошо. Мы теряли из-за ряда посредников. К тому же, нас вынуждали делать скидку. А сейчас скидки фактически не будет. Маржа наша вырастет. Наш бюджет будет чувствовать себя лучше.- Обсудим другие трения внутри Евросоюза, в том числе по Украине. Чем, на ваш взгляд, закончится история с нежеланием киевского режима ремонтировать трубопровода "Дружба"?- Нежелание киевского режима понятно – сделать хотя бы маленькую гадость России, лишив нас небольшого финансового потока, который мы получаем от Венгрии и Словакии, продавая им нефть через "Дружбу". Но тут тоже есть расчет. Венгрия заявляет, что готова разблокировать кредит Евросоюза на 90 миллиардов евро, если Брюссель надавит на Киев и заставит их пропускать нефть. Все это обуславливается национальными интересами и чистой прагматикой.Сейчас у всех стран на первый план выходит, как говорят модные психологини, "базовый минимум": армия, энергетика и продовольственная независимость. Все остальное, даже технологическая независимость, - это следствие. И этот базовый минимум ты не купишь ни за какие деньги. По крайней мере, быстро.Венгрия – это страна без выхода к морю. Где она будет брать нефть и газ? На ней будут наживаться даже ее соседи. В частности, уже говорили об альтернативных путях поставок через Хорватию. То есть Хорватия тоже будет брать деньги за то, что через нее нефть переваливают.Полагаю, рано или поздно венгры добьются возобновления поставок по "Дружбе", но разблокируют кредит на 90 миллиардов евро.- Вернемся к тому, с чего начали – тема Ирана. Наш президент в ходе телефонного разговора с Трампом дал ему шанс выскочить из ловушки, в которую тот сам себя загнал. Воспользуется ли этим глава Белого Дома?- Если говорить однозначно, то да.По законодательству США, президент имеет право вести боевые действия два месяца. Еще один месяц у него есть на вывод войск. А через три месяца Трампу придется получать разрешение Конгресса на право продолжать эту "СВО" против Ирана. Следовательно, ему придется либо ломать через колено Конгресс, чтобы ему выдали этот томагавк войны, либо просто сказать: "Мы всех победили. Мы уходим".За это время Иран однозначно выстоит.Цветную революцию там устроить не удалось. Сухопутное вторжение тоже организовать сложно. Иран – это природная крепость, защищенная морем, горами и пустыней. Мобилизационный резерв там достаточный. Конвенциональных вооружений тоже хватает. А у США уже истощается запас ракет и всего остального. Следовательно, Трампу придется де-факто признать свое поражение.Иран устоял. Причем устоял не просто перед однократными ударами, как это было в прошлом году. Он устоял против немотивированной и вероломной агрессии, которую совершили против него два высокотехнологичных государства. Израиль, в частности, задействовал в этой войне около 200 истребителей, в том числе новейшие F-35. И теперь Иран станет примером для всего мира: "Не верьте американцам. Наше руководство хотело с ними договориться, а они его убили. Используйте наш опыт".Также по теме - в интервью Юрия Станкевича: Война США и Израиля с Ираном усилит борьбу за "атлантические" баррели

https://ukraina.ru/20201028/1029423970.html

иран

россия

сша

балтика

средиземное море

катар

венгрия

израиль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Александр Порунов

Александр Порунов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, иран, россия, сша, богдан безпалько, дональд трамп, ес, порты, нефть, газ, энергетика, флот, балтика, средиземное море, катар, ракеты, пво, венгрия, израиль, украина.ру, украина.ру, спг, белый дом