Мечтают о разгроме и "надеются на быструю войну". Что говорят на Украине о войне с Ираном

В самом начале агрессии США и Израиля против Ирана на Украине надеялись, что война быстро завершится. Одни говорили о нескольких показательных ударах, после чего все заявят о своей победе. Другие надеялись на быстрый коллапс Исламской республики.

2026-03-09T11:39

Ни того, ни другого не случилось, а затянувшийся конфликт уже больно бьет по Украине. Мало того, украинские эксперты с неприкрытой ненавистью называют Россию основным бенефициаром сложившейся ситуации.Рядовые украинцы сразу почувствовали на себе последствия: на заправках стремительно пошли вверх цены, хотя украинские операторы продают бензин и дизель, закупленные еще до начала конфликта на Ближнем Востоке. Рост цен на бензин толкает вверх цены на все товары.Дополнительным фактором становится рост стоимости международной логистики и морских перевозок, что может усложнить экспорт украинской продукции. Стало быть, меньше Киев сможет и отдать денег западным кредиторам.Украинские эксперты опасаются, что затяжная война обязательно приведёт к более глубоким изменениям мировой системы. Например, к закреплению высоких цены на энергоресурсы, хроническому усилению инфляции и сокращению финансовых возможностей стран Запада.Как пишет нардеп Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, если эта война и ее влияние на стоимость нефти и расходование оружия будет продолжительной, то страны ЕС ждет рецессия, а РФ - второе дыхание."В этом случае, и Европе и США, выгоднее договориться с РФ по Украине, а не продолжать надеяться на крах российской экономики, который не произойдет", - считает Дубинский.По его словам, расчет у украинской верхушки чисто на авось: если война в Иране быстро закончится, и цены успокоятся - то можно будет это подать, как "перемогу". Ну, а на нет, как говорится, и суда нет.В свою очередь его бывший друг и коллега по фракции "Слуга народа" Максим Бужанский все еще надеется на скорое падение Ирана. "Наблюдаю некоторые заламывания рук по поводу роста цены на нефть, 89, 90, 91 гр... Даже если она на какой-то краткосрочный период будет 150, это никак не обрушит жизнь тех, кто покупает, и глобально ничего не изменит для тех, кто продаёт. Но потом может неожиданно стать 30, если удастся додолбить Иран", - самоуверенно пишет Бужанский, словно сам собрался в поход на Тегеран.Украинские военные в интервью сейчас дружно заявляют, что США, дескать, разучились воевать. Намекают при этом на то, что они, будь их воля, живо разделались бы с Ираном.Советник главы офиса президента Михаил Подоляк призывает вообще не оставлять камня на камне от этого государства. "Безусловно, все, что сделал тогда Израиль с ХАМАСом, в секторе Газа, это правильно. Но, мало. Я считаю, мало. Надо дочищать. И так же с Ираном. Надо дочищать. Надо доводить эту войну до конца", - рассуждает Подоляк, хотя сам не стремится на встречу с бойцами КСИР.Иран он называет врагом Украины, но войну в регионе определяет как конфликт за доминирование, за которым стоит Россия.Тем временем, крупнейшие операторы готовятся к дефициту топлива и ограничивают его продажи.Как сообщают украинскому изданию "Страна" украинские аграрии, сейчас для них на европейских НПЗ выставляют лимиты по объемам отгрузки: в одни руки не больше 500 тонн. Украинский фермер из Кировоградской области Иван Томич рассказывает, что многие из его коллег не могут приобрести топливо втридорога, поэтому отказываются сеять в этом году. Кроме того, по его словам, резко возросла и цена удобрений.Через Ормузский пролив, который заблокировал Иран, идет не только 20% мирового объема нефти, но и 26% мировой торговли азотными удобрениями, включая сам аммиак, необходимый для их производства. Через этот коридор транспортируется много серы - основного сырья для производства фосфорных удобрений. Украинские фермеры с одной стороны несколько обнадежены предполагаемым ростом цен на зерно осенью этого года, но с другой стороны, говорят, что затраты на его производство не окупятся даже в этом случае. Таким образом, при затягивании конфликта в Иране может возникнуть дефицит продовольствия.Зеленский же весь период конфликта на Ближнем Востоке отчаянно пытается обратить на себя внимание. "Зеленский всю неделю пытался напомнить о своем присутствии. Сначала пообещал монархиям Залива своих лучших дронщиков, если те уговорят Путина на месячное перемирие. Затем с тем же предложением обратился уже к Трампу, но в обмен на противоракеты к "Пэтриотам". Правда, от Донни Зеленский получил персональное оскорбление в виде сравнения с аферистом Барнумом", - комментирует его попытки украинский аналитический Telegram-канал "Рубикон".Каждый день длящегося конфликта на Ближнем Востоке становится ударом по имиджу Зеленского. Таким образом, ему для возвращения к себе внимания необходимая какая-нибудь провокация, которая "перебьет" военные действия вдали от Украины.О том, чем стал иранский конфликт для хозяина Белого дома - в статье ""Иран, вы уже капитулировали!" Что стало с "миротворцем" Трампом в ходе начатой им иранской войны"

2026

