Нефтяной гигант Бахрейна Bapco объявил форс-мажор после удара по НПЗ

Нефтяная компания Бахрейна Bapco Energies ввела режим форс-мажора в связи с атакой на один из ее нефтеперерабатывающих заводов. Об этом 9 марта сообщает государственное агентство BNA и подтверждает Reuters

2026-03-09T11:56

"Нефтяная компания Bapco Energies объявила форс-мажор, так как ее деятельность пострадала из-за ситуации в регионе... и вследствие последнего удара по одному из нефтеперерабатывающих заводов компании", — говорится в заявлении.В компании отметили, что потребности местного рынка в нефти полностью удовлетворены, а поставки будут осуществляться в штатном режиме благодаря заранее разработанным планам.На фоне эскалации конфликта в регионе фондовые рынки ОАЭ продолжили падение. Цены на нефть резко выросли на 27% — до $117,58 за баррель. Причиной стали сокращение поставок и опасения перебоев в судоходстве через Ормузский пролив — ключевой морской артерии для транспортировки нефти из стран Персидского залива.9 марта цена нефти Brent подскочила до $118 за баррель, в моменте достигая $119, что мгновенно отразилось на стоимости топлива в США. Подробнее в материале Уиткофф и Кушнер встретятся с Нетаньяху в Израиле 10 марта. Главное к этому часуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Сын Хаменеи стал главой Ирана, экологическая катастрофа. Хроника событий на утро 9 мартаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

