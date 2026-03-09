The Guardian: число погибших в ходе операции США против "наркотеррористов" достигло 157 человек - 09.03.2026 Украина.ру
The Guardian: число погибших в ходе операции США против "наркотеррористов" достигло 157 человек
С сентября прошлого года, когда администрация президента США Дональда Трампа начала военную кампанию против предполагаемых наркоторговцев в восточной части Тихого океана и Карибском море, жертвами ударов стали не менее 157 человек. Об этом 9 марта сообщает The Guardian
2026-03-09T12:13
По данным издания, в воскресенье в результате удара по небольшому судну в восточной части Тихого океана погибли ещё шесть человек. Как и в случае с предыдущими атаками, Южное командование США заявило, что целью были предполагаемые контрабандисты наркотиков, следовавшие по известным маршрутам.Всего с момента активизации кампании, которую Трамп называет "вооружённым конфликтом" с латиноамериканскими картелями, зафиксировано более 40 ударов. Военные публикуют видео атак, однако, как отмечает The Guardian, убедительных доказательств того, что атакованные суда действительно перевозили наркотики, представлено не было.Трамп оправдывает эскалацию необходимостью остановить поток наркотиков в США. Критики, однако, указывают на отсутствие прозрачности и возможные жертвы среди гражданских лиц, не имеющих отношения к преступным группировкам.9 марта на одном из сайтов с петициями появилось предложение отправить младшего сына Дональда Трампа, Бэррона, в Иран. Подробнее в материале Американский сценарист предложил отправить сына Трампа воевать в Иран. Главное к этому часуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Сын Хаменеи стал главой Ирана, экологическая катастрофа. Хроника событий на утро 9 мартаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
© Sputnik / Перейти в фотобанкФлагманский корабль шестого флота США Mount Whitney в порту Таллина
Флагманский корабль шестого флота США Mount Whitney в порту Таллина
Читать в
ДзенTelegram
С сентября прошлого года, когда администрация президента США Дональда Трампа начала военную кампанию против предполагаемых наркоторговцев в восточной части Тихого океана и Карибском море, жертвами ударов стали не менее 157 человек. Об этом 9 марта сообщает The Guardian
По данным издания, в воскресенье в результате удара по небольшому судну в восточной части Тихого океана погибли ещё шесть человек. Как и в случае с предыдущими атаками, Южное командование США заявило, что целью были предполагаемые контрабандисты наркотиков, следовавшие по известным маршрутам.
Всего с момента активизации кампании, которую Трамп называет "вооружённым конфликтом" с латиноамериканскими картелями, зафиксировано более 40 ударов. Военные публикуют видео атак, однако, как отмечает The Guardian, убедительных доказательств того, что атакованные суда действительно перевозили наркотики, представлено не было.
Трамп оправдывает эскалацию необходимостью остановить поток наркотиков в США. Критики, однако, указывают на отсутствие прозрачности и возможные жертвы среди гражданских лиц, не имеющих отношения к преступным группировкам.
9 марта на одном из сайтов с петициями появилось предложение отправить младшего сына Дональда Трампа, Бэррона, в Иран. Подробнее в материале Американский сценарист предложил отправить сына Трампа воевать в Иран. Главное к этому часу
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Сын Хаменеи стал главой Ирана, экологическая катастрофа. Хроника событий на утро 9 марта
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
