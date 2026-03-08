https://ukraina.ru/20260308/pozdravlenie-putina-preduprezhdenie-mid-rf-khronika-sobytiy-na-utro-8-marta-1076527675.html

Поздравление Путина, предупреждение МИД РФ. Хроника событий на утро 8 марта

Поздравление Путина, предупреждение МИД РФ. Хроника событий на утро 8 марта

08.03.2026 Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днём. В МИД РФ рассказали, что будет, если Украина получит ядерное оружие

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днём."Мы всегда отмечаем этот праздник с самыми светлыми, теплыми чувствами. Восхищаемся нашими прекрасными женщинами. От всего сердца говорим вам слова любви, признательности и благодарности. Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа делает мир лучше и добрее", — заявил он.Россиянки, подчеркнул Путин, всегда приходят на помощь к тем, кто в ней нуждается, заботятся о родных и близких, посвящают себя воспитанию детей."Вам действительно подвластно всё. Вы умеете творить и созидать, сочетать стойкость и нежность. А ваше стремление создавать лучшее будущее для детей вдохновляет нас идти только вперед. <...> Вы добиваетесь потрясающих результатов в разных профессиях", — указал Путин.В стране продолжат создавать все условия, чтобы женщинам было легче совмещать материнство с карьерой, пообещал президент.Он отдельно поблагодарил россиянок, работающих в зоне СВО: на Донбассе и в Новороссии, а также в приграничных регионах."Везде вы проявляете смелость и мужество, самоотверженность и силу духа", — заявил президент России.Он пожелал россиянкам счастья с теми, кто дорог, успехов в том, что для них важно, здоровья и благополучия им и близким.Предупреждение МИД РФПоявление ядерного оружия у Украины приведет не только к политическим манипуляциям, но и к его прямому использованию, в том числе против своих же спонсоров, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова."Речь идёт о режиме, который давным-давно расчеловечился, и попадание в его руки смертоносного оружия массового уничтожения не станет политическим фактором. Он, конечно, будет им не просто манипулировать, он будет его употреблять", — отметила Захарова.По её мнению, европейские представители не учитывают, что все "созданными ими монстры" потом поворачивались против них."Нет никаких сомнений, что начни Зеленский или киевский режим в целом обладать ядерным оружием, он употребит его, в том числе и в контексте своих же спонсоров просто потому, что ему будет удобнее выколачивать из них деньги", — добавила Захарова.Ранее, 24 февраля, пресс-служба Службы внешней разведки России сообщила о том, что Франция и Великобритания готовятся передать Украине ядерное оружие. Таким образом, Париж и Лондон хотят усилить военные возможности Киева, чтобы тот мог претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий с Москвой.При этом, как отмечалось, руководство Германии отказалось от участия в этой авантюре.Хоть у Германии и нет ядерных боеголовок, на её территории размещено до 20 атомных бомб США.По информации СВР, Лондон и Париж хотят замаскировать передачу ядерного оружия Киеву, представив его как собственную разработку Украины."Речь идёт о скрытой передаче европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1", – отмечалось в сообщении СВР.В Службе внешней разведки России предупредили: после возможного нарушения Договора о нераспространении ядерного оружия властям Великобритании и Франции не удастся избежать ответственности, а "всё тайное неизбежно станет явным".Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ указал, что это может закончиться плачевно."Противник не брезгует никакими средствами: дошли сведения о намерении использовать ядерный компонент. Понимают, наверное, чем это может закончиться", – заявил Путин.Его пресс-секретарь Дмитрий Песков указал, что информация российской разведки о намерении Парижа и Лондона поставить ядерное оружие Украине чрезвычайно важна с точки зрения той угрозы, которая создается для всего режима нераспространения."Безусловно, эта информация чрезвычайно важна. Она важна с точки зрения той угрозы, которую представляет для всего режима нераспространения, в том числе в контексте горячего конфликта, которое, собственно, имеет место в Европе, на европейском континенте", — отметил Песков.Если это решение принято, то оно, по словам Пескова, является вопиющим нарушением всех норм и принципов, зафиксированных в актах международного права.Песков заявил, что Россия будет принимать полученную информацию во внимание и учитывать в ходе переговоров в дальнейшем. Сведения потенциально представляют большую опасность, добавил он.Совет Федерации направил по дипломатическим каналам парламентариям Франции и Великобритании, а также в Европарламент, ООН и МАГАТЭ обращение с призывом провести расследование о передаче ядерного оружия Украине на основе информации, полученной российской разведкой. Российские сенаторы заявили, что реализация франко-британского плана может привести к эскалации конфликта и создать угрозу безопасности для всей Европы."Незамедлительная реакция сенаторов призвана подчеркнуть чрезвычайность темы, раскрытой СВР, и заявить еще раз о недопустимости в каком бы то ни было виде получения Украиной ядерного оружия и его компонентов. Безъядерный статус Украины был одним из ключевых условий ее признания как независимого государства. Этот статус не подлежит пересмотру. Ядерного оружия на Украине быть не должно", — заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Она отметила, что российские сенаторы рассчитывают на ответ на их обращение."Мы рассчитываем на то, что парламентарии Великобритании и Франции, а также соответствующие международные институты в ответ на наше обращение выразят свою позицию в отношении попытки тайного сговора Стармера и Макрона и либо призовут их от имени политического сообщества к ответственности, либо разделят в полной мере с ними ответственность за эти противоречащие международному праву действия", — подчеркнула Матвиенко.По её словам, это действия — "которые всерьёз снижают уровень безопасности на континенте в целом, но, прежде всего, для британцев и французов".О политике Европы в отношении России — в статье Сергея Зуева "Европейцы думают, что "медведь" туп и слаб. Эксперты и политики об угрозе новой мировой войны".

