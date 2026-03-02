https://ukraina.ru/20260302/chto-vskryla-voyna-ssha-i-izrailya-s-iranom-lizan-o-raketakh-pvo-i-militarizme-napokaz-1076269905.html

Что вскрыла война США и Израиля с Ираном? Лизан о ракетах, ПВО и милитаризме напоказ

Что вскрыла война США и Израиля с Ираном? Лизан о ракетах, ПВО и милитаризме напоказ - 02.03.2026 Украина.ру

Что вскрыла война США и Израиля с Ираном? Лизан о ракетах, ПВО и милитаризме напоказ

Журналист, глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию в Иране, а также рассказал о... Украина.ру, 02.03.2026

Журналист, глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию в Иране, а также рассказал о макроэкономических последствиях войны на Ближнем Востоке и объяснил, чего стоят переговоры с США:00:38 – Война США и Израиля с Ираном;08:58 – Цены на нефть и СПГ;10:40 – Реакция Китая и его возможные действия;16:40 – Цена переговоров с США;18:57 – Мир без международного права.ТГ-канал Ивана Лизана – t.me/ivan_lizanУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

