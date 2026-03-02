Что вскрыла война США и Израиля с Ираном? Лизан о ракетах, ПВО и милитаризме напоказ - 02.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260302/chto-vskryla-voyna-ssha-i-izrailya-s-iranom-lizan-o-raketakh-pvo-i-militarizme-napokaz-1076269905.html
Что вскрыла война США и Израиля с Ираном? Лизан о ракетах, ПВО и милитаризме напоказ
Что вскрыла война США и Израиля с Ираном? Лизан о ракетах, ПВО и милитаризме напоказ - 02.03.2026 Украина.ру
Что вскрыла война США и Израиля с Ираном? Лизан о ракетах, ПВО и милитаризме напоказ
Журналист, глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию в Иране, а также рассказал о... Украина.ру, 02.03.2026
2026-03-02T19:11
2026-03-02T19:11
видео
сша
иран
израиль
иван лизан
украина.ру
нефть
газ
кнр (китай)
международные отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/02/1076269780_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c3432c759d07afbcc12c3dc09c70640e.png
Журналист, глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию в Иране, а также рассказал о макроэкономических последствиях войны на Ближнем Востоке и объяснил, чего стоят переговоры с США:00:38 – Война США и Израиля с Ираном;08:58 – Цены на нефть и СПГ;10:40 – Реакция Китая и его возможные действия;16:40 – Цена переговоров с США;18:57 – Мир без международного права.ТГ-канал Ивана Лизана – t.me/ivan_lizanУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
сша
иран
израиль
кнр (китай)
оаэ
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/02/1076269780_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a119478ef5a796a9648175197542cdd7.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, сша, иран, израиль, иван лизан, украина.ру, нефть, газ, кнр (китай), международные отношения, международная политика, международное право, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, чем закончились переговоры, спг, оаэ, ближний восток, видео
Видео, США, Иран, Израиль, Иван Лизан, Украина.ру, нефть, газ, КНР (Китай), международные отношения, Международная политика, международное право, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, чем закончились переговоры, СПГ, ОАЭ, Ближний Восток

Что вскрыла война США и Израиля с Ираном? Лизан о ракетах, ПВО и милитаризме напоказ

19:11 02.03.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Журналист, глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан в эфире Украина.ру проанализировал ситуацию в Иране, а также рассказал о макроэкономических последствиях войны на Ближнем Востоке и объяснил, чего стоят переговоры с США:

00:38 – Война США и Израиля с Ираном;
08:58 – Цены на нефть и СПГ;
10:40 – Реакция Китая и его возможные действия;
16:40 – Цена переговоров с США;
18:57 – Мир без международного права.

ТГ-канал Ивана Лизана – t.me/ivan_lizan

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

Наш сайт: ukraina.ru
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоСШАИранИзраильИван ЛизанУкраина.рунефтьгазКНР (Китай)международные отношенияМеждународная политикамеждународное правопереговорыновости переговоровитоги переговоровчем закончились переговорыСПГОАЭБлижний Восток
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:27ОАЭ и Катар призывают убедить США пойти на переговоры, Трамп намерен воевать. Новости к этому часу
20:23Украинские дроны атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области, в Запорожье погиб мужчина
20:00Об исторической дистанции
19:58"Ритуальное жертвоприношение силам зла": в МИД РФ предупредили главу Еврокомиссии
19:43Медведев рассказал, что будет, если "Трамп продолжит свой безумный курс"
19:34Поставки задерживаются, поэтому восполнять ПВО ВСУ будут предприятия
19:29Президент России обсудил обстановку с наследным принцем Саудовской Аравии
19:13Андрей Грозин: Иран выстоит, если заставит США платить непомерную цену за каждый день войны
19:11Что вскрыла война США и Израиля с Ираном? Лизан о ракетах, ПВО и милитаризме напоказ
18:53Украинские пограничники поймали бабушку, но есть нюанс
18:45Массовая гибель детей в Иране, рывок цен на газ и нефть. Новости к этому часу
18:20Пентагон запустил тотализатор: угадай, сколько продлится операция против Ирана. Итоги 2 марта
18:02Вашингтон давит, Тегеран отвечает. Курбанов о рисках для России от "армии Эпштейна"
17:59Итоги 02.03.26: война на Ближнем Востоке, срыв переговоров и принудительная эвакуация детей на Украине
17:55Курбанов: Армия Эпштейна атакует Ближний Восток, а затем Россию
17:48Генсек НАТО рассказал об операции США в Иране, Мадрид перечит Вашингтону. Новости к этому часу
17:28ВС РФ прорвались к важному укрепрайону западнее Покровска
17:11От Харькова до Одессы: карта взрывов за последние часы
17:01США хоронят многополярный мир. Как гегемон строит новый мировой порядок
16:43Армия США убила жену лидера Ирана и признаёт свои потери, Китай поддержал Иран. Новости к этому часу
Лента новостейМолния