Артем Геллер о том, для чего в России замедляют интернет и зачем Китаю на самом деле нужен файрвол
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер.Россия по итогам 2025 года вошла в тройку стран, которые чаще всего становились целями кибератак, наряду с США и Китаем. Такие данные приводятся в исследовании Positive Technologies. По оценке компании, в странах СНГ в течение года действовали 123 киберпреступные группы, из которых 57 проявили активность в отношении России.- Артем Владимирович, атакующие Россию киберпреступники связаны с проукраинскими группировками или это криминальный интернационал, который действует безотносительно к тому или иному режиму?- Понятно, что мошенники интернациональны, их интересуют деньги, но внешнеполитические расклады безусловно определяют ситуацию. Call-центры и другие мошеннические организации получают установки атаковать именно те места в России, которые обычным мошенникам не так интересны.- Ведем ли мы свою войну в киберпространстве, или ставить вопрос таким образом неэтично?- Работа с Украиной ведется в информационном поле. Очевидно, что наши задачи более гуманны, то есть они не направлены на простых людей. Вот такое отличие между нами. Понято, что некоторые мошенники интернациональны. Было бы странно, если бы наши спецслужбы не прорабатывали этот вопрос, не изучали уязвимые места противника.- С другой стороны, на Украине тоже раздаются голоса с призывом запретить Telegram, через который якобы кто-то воздействует на несчастных украинцев, и они поджигают авто военных и бросают бутылки с зажигательной смесью в ТЦК.- Здесь задачи у нашего законодателя и украинского сошлись. Telegram свободная информационная площадка, поэтому будет использоваться всеми сторонами. В этом нет ничего удивительного.- Все-таки как повлияет блокировка Telegram на киберпреступность? Разве мошенники не освоят с таким успехом мессенджер Max?- Если и сократит, то крайне незначительно. Мошенники приходят туда, где есть аудитория, которую они хотят обманывать. Большинство российских пользователей находились в Telegram. Если мы будем организовано переходить в Max, мошенники придут туда. Впрочем, они там и так уже давно есть.В вопросах безопасности Max мало чем отличается от Telegram. И я не думаю, что разработчики этого мессенджера предложат какую-то технологию или механизм, который резко сократит поголовье мошенников.- Может ли опыт других стран помочь России в борьбе с киберпреступлениями? Все слышали про китайский файрвол, к примеру.- Китайский файрвол существует не для того, чтобы бороться с мошенниками и киберпреступностью. Это уже политическое решение и один из векторов развития любого государства, у которого есть и плюсы, и минусы.В Китае приняли решение пойти по пути так называемого белого списка. Хотя этот способ тоже трудно назвать хорошей защитой. Те, кто бывает в Китае, знают, что там включается любой VPN (а он есть у каждого), и тут же китайский файрволл исчезает. Поэтому в случае с Китаем это стремление создать внутреннюю экосистемы из своих цифровых сервисов, дать им возможность развиваться.Так что проблему киберпреступности никто не решил и ни у кого опыта в этом отношении нет. В Китае все те же проблемы с мошенниками. Но в связи с внешнеполитической ситуацией на России делается акцент.- Мошенники уже подговаривают своих жертв убивать людей. За последнее время произошло два таких случая. Причем в обоих случаях заказы преступников выполняли 20-летние люди. Почему именно эта возрастная категория наряду с пенсионерами поддается влиянию?- Это вопрос беспринципности людей, которые занимаются подобной деятельностью. Это ведь даже не про деньги. Из этого можно делать вывод о политике Украины, психоэмоциональном состоянии ее граждан.Почему именно эта аудитория? Всегда давят на молодых и на пожилых. Это самые нестабильные группы. У молодых кипят гормоны, они склонны к необдуманным решениям, пожилые это люди с угасающей нервной системой. Им проще в этих обстоятельствах принять неправильные решения. Поэтому на эти группы в большинстве случаев и воздействуют.- Тем не менее по официальной статистике число киберпреступлений. В том числе против пенсионеров, в России снизилось. Это результат работы специальных органов?- Был период, когда наши военные активно атаковали call-центры на Украине. Скорее, именно это повлияло на снижение этих показателей.- Есть мнение, что недавнее ограничение скорости интернета в России — это попытка снижение нагрузки на крайне дорогое отечественное телеком-оборудование. Так ли это?- Скорее, это тестирование разных механизмов в разных кризисных ситуациях для выявления технически слабых звеньев. Таким образом поверяют, как будет функционировать интернет в случае чего. Это ни хорошо и ни плохо само по себе.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер.
Россия по итогам 2025 года вошла в тройку стран, которые чаще всего становились целями кибератак, наряду с США и Китаем. Такие данные приводятся в исследовании Positive Technologies. По оценке компании, в странах СНГ в течение года действовали 123 киберпреступные группы, из которых 57 проявили активность в отношении России.
- Артем Владимирович, атакующие Россию киберпреступники связаны с проукраинскими группировками или это криминальный интернационал, который действует безотносительно к тому или иному режиму?
- Понятно, что мошенники интернациональны, их интересуют деньги, но внешнеполитические расклады безусловно определяют ситуацию. Call-центры и другие мошеннические организации получают установки атаковать именно те места в России, которые обычным мошенникам не так интересны.
- Ведем ли мы свою войну в киберпространстве, или ставить вопрос таким образом неэтично?
- Работа с Украиной ведется в информационном поле. Очевидно, что наши задачи более гуманны, то есть они не направлены на простых людей. Вот такое отличие между нами. Понято, что некоторые мошенники интернациональны. Было бы странно, если бы наши спецслужбы не прорабатывали этот вопрос, не изучали уязвимые места противника.
- С другой стороны, на Украине тоже раздаются голоса с призывом запретить Telegram, через который якобы кто-то воздействует на несчастных украинцев, и они поджигают авто военных и бросают бутылки с зажигательной смесью в ТЦК.
- Здесь задачи у нашего законодателя и украинского сошлись. Telegram свободная информационная площадка, поэтому будет использоваться всеми сторонами. В этом нет ничего удивительного.
- Все-таки как повлияет блокировка Telegram на киберпреступность? Разве мошенники не освоят с таким успехом мессенджер Max?
- Если и сократит, то крайне незначительно. Мошенники приходят туда, где есть аудитория, которую они хотят обманывать. Большинство российских пользователей находились в Telegram. Если мы будем организовано переходить в Max, мошенники придут туда. Впрочем, они там и так уже давно есть.
В вопросах безопасности Max мало чем отличается от Telegram. И я не думаю, что разработчики этого мессенджера предложат какую-то технологию или механизм, который резко сократит поголовье мошенников.
- Может ли опыт других стран помочь России в борьбе с киберпреступлениями? Все слышали про китайский файрвол, к примеру.
- Китайский файрвол существует не для того, чтобы бороться с мошенниками и киберпреступностью. Это уже политическое решение и один из векторов развития любого государства, у которого есть и плюсы, и минусы.
В Китае приняли решение пойти по пути так называемого белого списка. Хотя этот способ тоже трудно назвать хорошей защитой. Те, кто бывает в Китае, знают, что там включается любой VPN (а он есть у каждого), и тут же китайский файрволл исчезает. Поэтому в случае с Китаем это стремление создать внутреннюю экосистемы из своих цифровых сервисов, дать им возможность развиваться.
Так что проблему киберпреступности никто не решил и ни у кого опыта в этом отношении нет. В Китае все те же проблемы с мошенниками. Но в связи с внешнеполитической ситуацией на России делается акцент.
- Мошенники уже подговаривают своих жертв убивать людей. За последнее время произошло два таких случая. Причем в обоих случаях заказы преступников выполняли 20-летние люди. Почему именно эта возрастная категория наряду с пенсионерами поддается влиянию?
- Это вопрос беспринципности людей, которые занимаются подобной деятельностью. Это ведь даже не про деньги. Из этого можно делать вывод о политике Украины, психоэмоциональном состоянии ее граждан.
Почему именно эта аудитория? Всегда давят на молодых и на пожилых. Это самые нестабильные группы. У молодых кипят гормоны, они склонны к необдуманным решениям, пожилые это люди с угасающей нервной системой. Им проще в этих обстоятельствах принять неправильные решения. Поэтому на эти группы в большинстве случаев и воздействуют.
- Тем не менее по официальной статистике число киберпреступлений. В том числе против пенсионеров, в России снизилось. Это результат работы специальных органов?
- Был период, когда наши военные активно атаковали call-центры на Украине. Скорее, именно это повлияло на снижение этих показателей.
- Есть мнение, что недавнее ограничение скорости интернета в России — это попытка снижение нагрузки на крайне дорогое отечественное телеком-оборудование. Так ли это?
- Скорее, это тестирование разных механизмов в разных кризисных ситуациях для выявления технически слабых звеньев. Таким образом поверяют, как будет функционировать интернет в случае чего. Это ни хорошо и ни плохо само по себе.
