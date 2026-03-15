Собянин сообщил об уничтожении 36 дронов на подлете к Москве. Главное к этому часу - 15.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260315/sobyanin-soobschil-ob-unichtozhenii-36-dronov-na-podlete-k-moskve-1076820525.html
Собянин сообщил об уничтожении 36 дронов на подлете к Москве. Главное к этому часу
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за сегодняшний день средства противовоздушной обороны уничтожили 36 беспилотников, направлявшихся к столице. Об этом и других новостях к этому часу 15 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-03-15T15:42
2026-03-15T15:44
Собянин сообщил об уничтожении 36 дронов на подлете к Москве. Главное к этому часу

15:42 15.03.2026 (обновлено: 15:44 15.03.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин посетил новые детские площадки в "Лужниках"
Мэр Москвы С. Собянин посетил новые детские площадки в Лужниках - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за сегодняшний день средства противовоздушной обороны уничтожили 36 беспилотников, направлявшихся к столице. Об этом и других новостях к этому часу 15 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟦 Представитель французских властей приезжал в РФ для контактов по Украине. О визите представителя Франции заявил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков изданию Financial Times.
По словам Пескова, РФ не услышала от него "позитивных сигналов" о завершении конфликта. Европейские власти продолжают толкать Киев к продолжению столкновения с Россией, в чем совершают ошибку;
🟦 В аэропорту Нижнего Новгорода сняты временные ограничения;
🟦 Паралимпиада стала весьма успешной для РФ — у нашей сборной уже семь золотых медалей, а всего — 11 наград;
🟦 Администрация президента США Дональда Трампа не будет вводить новые санкции против российской нефти, сообщает Financial Times со ссылкой на источники;
🟦 В Днепропетровской области военные чиновники украли 14 млн грн при строительстве укреплений.
В схеме участвовали несколько лиц — полковник-командир, выходец из 21 омбр, начальник группы госзакупок, его жена и гражданский арбитражный управляющий. За два месяца один эпизод их махинаций унес 7,3 млн грн из бюджета, другой ещё 6,7 млн;
🟦 Наиболее активные наступательные действия российских войск сейчас наблюдаются на Запорожском направлении, в районе Гуляйполя, заявил главком ВСУ Александр Сырский;
🟦 Financial Times заявляет, что помощник Президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков якобы нецензурно ответил французским дипломатам на очередное навязывание европейского посредничества по Украине.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Мобилизация депутатов, обстрелы и налёты. Хроника событий на Украине на 13:00 15 марта
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияНовостиУкраинаМоскваСергей СобянинДмитрий ПесковАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныFinancial TimesУкраина.руУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
