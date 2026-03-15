Собянин сообщил об уничтожении 36 дронов на подлете к Москве. Главное к этому часу - 15.03.2026 Украина.ру

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за сегодняшний день средства противовоздушной обороны уничтожили 36 беспилотников, направлявшихся к столице. Об этом и других новостях к этому часу 15 марта сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-03-15T15:42

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

🟦 Представитель французских властей приезжал в РФ для контактов по Украине. О визите представителя Франции заявил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков изданию Financial Times. По словам Пескова, РФ не услышала от него "позитивных сигналов" о завершении конфликта. Европейские власти продолжают толкать Киев к продолжению столкновения с Россией, в чем совершают ошибку;🟦 В аэропорту Нижнего Новгорода сняты временные ограничения; 🟦 Паралимпиада стала весьма успешной для РФ — у нашей сборной уже семь золотых медалей, а всего — 11 наград; 🟦 Администрация президента США Дональда Трампа не будет вводить новые санкции против российской нефти, сообщает Financial Times со ссылкой на источники;🟦 В Днепропетровской области военные чиновники украли 14 млн грн при строительстве укреплений.В схеме участвовали несколько лиц — полковник-командир, выходец из 21 омбр, начальник группы госзакупок, его жена и гражданский арбитражный управляющий. За два месяца один эпизод их махинаций унес 7,3 млн грн из бюджета, другой ещё 6,7 млн;🟦 Наиболее активные наступательные действия российских войск сейчас наблюдаются на Запорожском направлении, в районе Гуляйполя, заявил главком ВСУ Александр Сырский; 🟦 Financial Times заявляет, что помощник Президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков якобы нецензурно ответил французским дипломатам на очередное навязывание европейского посредничества по Украине.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Мобилизация депутатов, обстрелы и налёты. Хроника событий на Украине на 13:00 15 мартаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

