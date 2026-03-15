Почему Зеленский и его генералы запели про перемогу

На прошлой неделе медиапространство изрядно штормило из-за одной забавной истории. Обычно я не комментирую происходящее на линии боевого соприкосновения. Но мимо "выдающейся перемоги", которая разразилась в украинском официозе, а также в украинской блогосфере, ориентированной на Банковую, пройти, конечно, не мог. А речь вот о чем.

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Представитель украинского Генштаба генерал Александр Комаренко, сделал заявление о том, что ВСУ освободили практически полностью Днепропетровскую область. Мол, только три каких-то там села остались с невыясненным статусом. Что тут сказать? Перемога, да и только. Контрнаступ 2026. Выдающийся успех! Более того, в этой истории ведь есть и некоторая ретроспектива. Еще в конце февраля сначала Зеленский заявил о том, что украинская армия якобы освободила 300 квадратных километров территории Днепропетровской области. Потом нарисовался Сырский с еще сотней, назвав уже 400 километров, попутно заявив про некие девять населенных пунктов, которые якобы были освобождены. Ну и вот еще какие-то три профигурировали у Комаренко.Ну давайте с простого, с банального. За весь период присутствия Вооруженных сил Российской Федерации в Днепропетровской области с момента захода туда, Генеральный штаб России заявил об освобождении тридцати населенных пунктов. Более того, на днях, прозвучала информация еще о двух населенных пунктах. Да, это преимущественно небольшие населенные пункты, там крупных-то всего раз два и обчелся. Но речь вообще не об этом. Потому что тут какая-то совсем уж очевидная нестыковочка. Если российский Генштаб называл конкретно каждый населенный пункт, то у Сырского названия этих самых якобы освобожденных населенных пунктов не появились до сих пор, уже по прошествии нескольких недель с момента его заявления. Ну и вот теперь свежее заявление представителя украинского Генштаба и снова без конкретики.А что происходит по факту? По факту, если опираться не на победные реляции украинского официоза, а на информацию, которая идет от военкоров и военных экспертов, картина выглядит совсем иначе. И в данном случае я как раз опираюсь на их оценки. Да, действительно, идут достаточно ожесточенные бои в юго-восточном и восточном углу Днепропетровской области, если так можно выразиться, в той части региона, где линия соприкосновения остается наиболее подвижной. Но даже, например, такой украинский паблик как DeepState, который существует на европейские гранты и который обычно из всех украинских пабликов дает наиболее приближенную к реальности картину происходящего (но, все равно, привирает), говорит лишь о примерно восьмидесяти квадратных километрах территории, где статус изменился на так называемую серую зону, то есть на территорию, которую нельзя уверенно приписать ни одной из сторон. И это совсем не триста километров, о которых говорил Зеленский, и уж тем более не четыреста, о которых заявил Сырский. Хотя, повторюсь, конечно, и DeepState верить безоговорочно тоже довольно наивно. Но если смотреть на сообщения российских военных блогеров и военных корреспондентов, то картина там выглядит примерно следующей. Были попытки контрнаступательных действий со стороны украинских вооруженных сил, были их классические мясные штурмы, были переброшены определенные резервы. Все это по большей части было остановлено и купировано. И на сегодняшний день, насколько можно понять по сообщениям с мест, например в районе Гуляйполя (Запорожская область) движение со стороны российских сил продолжилось на запад, в тыл Ореховской группировки ВСУ. А на днепропетровских направлениях после наката со стороны украинских вооруженных сил началось обратное движение. То есть никакой перемоги по факту нет. Скорее даже больше похоже на очередную зраду. Впрочем, как это часто и бывает. Но здесь есть еще один очень интересный момент, на который уже обращали внимание некоторые мои коллеги. Резервы сейчас стачиваются, расходуются буквально в мясо именно в Днепропетровской области, а не на Донбассе, не под Константиновкой, не на славянско-краматорском направлении. Там ситуация остается практически без изменений и никаких серьезных перебросок резервов туда не происходит. Более того, дополнительные силы не перебрасываются ни в Харьковскую область, ни в Сумскую область, а гонятся именно в Днепропетровскую. И это действительно очень интересная история.На самом деле она достаточно легко объясняется, если учитывать тот контекст, который обсуждается за закрытыми дверями и который почти не афишируется, а иногда и прямо противоречит публичным заявлениям украинской стороны по поводу переговоров в трехстороннем формате. Да, переговоры сейчас затормозились. Да, они во многом зашли в тупик. Но, как я уже говорил, техническая часть возможных договоренностей проработана довольно хорошо. И украинская сторона прекрасно понимает, что Донбасс для нее по сути потерян. Они так или иначе уйдут с Донбасса. Либо это произойдет в результате политических решений, либо это произойдет в результате военных действий. Но в любом случае силы обороны Украины, Национальная гвардия, тероборона и ВСУ там в конечном итоге находиться не будут. Именно поэтому они не занимаются бессмысленной тратой последних ресурсов на безнадежные попытки удержать эту территорию. Это решение, по всей видимости, было принято уже давно. Просто публично сказать об этом невозможно. А вот Днепропетровская область это как раз та самая история, где, по всей видимости, и будет проходить будущая линия разграничения. Точно так же, как это вероятно произойдет в Херсонской и Запорожской областях. Возможно и в Харьковской и в Сумской областях. Там вопрос пока дискуссионный, но именно Днепропетровская область сегодня выглядит как одна из ключевых точек, за которую украинская сторона цепляется особенно яростно. И цепляется она явно не случайно. Совсем не случайно.Вообще, все их попытки контрнаступления, все эти громкие разговоры про контрнаступ 2026, по сути сводятся к бешеному расходованию резервов (которых и так нет). Хотя даже резервами это назвать сложно. Это скорее бесконечная перетасовка человеческого ресурса с одного участка фронта на другой. Но здесь есть еще один очень важный момент. Помимо переговорного контекста, который сейчас действительно затормозился, возникает вопрос. Почему именно сейчас появляются такие победные реляции? Почему представитель украинского Генштаба делает столь громкое заявление? Причем подчеркну один важный момент. Это не слова Зеленского. Это не слова Сырского. И это даже не слова начальника Генерального штаба Украины. Речь идет о начальнике оперативного управления Генштаба. То есть о фигуре, которая в иерархии находится довольно далеко от первых лиц. Такой себе сделанный крайним персонаж. Человек которого можно выставить вперед с громким заявлением, если нужно создать информационный эффект, но при этом не слишком рисковать политическим весом основных фигур. Тем не менее заявление это разошлось очень широко. Причем не только по украинским медиа и украинской блогосфере. Оно активно разошлось и в российских источниках, и в западных медиа. Более того, почти наверняка речь идет о формулировках и оценках, которые перекочевали из вполне официальных материалов. Из тех самых сводок и отчетов, которыми Украина делится со своими союзниками по линии военного сотрудничества. Прежде всего с британцами, с немцами, с французами. и с другими странами Европейского союза. Возможно и с американцами. И как же интересно вся эта история совпадает по времени с другими весьма любопытными вбросами, которые начали появляться в западных медиа (а потом тоже публикует грантоедская Укрправда). Речь идет о публикациях, где со ссылкой на доверительные разговоры утверждается, что европейцы якобы прямо сказали украинской стороне: Повоюйте еще год или полтора. Деньги мы вам дадим. Соответственно логика становится довольно прозрачной. Раз деньги обещают, значит можно продолжать воевать. А значит никакие выборы в это время проводиться не будут. Еще более интересно, что вся эта история совпадает и с достаточно тревожными заявлениями целого ряда европейских политиков и чиновников. Война на Ближнем Востоке начинает создавать серьезные проблемы для всей этой конструкции поддержки Украины. Она начинает создавать проблемы и для способности Киева оставаться инструментом давления на Россию. И именно поэтому в европейской политической среде возникает все больше нервозности. Эта нервозность выливается и в публикации в западных медиа, где начинают появляться своеобразные инсайдерские сообщения. Речь идет о том, что американцы, как это уже происходило в других регионах мира, начали запрашивать у европейских союзников возврат ранее поставленных вооружений. И если эта информация хотя бы частично соответствует действительности, то это означает, что вся система военной поддержки Украины может начать довольно быстро валиться. А для Киева это уже совсем другая реальность. И, речь скорее всего, идет о боеприпасах, и в первую очередь о тех самых зенитных ракетах. О PAC2, PAC3, о ракетах типа АIМ и о целом ряде других систем, которые уже были переданы европейцам американской стороной или находились в движении, или только готовились к отправке в рамках той самой натовской программы PURL. И вот появляется информация, что американцы фактически сказали европейцам – "Давайте-ка, возвращайте все это обратно, нам сейчас, мягко говоря, не до вас. У нас Иран. У нас Ближний Восток. У нас совершенно другие приоритеты!" Ну и естественно на этом фоне начинается паника. Паника в европейских столицах, паника в европейских кабинетах. А на Банковой это уже не просто паника, там почти истерика. Потому что если американцы начинают пересматривать поставки вооружений, если они начинают возвращать то, что уже было обещано или даже отправлено, это означает для Киева быстрый конец.И в такой ситуации единственное, что остается киевскому режиму, это начинать рассказывать про очередную перемогу. Мол посмотрите какие мы сильные, какие мы успешные, чего мы можем. Пока вы там со своими танкерами и авианосцами бегаете по Персидскому заливу, мы тут целую Днепропетровскую область освободили. А вы у нас ракеты забираете. Вы у нас боеприпасы забираете. Вы нам деньги блокируете. Конечно же, в такой ситуации нужно срочно создавать информационную картинку победы. Потому что в реальности у них действительно все валится из рук. Крокодил не ловится, не растет кокос. И с деньгами ситуация тоже становится все более нервной. Потому что часть финансирования блокируют Словакия и Венгрия. Там сейчас развивается отдельный политический скандал. Виктор Орбан продолжает наступать на больную мозоль верхушки киевского режима и максимально раскручивает историю с угрозами Зеленского. В итоге получается довольно показательная картина. Деньги блокируются. В медиа начинают появляться разговоры о каких то тридцати миллиардах, которые якобы готовы предоставить Украине страны Северной Европы и государства Балтии. Но возникает простой вопрос. За чей счет? Особенно если учитывать, что в Европе уже начинает разворачиваться серьезный кризис на энергетическом рынке. Картина для клептоманов с Банковой складывается откровенно плохая. И что остается в такой ситуации? Остается только делать хорошую мину при плохой игре. Рассказывать о том, что освободили Днепропетровскую область. Перемога! Слезы мешают говорить. Но нет, друзья. На самом деле все совсем не так. У них действительно все очень плохо. Ну, и слава Богу!Подробнее о ситуации на фронтах СВО - в статье полковника Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Противник потерял инициативу, но сдаваться не собирается"

Михаил Павлив

