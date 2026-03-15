Мэр Москвы сообщил о перехвате дрона над столицей
Дежурные расчёты ПВО пресекли очередную попытку атаки на столицу. Мэр Москвы Сергей Собянин 15 марта в своём телеграм-канале сообщил о ликвидации беспилотника, летевшего в сторону города
2026-03-15T12:58
"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал глава города в 1:39 по московскому времени.
Днём ранее, 14 марта, Вооружённые силы Украины предприняли массированную атаку беспилотников на Москву. Как уточнил Собянин, всего над столицей было сбито 67 дронов. Информации о пострадавших не поступало.
Согласно сводке Министерства обороны РФ, за ночь 15 марта средства ПВО уничтожили 170 украинских беспилотников над территорией России. Атака продолжалась с 21:00 до 7:00 утра. Беспилотные летательные аппараты были сбиты в Брянской, Тверской, Курской, Смоленской, Волгоградской, Тульской, Белгородской, Саратовской, Калужской и Ростовской областях, а также в Московском регионе, Крыму, Адыгее, Краснодарском крае и над акваторией Чёрного моря.
В Волгоградской области российские силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на 15 марта. Подробнее в материале Стало известно о последствиях попадания украинского дрона в жилой дом в Волгограде
