В Харьковской области при ударе по установке HIMARS погиб оператор, которого называли "лучшим" - 15.03.2026 Украина.ру
В Харьковской области при ударе по установке HIMARS погиб оператор, которого называли "лучшим"
В Харьковской области при ударе по установке HIMARS погиб оператор, которого называли "лучшим" - 15.03.2026 Украина.ру
В Харьковской области при ударе по установке HIMARS погиб оператор, которого называли "лучшим"
В результате удара по американской реактивной системе залпового огня HIMARS в Харьковской области ликвидирован военнослужащий ВСУ Евгений Кот, которого украинские СМИ ранее называли одним из лучших операторов этого комплекса. Об этом 15 марта сообщает телеграм-канал "Шёпот фронта"
2026-03-15T11:15
2026-03-15T11:15
харьковская область
украина
геннадий алехин
дональд трамп
вооруженные силы украины
владимир зеленский
украина.ру
хмельницкий (город)
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Инцидент произошёл 14 марта. По информации источника, в ходе удара была уничтожена установка HIMARS вместе с расчётом. Среди погибших оказался Евгений Кот — оператор, чья работа ранее неоднократно получала высокие оценки в украинских медиа.Как сообщают украинские издания, Кот вступил в ряды ВСУ добровольцем в феврале 2022 года. До начала службы он занимался ресторанным бизнесом в городе Хмельницкий.11 марта в Харьковской области российскими средствами поражения уничтожены три реактивные системы залпового огня, принадлежащие ВСУ. Как сообщил военный обозреватель Геннадий Алехин, речь идёт об установках HIMARS, MLRS и "Ольха". Подробнее в материале Были поражены HIMARS и "Ольха": Алехин об ударах по РСЗО и радарам ВСУ в Харьковской областиБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отношения Трампа и Зеленского: пренебрежительные или отцовские. Хроника событий на утро 15 мартаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
харьковская область
украина
хмельницкий (город)
Украина.ру
харьковская область, украина, геннадий алехин, дональд трамп, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина.ру, хмельницкий (город), сво, спецоперация
Харьковская область, Украина, Геннадий Алехин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Украина.ру, Хмельницкий (город), СВО, Спецоперация

В Харьковской области при ударе по установке HIMARS погиб оператор, которого называли "лучшим"

11:15 15.03.2026
 
В результате удара по американской реактивной системе залпового огня HIMARS в Харьковской области ликвидирован военнослужащий ВСУ Евгений Кот, которого украинские СМИ ранее называли одним из лучших операторов этого комплекса. Об этом 15 марта сообщает телеграм-канал "Шёпот фронта"
Инцидент произошёл 14 марта. По информации источника, в ходе удара была уничтожена установка HIMARS вместе с расчётом. Среди погибших оказался Евгений Кот — оператор, чья работа ранее неоднократно получала высокие оценки в украинских медиа.
Как сообщают украинские издания, Кот вступил в ряды ВСУ добровольцем в феврале 2022 года. До начала службы он занимался ресторанным бизнесом в городе Хмельницкий.
11 марта в Харьковской области российскими средствами поражения уничтожены три реактивные системы залпового огня, принадлежащие ВСУ. Как сообщил военный обозреватель Геннадий Алехин, речь идёт об установках HIMARS, MLRS и "Ольха". Подробнее в материале Были поражены HIMARS и "Ольха": Алехин об ударах по РСЗО и радарам ВСУ в Харьковской области
