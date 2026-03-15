В Харьковской области при ударе по установке HIMARS погиб оператор, которого называли "лучшим"

В результате удара по американской реактивной системе залпового огня HIMARS в Харьковской области ликвидирован военнослужащий ВСУ Евгений Кот, которого украинские СМИ ранее называли одним из лучших операторов этого комплекса. Об этом 15 марта сообщает телеграм-канал "Шёпот фронта"

2026-03-15T11:15

Инцидент произошёл 14 марта. По информации источника, в ходе удара была уничтожена установка HIMARS вместе с расчётом. Среди погибших оказался Евгений Кот — оператор, чья работа ранее неоднократно получала высокие оценки в украинских медиа.Как сообщают украинские издания, Кот вступил в ряды ВСУ добровольцем в феврале 2022 года. До начала службы он занимался ресторанным бизнесом в городе Хмельницкий.11 марта в Харьковской области российскими средствами поражения уничтожены три реактивные системы залпового огня, принадлежащие ВСУ. Как сообщил военный обозреватель Геннадий Алехин, речь идёт об установках HIMARS, MLRS и "Ольха". Подробнее в материале Были поражены HIMARS и "Ольха": Алехин об ударах по РСЗО и радарам ВСУ в Харьковской областиБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отношения Трампа и Зеленского: пренебрежительные или отцовские. Хроника событий на утро 15 мартаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

