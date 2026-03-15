Мобилизация депутатов, обстрелы и налёты. Хроника событий на Украине на 13:00 15 марта

Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить мобилизацию народных депутатов, если те голосуют так, как надо. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2026-03-15T13:09

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

На закрытой встрече с журналистами Владимир Зеленский заявил о том, что рассмотрит возможность мобилизации нардепов."Народным депутатом придётся либо служить в парламенте в соответствии с украинским законодательством, или я готов проговаривать с представителями парламента закон касательно изменений в мобилизации, чтобы депутаты могли пойти на фронт. Если не служишь государству в парламенте, то служи государству на фронте. Это мой подход", – цитирует Зеленского "Суспільне.Другой вариант решения проблемы с голосованием в Раде – это изменения в законодательство и проведение выборов, однако, отметил Зеленский, во время военного положения это невозможно.Зеленский подчеркнул, что оппозиционные фракции часто не голосуют "за важные законопроекты", например те, которые касаются финансовой поддержки МВФ, разблокирования €90 млрд кредитов от ЕС или необходимые для евроинтеграции документа.Таким образом Зеленский по факту признал, что намерен мобилизовать тех народных депутатов, которые не голосуют так, как нужно ему и его окружению.Обстрелы и налётыУтром 15 марта Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников на регионы России."В период с 21.00 14 марта до 07.00 15 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Тверской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской областей, Краснодарского края, Республик Адыгея, Крым, акваторией Черного Моря и Московского региона, в том числе 20 БПЛА, летевших на Москву", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Управление по документированию военных преступлений Украины Администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли один удар на волхновахском направлении, выпустив три снаряда. Огнём ВСУ были повреждены два жилых домостроения. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", в минувшие сутки Вооружённые силы Украины выпустили 25 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 25 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 5; Голая Пристань — 4; Днепряны — 4; Каховка — 7; Песчановка — 5", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 17 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Корсунка, Великая Лепетиха и Подстепное.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 15 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Белгород подвергся массированному ракетному обстрелу с применением 12 боеприпасов. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры, 5 квартир в 2 МКД, частный дом, соцобъект и 11 автомобилей. На территории одного из объектов загорелись здание и оборудование — пожарными расчетами все очаги возгорания ликвидированы", – писал Гладков.В Белгородском округе посёлок Малиновка, сёла Весёлая Лопань, Красный Октябрь, Никольское, Новая Нелидовка, Отрадное, Петровка, Чайки, Черемошное, Ясные Зори и хутор Церковный атакованы 39 беспилотниками, 33 из которых сбиты и подавлены."В селе Весёлая Лопань от удара FPV-дрона по автомобилю пострадал мирный житель. Мужчина продолжает лечение амбулаторно. Машина повреждена", – сообщил губернатор.В хуторе Церковный повреждён микроавтобус, в селе Весёлая Лопань — забор частного дома, в посёлке Малиновка загорелся ангар, в селе Ясные Зори загорелась квартира в МКД — возгорание потушено. В результате падения обломков сбитых ракет в посёлке Северный повреждены остекление социального объекта и 5 автомобилей."В Борисовском округе по сёлам Берёзовка, Грузское и Хотмыжск совершены атаки 13 беспилотников, 7 из которых сбиты. Вчера за медицинской помощью обратился мужчина, который пострадал в результате детонации беспилотника в селе Грузское 13 марта. У него диагностировали баротравму, лечение проходит амбулаторно. В селе Грузское повреждён частный дом", – писал губернатор.Над Валуйским округом подавлены и сбиты 4 беспилотника. В Волоконовском округе сбиты 2 беспилотника. Во всех случаях обошлось без последствий.В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Головчино, Гора-Подол, Доброе, Дорогощь, Дунайка, Замостье, Мощеное, Новостроевка-Вторая и Рождественка выпущено 8 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и нанесены удары 27 беспилотников, 8 из которых сбиты."Вчера в больницу обратился мужчина, который получил баротравму от детонации дрона в городе Грайворон 13 марта. После оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение", – сообщил Гладков.В Грайвороне повреждены 6 квартир в 3 МКД, административное здание, 6 машин, частный дом, надворная постройка, в селе Замостье — 3 частных дома, 2 надворные постройки, 3 машины и трактор, в районе села Дорогощь — легковой автомобиль.Над Ивнянским округом системой ПВО сбит один беспилотник самолётного типа. Без последствий.Над Корочанским округом сбит один беспилотник самолётного типа. Последствий нет."В Краснояружском округе посёлок Красная Яруга, сёла Колотиловка, Отрадовка, Староселье, хутора Савченко и Фищево атакованы 43 беспилотниками, 6 из которых сбиты и подавлены. В посёлке Красная Яруга повреждены 4 частных дома и 4 автомобиля, в хуторе Савченко — надворная постройка", – отмечалось в сводке.Над Прохоровским округом системой ПВО сбит беспилотник. Повреждений нет.В Ракитянском округе по посёлку Ракитное, сёлам Криничное и Новоясеновка произведены атаки 7 беспилотников, один из которых сбит. В посёлке Ракитное повреждены коммерческий объект, здание на территории одного из объектов, частный дом, хозпостройка и автомобиль, в селе Криничное — сооружение и один из корпусов на территории сельхозпредприятия.Над Чернянским округом системой ПВО сбиты две воздушные цели и один беспилотник самолётного типа. Информация о последствиях уточняется.В Шебекинском округе по городу Шебекино, сёлам Вознесеновка, Графовка, Зимовное, Максимовка, Нижнее Берёзово-Второе, Новая Таволжанка, Первое Цепляево, Ржевка, Чураево и хутору Ржавец совершены атаки 51 беспилотника, 32 из которых сбиты и подавлены."В селе Максимовка в результате детонации FPV-дрона на территории предприятия ранен мужчина. В тяжелом состоянии он госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. В селе Новая Таволжанка от удара дрона по ГАЗели пострадали двое: мужчина и женщина. Они продолжают стационарное лечение. На месте атаки повреждены 2 частных дома. В городе Шебекино при исполнении служебных задач пострадал боец "Орлана". Мужчине продолжают оказывать помощь в городской больнице №2 г. Белгорода. Кроме того, в городе от ударов дронов по предприятию и коммерческому объекту ранены 6 человек. Всем оказана медицинская помощь, лечение продолжают амбулаторно. В селе Ржевка при атаке FPV-дрона на автомобиль ранен мужчина. После оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение. Машина уничтожена огнём", – писал Гладков.В Шебекино повреждены производственный цех предприятия, 2 транспортных средства, коммерческий объект и частный дом, в селе Зимовное — инфраструктурный объект, в селе Графовка — грузовой автомобиль, в селе Первое Цепляево — 4 грузовых автомобиля на парковке предприятия, в селе Новая Таволжанка —ГАЗель, в селе Нижнее Берёзово-Второе — частный дом и автомобиль.Позднее Гладков сообщил о новой атаке ВСУ."Мирный житель пострадал в результате детонации дрона ВСУ в селе Мощеное Грайворонского округа. Мужчину с минно-взрывной травмой, множественными осколочными ранениями живота и ноги бойцы "БАРС-Белгород" вывезли и доставили в Грайворонскую ЦРБ. После оказания помощи он будет направлен в городскую больницу №2 г. Белгорода", – рассказал он в 12:01.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

Егор Леев

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

хроники, эксклюзив, вооруженные силы украины, рада, мвф, вячеслав гладков, владимир зеленский, украина, россия, херсонская область