https://ukraina.ru/20260315/ekspert-nazval-politiku-trampa-derzkim-vyzovom-rossii-i-kitayu-1076817874.html
Эксперт назвал политику Трампа "дерзким вызовом" России и Китаю
Действия президента США Дональда Трампа на международной арене бросают вызов суверенитету государств, не входящих в число американских сателлитов. Такое мнение в интервью URA.RU 15 марта высказал член Совета по внешней и оборонной политике Александр Носович, комментируя эскалацию на Ближнем Востоке и гибель лидера Ирана
2026-03-15T13:17
новости
россия
дональд трамп
нато
украина.ру
александр носович
али хаменеи
сша
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0d/1076773856_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_6f9f8cc4418e81f263c4aa40fa381494.jpg
Политолог заявил, что курс, избранный администрацией США, демонстрирует пренебрежение к международным нормам и суверенитету других государств. По его словам, Вашингтон под руководством Дональда Трампа исходит исключительно из собственной силы, предлагая России и Китаю "роль терпил", подобную той, что, по мнению эксперта, сейчас отведена европейским членам НАТО."Трамп бросает дерзкий вызов всем государствам мира, которые не являются американскими сателлитами. Это, в первую очередь, и Россия, и Китай. Этим странам предлагается занять роль терпил, какими сейчас являются государства Европы, которые состоят в НАТО", — считает Носович.Эксперт подчеркивает, что мир вступает в эпоху, где дипломатия и международное право перестают быть гарантией безопасности для стран вне орбиты Вашингтона.Поводом для такого заявления послужила резкая эскалация на Ближнем Востоке. Военная операция против Ирана, начавшаяся 28 февраля, привела к гибели верховного лидера страны Али Хаменеи в результате ударов, которые, по информации из открытых источников, наносились силами США и Израиля. Конфликт распространился на соседние государства. Иран, в свою очередь, заблокировал судоходство в Ормузском проливе, что вызвало перебои в глобальных поставках энергоносителей.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Мобилизация депутатов, обстрелы и налёты. Хроника событий на Украине на 13:00 15 мартаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0d/1076773856_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_a8fe056a5474ed66b5e923b715c6d190.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру