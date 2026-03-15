Эксперт назвал политику Трампа "дерзким вызовом" России и Китаю

Эксперт назвал политику Трампа "дерзким вызовом" России и Китаю - 15.03.2026 Украина.ру

Эксперт назвал политику Трампа "дерзким вызовом" России и Китаю

Действия президента США Дональда Трампа на международной арене бросают вызов суверенитету государств, не входящих в число американских сателлитов. Такое мнение в интервью URA.RU 15 марта высказал член Совета по внешней и оборонной политике Александр Носович, комментируя эскалацию на Ближнем Востоке и гибель лидера Ирана

2026-03-15T13:17

2026-03-15T13:17

2026-03-15T13:17

Политолог заявил, что курс, избранный администрацией США, демонстрирует пренебрежение к международным нормам и суверенитету других государств. По его словам, Вашингтон под руководством Дональда Трампа исходит исключительно из собственной силы, предлагая России и Китаю "роль терпил", подобную той, что, по мнению эксперта, сейчас отведена европейским членам НАТО."Трамп бросает дерзкий вызов всем государствам мира, которые не являются американскими сателлитами. Это, в первую очередь, и Россия, и Китай. Этим странам предлагается занять роль терпил, какими сейчас являются государства Европы, которые состоят в НАТО", — считает Носович.Эксперт подчеркивает, что мир вступает в эпоху, где дипломатия и международное право перестают быть гарантией безопасности для стран вне орбиты Вашингтона.Поводом для такого заявления послужила резкая эскалация на Ближнем Востоке. Военная операция против Ирана, начавшаяся 28 февраля, привела к гибели верховного лидера страны Али Хаменеи в результате ударов, которые, по информации из открытых источников, наносились силами США и Израиля. Конфликт распространился на соседние государства. Иран, в свою очередь, заблокировал судоходство в Ормузском проливе, что вызвало перебои в глобальных поставках энергоносителей.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Мобилизация депутатов, обстрелы и налёты. Хроника событий на Украине на 13:00 15 мартаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

сша

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, дональд трамп, нато, украина.ру, александр носович, али хаменеи, сша, китай