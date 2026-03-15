FT: посредничество США в урегулировании по Украине зашло в тупик из-за потери интереса Трампа - 15.03.2026 Украина.ру
FT: посредничество США в урегулировании по Украине зашло в тупик из-за потери интереса Трампа
Мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине при посредничестве США оказались в тупике. Об этом 15 марта сообщает Financial Times со ссылкой на чиновников и дипломатов
FT: посредничество США в урегулировании по Украине зашло в тупик из-за потери интереса Трампа

Мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине при посредничестве США оказались в тупике. Об этом 15 марта сообщает Financial Times со ссылкой на чиновников и дипломатов
По информации Financial Times, попытки США выступить посредником в мирном урегулировании по Украине в настоящее время не приносят результатов. Собеседники издания среди чиновников и дипломатов указывают на два основных фактора: активизация военных действий США против Ирана и снижение внимания президента Дональда Трампа к украинскому треку.
На прошлой неделе Вашингтон уведомил европейских партнёров, что не намерен усиливать санкционное давление на российскую нефтяную отрасль. Высокопоставленный европейский чиновник охарактеризовал текущее состояние переговорного процесса как "опасную зону".
В Кремле также констатируют паузу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у американской стороны в настоящий момент другие приоритеты, и это объяснимо.
Один из дипломатов Евросоюза назвал переориентацию внимания США "катастрофой" как для Киева, так и для Европы. В материале уточняется, что европейские страны уже фиксируют задержки в поставках американского вооружения, особенно систем противовоздушной обороны.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала наличие серьёзной проблемы: конкуренция за одни и те же ресурсы, необходимые как на Ближнем Востоке, так и на Украине, обостряется.
Ранее Дональд Трамп отреагировал на высказывания Владимира Зеленского, который ранее в одном из интервью назвал себя "сыном" американского президента.
