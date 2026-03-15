https://ukraina.ru/20260315/ft-posrednichestvo-ssha-v-uregulirovanii-po-ukraine-zashlo-v-tupik-iz-za-poteri-interesa-trampa-1076819242.html

FT: посредничество США в урегулировании по Украине зашло в тупик из-за потери интереса Трампа

Мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине при посредничестве США оказались в тупике. Об этом 15 марта сообщает Financial Times со ссылкой на чиновников и дипломатов

2026-03-15T13:53

украина

новости

сша

россия

владимир зеленский

дональд трамп

financial times

ес

украина.ру

дмитрий песков

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/18/1069089727_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_217b6e71d290afe5d69a006970cc39e5.jpg

По информации Financial Times, попытки США выступить посредником в мирном урегулировании по Украине в настоящее время не приносят результатов. Собеседники издания среди чиновников и дипломатов указывают на два основных фактора: активизация военных действий США против Ирана и снижение внимания президента Дональда Трампа к украинскому треку.На прошлой неделе Вашингтон уведомил европейских партнёров, что не намерен усиливать санкционное давление на российскую нефтяную отрасль. Высокопоставленный европейский чиновник охарактеризовал текущее состояние переговорного процесса как "опасную зону".В Кремле также констатируют паузу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у американской стороны в настоящий момент другие приоритеты, и это объяснимо.Один из дипломатов Евросоюза назвал переориентацию внимания США "катастрофой" как для Киева, так и для Европы. В материале уточняется, что европейские страны уже фиксируют задержки в поставках американского вооружения, особенно систем противовоздушной обороны.Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала наличие серьёзной проблемы: конкуренция за одни и те же ресурсы, необходимые как на Ближнем Востоке, так и на Украине, обостряется.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

