В Киеве назвали абсурдными угрозы Ирана и напомнили о поставках дронов России
В Киеве назвали абсурдными угрозы Ирана и напомнили о поставках дронов России
В Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали заявление Ирана о том, что Украина может стать законной целью для ударов из-за поддержки Израиля и США. Представитель ведомства Георгий Тихий 15 марта в интервью "РБК-Украина" назвал подобные угрозы абсурдными
13:38 15.03.2026
 
В Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали заявление Ирана о том, что Украина может стать законной целью для ударов из-за поддержки Израиля и США. Представитель ведомства Георгий Тихий 15 марта в интервью "РБК-Украина" назвал подобные угрозы абсурдными
"В этом контексте абсурдно, когда какие-то из представителей этого режима угрожают Украине и ещё и ссылаются на право на самооборону, закреплённое в статье 51 Устава ООН", — заявил дипломат.
По его словам, риторика Тегерана выглядит нелепо на фоне того, что Иран на протяжении нескольких лет передаёт России беспилотники и технологии, которые затем используются в боевых действиях против Украины.
14 марта глава комиссии по нацбезопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи допустил, что Украина может быть признана законной целью для ударов в ответ на её поддержку Израиля и США. Подробнее в материале Иран объявил всю территорию Украины "законной целью" из-за поддержки Израиля
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Мобилизация депутатов, обстрелы и налёты. Хроника событий на Украине на 13:00 15 марта
14:16Хакеры из группы Dark Warios получили базу данных с контактами 1,5 тыс. офицеров ВСУ
14:08Зеленский заявил о намерении создать собственную ПВО, намекнув на угрозы после окончания войны
13:53FT: посредничество США в урегулировании по Украине зашло в тупик из-за потери интереса Трампа
13:48В чём Европа глобально просчиталась и какие перспективы у энергетики России — Митрахович
13:42Почему Зеленский и его генералы запели про перемогу
13:38В Киеве назвали абсурдными угрозы Ирана и напомнили о поставках дронов России
13:26Хуситы заявили о подготовке к блокировке Баб-эль-Мандебского пролива. Главное к этому часу
13:17Эксперт назвал политику Трампа "дерзким вызовом" России и Китаю
13:14Российские войска взяли под контроль Сухецкое и расширяют зону влияния на Красноармейском направлении
13:09Мобилизация депутатов, обстрелы и налёты. Хроника событий на Украине на 13:00 15 марта
13:07МИД РФ вызвал послов Британии и Франции из-за удара по Брянску ракетами Storm Shadow
12:58Мэр Москвы сообщил о перехвате дрона над столицей
12:46Задержанный футболист рассказал о роли украинских кураторов в жестоком убийстве московской бизнесвумен
12:44Критический вызов безопасности РФ. Куда заведет Европу идея стратегической автономии
12:36ВС РФ нанесли массированные удары по инфраструктуре ВСУ
12:16Орбан перед выборами: звонок маме и угрозы Зеленского
12:10Швейцария закрыла небо для военных самолётов США. Главное к этому часу
12:00"Вокруг Булгакова": история болезни
11:34Военкор раскрыл подробности наступления группировки "Восток" на Запорожском направлении
11:23Орбан ответил на письмо Ющенко: "Благодарю Бога, что Россия не враг Венгрии"
Лента новостейМолния