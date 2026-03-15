В Киеве назвали абсурдными угрозы Ирана и напомнили о поставках дронов России

В Министерстве иностранных дел Украины раскритиковали заявление Ирана о том, что Украина может стать законной целью для ударов из-за поддержки Израиля и США. Представитель ведомства Георгий Тихий 15 марта в интервью "РБК-Украина" назвал подобные угрозы абсурдными

2026-03-15T13:38

"В этом контексте абсурдно, когда какие-то из представителей этого режима угрожают Украине и ещё и ссылаются на право на самооборону, закреплённое в статье 51 Устава ООН", — заявил дипломат.По его словам, риторика Тегерана выглядит нелепо на фоне того, что Иран на протяжении нескольких лет передаёт России беспилотники и технологии, которые затем используются в боевых действиях против Украины.14 марта глава комиссии по нацбезопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи допустил, что Украина может быть признана законной целью для ударов в ответ на её поддержку Израиля и США. Подробнее в материале Иран объявил всю территорию Украины "законной целью" из-за поддержки ИзраиляБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Мобилизация депутатов, обстрелы и налёты. Хроника событий на Украине на 13:00 15 мартаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

