Сийярто: Венгрия разблокирует кредит ЕС для Украины в €90 млрд только после возобновления транзита нефти - 21.02.2026
Сийярто: Венгрия разблокирует кредит ЕС для Украины в €90 млрд только после возобновления транзита нефти
Сийярто: Венгрия разблокирует кредит ЕС для Украины в €90 млрд только после возобновления транзита нефти
Будапешт заблокировал выделение Украине кредита Евросоюза в размере €90 млрд до тех пор, пока Киев не возобновит транзит нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом 21 февраля заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в своем аккаунте в соцсети X
2026-02-21T12:08
2026-02-21T12:08
новости
украина
петер сийярто
дональд трамп
киев
венгрия
financial times
мид
ес
"Мы блокируем кредит ЕС для Украины в размере €90 млрд до тех пор, пока не возобновится транзит нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", — написал дипломат.Сийярто обвинил Киев в шантаже, утверждая, что Украина препятствует транзиту "в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией". По его мнению, таким образом украинская сторона пытается спровоцировать перебои с поставками топлива в Венгрию и повлиять на рост цен перед выборами.Глава венгерского МИД также подчеркнул, что действия Украины нарушают условия Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.Ранее газета Financial Times сообщала, что венгерский посол в ЕС выступил против заимствования блоком €90 млрд для Киева. Для окончательного утверждения решения необходимо единогласное одобрение всех 27 стран-членов союза.11 февраля Европейский парламент проголосовал за выделение кредита: 458 депутатов поддержали инициативу, 140 выступили против, 44 воздержались. Однако это решение требует ратификации со стороны Совета ЕС. В Европарламенте отметили, что без утверждения совета финансирование не начнётся. Ожидается, что первый транш может быть перечислен в начале второго квартала 2026 года.В ЕС придумана схема: из выделенных Киеву 90 млрд евро на Украину попадёт 30. Подробнее в материале ЕС освоит 2/3 выделенных "на Украину" €90 млрдБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новые тарифы от Трампа. Хроника событий на утро 21 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
киев
венгрия
новости, украина, петер сийярто, дональд трамп, киев, венгрия, financial times, мид, ес
Новости, Украина, Петер Сийярто, Дональд Трамп, Киев, Венгрия, Financial Times, МИД, ЕС

Сийярто: Венгрия разблокирует кредит ЕС для Украины в €90 млрд только после возобновления транзита нефти

12:08 21.02.2026

12:08 21.02.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанк‼ Венгрии и России необходимо защищать поставки российских нефти и газа на фоне атак Киева, — заявил глава венгерского МИДа Сийярто
‼ Венгрии и России необходимо защищать поставки российских нефти и газа на фоне атак Киева, — заявил глава венгерского МИДа Сийярто - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Будапешт заблокировал выделение Украине кредита Евросоюза в размере €90 млрд до тех пор, пока Киев не возобновит транзит нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом 21 февраля заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в своем аккаунте в соцсети X
"Мы блокируем кредит ЕС для Украины в размере €90 млрд до тех пор, пока не возобновится транзит нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", — написал дипломат.
Сийярто обвинил Киев в шантаже, утверждая, что Украина препятствует транзиту "в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией". По его мнению, таким образом украинская сторона пытается спровоцировать перебои с поставками топлива в Венгрию и повлиять на рост цен перед выборами.
Глава венгерского МИД также подчеркнул, что действия Украины нарушают условия Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.
Ранее газета Financial Times сообщала, что венгерский посол в ЕС выступил против заимствования блоком €90 млрд для Киева. Для окончательного утверждения решения необходимо единогласное одобрение всех 27 стран-членов союза.
11 февраля Европейский парламент проголосовал за выделение кредита: 458 депутатов поддержали инициативу, 140 выступили против, 44 воздержались. Однако это решение требует ратификации со стороны Совета ЕС. В Европарламенте отметили, что без утверждения совета финансирование не начнётся. Ожидается, что первый транш может быть перечислен в начале второго квартала 2026 года.
В ЕС придумана схема: из выделенных Киеву 90 млрд евро на Украину попадёт 30. Подробнее в материале ЕС освоит 2/3 выделенных "на Украину" €90 млрд
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новые тарифы от Трампа. Хроника событий на утро 21 февраля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
