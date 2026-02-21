https://ukraina.ru/20260221/siyyarto-vengriya-razblokiruet-kredit-es-dlya-ukrainy-v-90-mlrd-tolko-posle-vozobnovleniya-tranzita-1075923136.html

Сийярто: Венгрия разблокирует кредит ЕС для Украины в €90 млрд только после возобновления транзита нефти

Сийярто: Венгрия разблокирует кредит ЕС для Украины в €90 млрд только после возобновления транзита нефти - 21.02.2026 Украина.ру

Сийярто: Венгрия разблокирует кредит ЕС для Украины в €90 млрд только после возобновления транзита нефти

Будапешт заблокировал выделение Украине кредита Евросоюза в размере €90 млрд до тех пор, пока Киев не возобновит транзит нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом 21 февраля заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в своем аккаунте в соцсети X

"Мы блокируем кредит ЕС для Украины в размере €90 млрд до тех пор, пока не возобновится транзит нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", — написал дипломат.Сийярто обвинил Киев в шантаже, утверждая, что Украина препятствует транзиту "в координации с Брюсселем и венгерской оппозицией". По его мнению, таким образом украинская сторона пытается спровоцировать перебои с поставками топлива в Венгрию и повлиять на рост цен перед выборами.Глава венгерского МИД также подчеркнул, что действия Украины нарушают условия Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.Ранее газета Financial Times сообщала, что венгерский посол в ЕС выступил против заимствования блоком €90 млрд для Киева. Для окончательного утверждения решения необходимо единогласное одобрение всех 27 стран-членов союза.11 февраля Европейский парламент проголосовал за выделение кредита: 458 депутатов поддержали инициативу, 140 выступили против, 44 воздержались. Однако это решение требует ратификации со стороны Совета ЕС. В Европарламенте отметили, что без утверждения совета финансирование не начнётся. Ожидается, что первый транш может быть перечислен в начале второго квартала 2026 года.В ЕС придумана схема: из выделенных Киеву 90 млрд евро на Украину попадёт 30. Подробнее в материале ЕС освоит 2/3 выделенных "на Украину" €90 млрдБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новые тарифы от Трампа. Хроника событий на утро 21 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

