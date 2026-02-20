https://ukraina.ru/20260220/20-fevralya-2026-goda-utrenniy-efir-1075883361.html

20 февраля 2026 года, утренний эфир

20 февраля 2026 года, утренний эфир - 20.02.2026 Украина.ру

20 февраля 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 20.02.2026

2026-02-20T14:51

2026-02-20T14:51

2026-02-20T14:51

новороссия

украина

михаил павлив

александр дугин

россия

новороссия сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/14/1075883098_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_d762a2e6bf41afe1858485a88a3ca7f4.jpg

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Что мужчины на самом деле хотят на 23 февраля? Мнение психолога. Гость: Анна Чеграхчи - заместитель руководителя Социально-психологического центра "Точка опоры", практикующий психолог* Большое интервью. Об изменениях российского общества, а также об опасности недовоёванной Россией войны. Гость: Александр Дугин - российский философ* Что происходит. Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог* Важный разговор. Крымская весна в учебниках истории Украины: факты и интерпретации. Гость: Мария Павлова - журналист, шеф-редактор ИА "ANNA NEWS"* Великие земляки. Футбольный тренер, футболист, Заслуженный тренер СССР Евгений Кучеревский. Гость: Александр Кузмак - спортивный журналист, ведущий радио Спутник

новороссия

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новороссия, украина, михаил павлив, александр дугин, россия, новороссия сегодня, видео