20 февраля 2026 года, утренний эфир
20 февраля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Что мужчины на самом деле хотят на 23 февраля? Мнение психолога. Гость: Анна Чеграхчи - заместитель руководителя Социально-психологического центра "Точка опоры", практикующий психолог* Большое интервью. Об изменениях российского общества, а также об опасности недовоёванной Россией войны. Гость: Александр Дугин - российский философ* Что происходит. Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог* Важный разговор. Крымская весна в учебниках истории Украины: факты и интерпретации. Гость: Мария Павлова - журналист, шеф-редактор ИА "ANNA NEWS"* Великие земляки. Футбольный тренер, футболист, Заслуженный тренер СССР Евгений Кучеревский. Гость: Александр Кузмак - спортивный журналист, ведущий радио Спутник
20 февраля 2026 года, утренний эфир

14:51 20.02.2026
 
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Что мужчины на самом деле хотят на 23 февраля? Мнение психолога. Гость: Анна Чеграхчи - заместитель руководителя Социально-психологического центра "Точка опоры", практикующий психолог
* Большое интервью. Об изменениях российского общества, а также об опасности недовоёванной Россией войны. Гость: Александр Дугин - российский философ
* Что происходит. Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог
* Важный разговор. Крымская весна в учебниках истории Украины: факты и интерпретации. Гость: Мария Павлова - журналист, шеф-редактор ИА "ANNA NEWS"
* Великие земляки. Футбольный тренер, футболист, Заслуженный тренер СССР Евгений Кучеревский. Гость: Александр Кузмак - спортивный журналист, ведущий радио Спутник
