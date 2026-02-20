https://ukraina.ru/20260220/20-fevralya-2026-goda-utrenniy-efir-1075883361.html
20 февраля 2026 года, утренний эфир
20 февраля 2026 года, утренний эфир - 20.02.2026 Украина.ру
20 февраля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 20.02.2026
2026-02-20T14:51
2026-02-20T14:51
2026-02-20T14:51
новороссия
украина
михаил павлив
александр дугин
россия
новороссия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/14/1075883098_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_d762a2e6bf41afe1858485a88a3ca7f4.jpg
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Что мужчины на самом деле хотят на 23 февраля? Мнение психолога. Гость: Анна Чеграхчи - заместитель руководителя Социально-психологического центра "Точка опоры", практикующий психолог* Большое интервью. Об изменениях российского общества, а также об опасности недовоёванной Россией войны. Гость: Александр Дугин - российский философ* Что происходит. Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог* Важный разговор. Крымская весна в учебниках истории Украины: факты и интерпретации. Гость: Мария Павлова - журналист, шеф-редактор ИА "ANNA NEWS"* Великие земляки. Футбольный тренер, футболист, Заслуженный тренер СССР Евгений Кучеревский. Гость: Александр Кузмак - спортивный журналист, ведущий радио Спутник
новороссия
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/14/1075883098_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_f3589ef26972760482f94c0c6bdb7e59.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новороссия, украина, михаил павлив, александр дугин, россия, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Украина, Михаил Павлив, Александр Дугин, Россия, Новороссия сегодня
20 февраля 2026 года, утренний эфир
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Что мужчины на самом деле хотят на 23 февраля? Мнение психолога. Гость: Анна Чеграхчи - заместитель руководителя Социально-психологического центра "Точка опоры", практикующий психолог
* Большое интервью. Об изменениях российского общества, а также об опасности недовоёванной Россией войны. Гость: Александр Дугин - российский философ
* Что происходит. Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог
* Важный разговор. Крымская весна в учебниках истории Украины: факты и интерпретации. Гость: Мария Павлова - журналист, шеф-редактор ИА "ANNA NEWS"
* Великие земляки. Футбольный тренер, футболист, Заслуженный тренер СССР Евгений Кучеревский. Гость: Александр Кузмак - спортивный журналист, ведущий радио Спутник