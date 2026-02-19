"Бах-бах... и Трамп на белом коне": политолог раскрыл истинную цель США в Иране - 19.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260219/bakh-bakh-i-tramp-na-belom-kone-politolog-raskryl-istinnuyu-tsel-ssha-v-irane-1075784504.html
"Бах-бах... и Трамп на белом коне": политолог раскрыл истинную цель США в Иране
"Бах-бах... и Трамп на белом коне": политолог раскрыл истинную цель США в Иране - 19.02.2026 Украина.ру
"Бах-бах... и Трамп на белом коне": политолог раскрыл истинную цель США в Иране
США рассматривают возможность усиления давления на Иран, но дело не в ядерной программе. Вашингтону нужно свержение иранского руководства и реванш за поражение 1979 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, телеведущий Дмитрий Куликов
2026-02-19T05:40
2026-02-19T05:40
новости
иран
сша
украина
дональд трамп
украина.ру
куликов дмитрий
переворот
война
геополитика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0a/1075468198_0:74:2895:1702_1920x0_80_0_0_58305f15fdbae10d825721b61c6a0193.jpg
Отвечая на вопрос об Иране, Дмитрий Куликов объяснил истинные мотивы США. По его словам, Тегеран сам не стремится к созданию ядерного оружия. "Иран сам не хочет создавать ядерное оружие, потому что не хочет выглядеть агрессивно для остальных стран региона. Тут дело не в ядерном оружии и не в ядерной программе", — заявил политолог.По его словам, накануне 12-дневной войны Нетаньяху "соблазнил" Трампа: "Все готово. Если мы сейчас ударим под предлогом уничтожения иранской ядерной бомбы, в Иране завалится власть". Для Трампа на внутренней арене это был бы невероятный успех, пояснил Куликов.Политолог объяснил, почему для американцев так важен реванш. "Выперли Америку из Ирана и не пускали. И тут такое: "Бах-бах. Контрреволюция в Иране. Трамп на белом коне подъезжает к Белому Дому". Я утрирую, но для американского сознания это важно", — добавил он.По словам эксперта, Трампу хотелось бы стать покорителем Ирана. Это не получилось в 12-дневную войну и США решили попробовать еще раз. "Целью будет иранское руководство, чтобы создать условия для госпереворота. Решатся ли – никто не скажет. Но дело не в ядерной программе", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Куликов: США проиграли войну с Россией на Украине, а теперь у них идет скрытая гражданская война" на сайте Украина.ру.Станет ли военная операция США против Ирана неизбежной, если стороны не смогут договориться — в материале "Гегемония без лидерства. Максим Сучков о дедлайнах Трампа по Украине и новой войне США и Ирана" на сайте Украина.ру.
иран
сша
украина
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0a/1075468198_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_ff5e8b62043f988cfbcc14e3c9bce6b8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, сша, украина, дональд трамп, украина.ру, куликов дмитрий, переворот, война, геополитика, ближний восток, международные отношения, нападение, украина.ру дзен
Новости, Иран, США, Украина, Дональд Трамп, Украина.ру, Куликов Дмитрий, переворот, война, геополитика, Ближний Восток, международные отношения, нападение, Украина.ру Дзен

"Бах-бах... и Трамп на белом коне": политолог раскрыл истинную цель США в Иране

05:40 19.02.2026
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP / Alex Brandon
Читать в
ДзенTelegram
США рассматривают возможность усиления давления на Иран, но дело не в ядерной программе. Вашингтону нужно свержение иранского руководства и реванш за поражение 1979 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, телеведущий Дмитрий Куликов
Отвечая на вопрос об Иране, Дмитрий Куликов объяснил истинные мотивы США. По его словам, Тегеран сам не стремится к созданию ядерного оружия.
"Иран сам не хочет создавать ядерное оружие, потому что не хочет выглядеть агрессивно для остальных стран региона. Тут дело не в ядерном оружии и не в ядерной программе", — заявил политолог.
По его словам, накануне 12-дневной войны Нетаньяху "соблазнил" Трампа: "Все готово. Если мы сейчас ударим под предлогом уничтожения иранской ядерной бомбы, в Иране завалится власть". Для Трампа на внутренней арене это был бы невероятный успех, пояснил Куликов.
Политолог объяснил, почему для американцев так важен реванш. "Выперли Америку из Ирана и не пускали. И тут такое: "Бах-бах. Контрреволюция в Иране. Трамп на белом коне подъезжает к Белому Дому". Я утрирую, но для американского сознания это важно", — добавил он.
По словам эксперта, Трампу хотелось бы стать покорителем Ирана. Это не получилось в 12-дневную войну и США решили попробовать еще раз. "Целью будет иранское руководство, чтобы создать условия для госпереворота. Решатся ли – никто не скажет. Но дело не в ядерной программе", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Куликов: США проиграли войну с Россией на Украине, а теперь у них идет скрытая гражданская война" на сайте Украина.ру.
Станет ли военная операция США против Ирана неизбежной, если стороны не смогут договориться — в материале "Гегемония без лидерства. Максим Сучков о дедлайнах Трампа по Украине и новой войне США и Ирана" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранСШАУкраинаДональд ТрампУкраина.руКуликов ДмитрийпереворотвойнагеополитикаБлижний Востокмеждународные отношениянападениеУкраина.ру Дзен
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
07:19ВС РФ уничтожили пусковую площадку украинских дронов в Черниговской области
07:00Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике
06:30Владимир Брутер: Если Россия и США заберут Восточную Европу, то смогут противостоять Парижу и Лондону
06:25Почему предполагаемое закрытие Телеграма в России обрадовало Украину и что будет с после войны с ТЦК
06:20Мир без гарантий или война на истощение. Украина в международном контексте
06:15Свиное и Гарькавский лес взяты под контроль: Алехин про новые рубежи наступления под Сумами
06:10Зеленского сливают. Эту свинью подложил ему Залужный
06:05Ищенко: Украина уже проиграла эту войну — Киев воюет, чтобы получить лучшие условия поражения
06:00ВСУ контратакуют, идут тяжелые бои: Алехин рассказал, как ВС РФ громят врага в Сумской области
05:55Будущее эхо войны вызывает страх уже сегодня. Сколько лет понадобится на разминирование Донбасса
05:50Победить Россию на поле боя невозможно: Ростислав Ищенко назвал главную цель Запада
05:45Террор ТЦК и самая сложная ситуация со светом. Что происходит в Одессе
05:40"Бах-бах... и Трамп на белом коне": политолог раскрыл истинную цель США в Иране
05:30"Солнцепеки" и штурмовая авиация: Россия наращивает огневую мощь в Сумской области
05:20Удар по Ирану неизбежен? Ищенко о том, как США и Израиль загнали себя в "предсказуемый коридор"
05:00Ищенко: "Если Израиль добьется уничтожения Ирана, то арабские страны будут думать про ликвидацию Израиля"
04:51США выводят около 1000 военнослужащих из Сирии. Или не выводят?
04:45"Хочешь – не хочешь, а бомбить надо": Украина тихо ждёт начала войны США с Ираном — мнение эксперта
04:30Россия и США обсуждали "величайшую сделку" по снятию санкций и освоению Сибири — The Economist
04:30"Стиснув зубы": Куликов рассказал, как Куба переживет очередной виток блокады США
Лента новостейМолния