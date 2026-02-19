https://ukraina.ru/20260219/bakh-bakh-i-tramp-na-belom-kone-politolog-raskryl-istinnuyu-tsel-ssha-v-irane-1075784504.html
"Бах-бах... и Трамп на белом коне": политолог раскрыл истинную цель США в Иране
США рассматривают возможность усиления давления на Иран, но дело не в ядерной программе. Вашингтону нужно свержение иранского руководства и реванш за поражение 1979 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог, телеведущий Дмитрий Куликов
Отвечая на вопрос об Иране, Дмитрий Куликов объяснил истинные мотивы США. По его словам, Тегеран сам не стремится к созданию ядерного оружия. "Иран сам не хочет создавать ядерное оружие, потому что не хочет выглядеть агрессивно для остальных стран региона. Тут дело не в ядерном оружии и не в ядерной программе", — заявил политолог.По его словам, накануне 12-дневной войны Нетаньяху "соблазнил" Трампа: "Все готово. Если мы сейчас ударим под предлогом уничтожения иранской ядерной бомбы, в Иране завалится власть". Для Трампа на внутренней арене это был бы невероятный успех, пояснил Куликов.Политолог объяснил, почему для американцев так важен реванш. "Выперли Америку из Ирана и не пускали. И тут такое: "Бах-бах. Контрреволюция в Иране. Трамп на белом коне подъезжает к Белому Дому". Я утрирую, но для американского сознания это важно", — добавил он.По словам эксперта, Трампу хотелось бы стать покорителем Ирана. Это не получилось в 12-дневную войну и США решили попробовать еще раз. "Целью будет иранское руководство, чтобы создать условия для госпереворота. Решатся ли – никто не скажет. Но дело не в ядерной программе", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Куликов: США проиграли войну с Россией на Украине, а теперь у них идет скрытая гражданская война" на сайте Украина.ру.
Отвечая на вопрос об Иране, Дмитрий Куликов объяснил истинные мотивы США. По его словам, Тегеран сам не стремится к созданию ядерного оружия.
"Иран сам не хочет создавать ядерное оружие, потому что не хочет выглядеть агрессивно для остальных стран региона. Тут дело не в ядерном оружии и не в ядерной программе", — заявил политолог.
По его словам, накануне 12-дневной войны Нетаньяху "соблазнил" Трампа: "Все готово. Если мы сейчас ударим под предлогом уничтожения иранской ядерной бомбы, в Иране завалится власть". Для Трампа на внутренней арене это был бы невероятный успех, пояснил Куликов.
Политолог объяснил, почему для американцев так важен реванш. "Выперли Америку из Ирана и не пускали. И тут такое: "Бах-бах. Контрреволюция в Иране. Трамп на белом коне подъезжает к Белому Дому". Я утрирую, но для американского сознания это важно", — добавил он.
По словам эксперта, Трампу хотелось бы стать покорителем Ирана. Это не получилось в 12-дневную войну и США решили попробовать еще раз. "Целью будет иранское руководство, чтобы создать условия для госпереворота. Решатся ли – никто не скажет. Но дело не в ядерной программе", — резюмировал собеседник издания.
