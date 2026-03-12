https://ukraina.ru/20260312/11-marta-2026-goda-vecherniy-efir-1076689617.html

11 марта 2026 года, вечерний эфир

11 марта 2026 года, вечерний эфир - 12.03.2026 Украина.ру

11 марта 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 12.03.2026

мариуполь

новороссия

новороссия сегодня

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня Новороссии. Строительство нового жилья в Мариуполе. Гость: Андрей Рудич - заместитель председателя комитета по развитию бизнеса в Воссоединенных регионах организации "Опора России"* Знай наше. История советского и украинского футболиста Валерия Старухина.*Важный разговор. О помощи Новороссии и депутатских инициативах. Гость: Роза Чемерис - депутат Государственной думы VIII созыва

