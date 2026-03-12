11 марта 2026 года, вечерний эфир - 12.03.2026 Украина.ру
11 марта 2026 года, вечерний эфир
11 марта 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 12.03.2026
мариуполь
новороссия
новороссия сегодня
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня Новороссии. Строительство нового жилья в Мариуполе. Гость: Андрей Рудич - заместитель председателя комитета по развитию бизнеса в Воссоединенных регионах организации "Опора России"* Знай наше. История советского и украинского футболиста Валерия Старухина.*Важный разговор. О помощи Новороссии и депутатских инициативах. Гость: Роза Чемерис - депутат Государственной думы VIII созыва
мариуполь
новороссия
мариуполь, новороссия, новороссия сегодня, видео
Мариуполь, Новороссия, Новороссия сегодня

11 марта 2026 года, вечерний эфир

12:03 12.03.2026
 
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Тема дня Новороссии. Строительство нового жилья в Мариуполе. Гость: Андрей Рудич - заместитель председателя комитета по развитию бизнеса в Воссоединенных регионах организации "Опора России"
* Знай наше. История советского и украинского футболиста Валерия Старухина.
*Важный разговор. О помощи Новороссии и депутатских инициативах. Гость: Роза Чемерис - депутат Государственной думы VIII созыва
Больше материалов по теме:
МариупольНовороссияНовороссия сегодня
 
