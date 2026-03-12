https://ukraina.ru/20260312/vsu-snova-atakovali-gazokompressornuyu-stantsiyu-russkaya-1076692231.html

ВСУ снова атаковали газокомпрессорную станцию "Русская"

В ночь на 12 марта ВСУ предприняли новую попытку удара по газокомпрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны России

Ударные беспилотники украинской армии атаковали одну из самых мощных в мире компрессорных станций, обеспечивающую подачу газа по подводному газопроводу "Турецкий поток", примерно с 3:55 до 06:45 по московскому времени. Расчеты средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили 10 беспилотников."Ущерба обороняемому объекту не допущено", — констатировали в Минобороны.Накануне, 11 марта "Газпром" сообщал об отбитой атаке БПЛА на газокомпрессорную станцию "Русская". Подробности в публикации "Газпром" сообщил об атаках на компрессорную станцию "Русская"Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выяснилась цель атак ВСУ на объекты "Газпрома", Сурков опроверг слухи. Новости к этому часуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

