https://ukraina.ru/20260312/vsu-snova-atakovali-gazokompressornuyu-stantsiyu-russkaya-1076692231.html
ВСУ снова атаковали газокомпрессорную станцию "Русская"
ВСУ снова атаковали газокомпрессорную станцию "Русская" - 12.03.2026 Украина.ру
ВСУ снова атаковали газокомпрессорную станцию "Русская"
В ночь на 12 марта ВСУ предприняли новую попытку удара по газокомпрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны России
2026-03-12T12:48
2026-03-12T12:48
2026-03-12T12:48
новости
россия
краснодарский край
украина
вооруженные силы украины
газпром
минобороны
всу
турецкий поток
российский газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039914873_0:42:3079:1774_1920x0_80_0_0_78dcf454de3772c8e6d5b2672bf55e50.jpg
Ударные беспилотники украинской армии атаковали одну из самых мощных в мире компрессорных станций, обеспечивающую подачу газа по подводному газопроводу "Турецкий поток", примерно с 3:55 до 06:45 по московскому времени. Расчеты средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили 10 беспилотников."Ущерба обороняемому объекту не допущено", — констатировали в Минобороны.Накануне, 11 марта "Газпром" сообщал об отбитой атаке БПЛА на газокомпрессорную станцию "Русская". Подробности в публикации "Газпром" сообщил об атаках на компрессорную станцию "Русская"Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выяснилась цель атак ВСУ на объекты "Газпрома", Сурков опроверг слухи. Новости к этому часуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
краснодарский край
украина
турция
черное море
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/13/1039914873_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_74e7dda48b3f32a16529ad2af5dc4de1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, краснодарский край, украина, вооруженные силы украины, газпром, минобороны, всу, турецкий поток, российский газ, турция, черное море
Новости, Россия, краснодарский край, Украина, Вооруженные силы Украины, Газпром, Минобороны, ВСУ, турецкий поток, российский газ, Турция, Черное море
ВСУ снова атаковали газокомпрессорную станцию "Русская"
В ночь на 12 марта ВСУ предприняли новую попытку удара по газокомпрессорной станции "Русская" в Краснодарском крае. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны России