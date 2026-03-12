12 марта 2026 года, утренний эфир - 12.03.2026 Украина.ру
12 марта 2026 года, утренний эфир
12 марта 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 12.03.2026
2026-03-12T12:43
2026-03-12T12:43
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Творчество писателя. Гость: Иван Ревяков - писатель, ветеран боевых действий, участник СВО.* Новороссия – жемчужина России. Об освобождении Херсона в 1944 году. Гость: Александр Васильев - кандидат исторических наук* Школы жизни. Манипуляции в кино. Гость: Алексей Якель - доцент кафедры журналистики ДонГУ.* Знакомьтесь, Россия. Горная Шория и Шерегеш, Шорский национальный парк, туристические маршруты. Гость: Олеся Колесникова - исполнительный директор туроператора "Шория", гид национального туристского маршрута "Горная Шория. К детям тайги"* Аналитика от издания Украина.ру. Об украинской экономике, а также о ситуации на железных дорогах Украины. Гость: Иван Лизан - экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"* Большое интервью. О планах российской армии на весеннюю кампанию СВО. Гость: Николай Сорокин - директор Института национальных кризисов
12 марта 2026 года, утренний эфир

12:43 12.03.2026
 
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Творчество писателя. Гость: Иван Ревяков - писатель, ветеран боевых действий, участник СВО.
* Новороссия – жемчужина России. Об освобождении Херсона в 1944 году. Гость: Александр Васильев - кандидат исторических наук
* Школы жизни. Манипуляции в кино. Гость: Алексей Якель - доцент кафедры журналистики ДонГУ.
* Знакомьтесь, Россия. Горная Шория и Шерегеш, Шорский национальный парк, туристические маршруты. Гость: Олеся Колесникова - исполнительный директор туроператора "Шория", гид национального туристского маршрута "Горная Шория. К детям тайги"
* Аналитика от издания Украина.ру. Об украинской экономике, а также о ситуации на железных дорогах Украины. Гость: Иван Лизан - экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"
* Большое интервью. О планах российской армии на весеннюю кампанию СВО. Гость: Николай Сорокин - директор Института национальных кризисов
14:04Дмитрий Голубовский: Если Европа останется без нефти и газа из-за войны в Иране, проблемы начнутся у всех
13:57Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Израиль бомбит Иран. Новости к 14.00
13:56Киевский режим совершил очередную террористическую атаку на гражданские объекты Краснодарского края, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев:
13:27Утром снова были атакованы компрессорные станции "Русская" и "Береговая" - "Газпром"
13:25Дмитриев доложит Путину о своих контактах в США. Важные заявления Кремля
13:00ЕС купил Киеву два года войны, лидер Ирана прошел "боевое крещение". Хроника событий на 13:00 12 марта
12:59ВС РФ ударили по целям ВСУ в Чугуеве и Тростянце. Главные новости СВО
12:52ВСУ ночью атаковали три муниципалитета ЛНР
12:48ВСУ снова атаковали газокомпрессорную станцию "Русская"
12:4312 марта 2026 года, утренний эфир
12:33Новые регионы России восстанавливаются: дети, дороги, жильё и хлеб
12:15Вынесен приговор по делу о теракте в "Крокусе". Новости к этому часу
12:06Новый верховный лидер Ирана ранен. Конфликт на Ближнем Востоке
12:05Дамбы под прицелом: российские войска топят позиции ВСУ, пока те пытаются удержать окраины
12:0311 марта 2026 года, вечерний эфир
11:51Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом превратили Волчью в реку смерти для 159-й бригады ВСУ
11:40"Вопрос времени": украинские военкоры готовят зрителей к сдаче очередных серых зон
11:36СБУ проводит обыски в городском совете Львова
11:00Страны G7 не отменят антироссийские санкции, несмотря на рост цен на топливо. Главные новости к 11:00
10:57Второй фронт Владимира Зеленского
