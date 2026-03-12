https://ukraina.ru/20260312/12-marta-2026-goda-utrenniy-efir-1076691388.html

12 марта 2026 года, утренний эфир

12 марта 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 12.03.2026

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Творчество писателя. Гость: Иван Ревяков - писатель, ветеран боевых действий, участник СВО.* Новороссия – жемчужина России. Об освобождении Херсона в 1944 году. Гость: Александр Васильев - кандидат исторических наук* Школы жизни. Манипуляции в кино. Гость: Алексей Якель - доцент кафедры журналистики ДонГУ.* Знакомьтесь, Россия. Горная Шория и Шерегеш, Шорский национальный парк, туристические маршруты. Гость: Олеся Колесникова - исполнительный директор туроператора "Шория", гид национального туристского маршрута "Горная Шория. К детям тайги"* Аналитика от издания Украина.ру. Об украинской экономике, а также о ситуации на железных дорогах Украины. Гость: Иван Лизан - экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"* Большое интервью. О планах российской армии на весеннюю кампанию СВО. Гость: Николай Сорокин - директор Института национальных кризисов

