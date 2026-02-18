Умеров обсудил с европейцами ход переговоров с Россией в Женеве - 18.02.2026 Украина.ру
Умеров обсудил с европейцами ход переговоров с Россией в Женеве
Умеров обсудил с европейцами ход переговоров с Россией в Женеве - 18.02.2026 Украина.ру
Умеров обсудил с европейцами ход переговоров с Россией в Женеве
Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров заявил, что после первого дня переговоров в Женеве обсудил их промежуточные итоги на отдельной встрече с представителями США и стран Европы. Об этом Умеров в ночь на 18 февраля сообщил в своём телеграм-канале
"Завершил отдельную встречу с представителями США и европейских партнеров — Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии. Обсудили итоги сегодняшнего раунда переговоров и синхронизировали подходы к дальнейшим шагам... Есть понимание общей ответственности за результат", — написал Умеров.Он также отметил "важность" координации действий между Украиной, США и Европой.По информации РИА Новости, в Женеву ранее прибыла делегация Великобритании, не участвующая в переговорах, но рассчитывающая получать информацию об их ходе. На полях встречи также могут пройти переговоры советников по национальной безопасности Франции, Британии, Германии и Италии.Ранее сообщалось, что переговоры в Женеве по украинскому урегулированию в первый день длились шесть часов и были очень напряжёнными, стороны договорились продолжить диалог на следующий день, 18 февраля.По данным корреспондента Axios Барака Равида, переговоры между Россией и Украиной в Женеве могли "застопориться" из-за позиций, представленных главой делегации России Владимиром Мединским.Подробнее о позиции сторон и составе участников переговоров в материале Евгении Кондаковой - На столе самые сложные вопросы: новый раунд переговоров РФ-Украины-США начинается в Женеве.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Умеров обсудил с европейцами ход переговоров с Россией в Женеве

02:53 18.02.2026 (обновлено: 02:59 18.02.2026)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТрехсторонние переговоры РФ, США и Украины в Женеве
Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров заявил, что после первого дня переговоров в Женеве обсудил их промежуточные итоги на отдельной встрече с представителями США и стран Европы. Об этом Умеров в ночь на 18 февраля сообщил в своём телеграм-канале
"Завершил отдельную встречу с представителями США и европейских партнеров — Франции, Великобритании, Германии, Италии и Швейцарии. Обсудили итоги сегодняшнего раунда переговоров и синхронизировали подходы к дальнейшим шагам... Есть понимание общей ответственности за результат", — написал Умеров.
Он также отметил "важность" координации действий между Украиной, США и Европой.
По информации РИА Новости, в Женеву ранее прибыла делегация Великобритании, не участвующая в переговорах, но рассчитывающая получать информацию об их ходе. На полях встречи также могут пройти переговоры советников по национальной безопасности Франции, Британии, Германии и Италии.
Ранее сообщалось, что переговоры в Женеве по украинскому урегулированию в первый день длились шесть часов и были очень напряжёнными, стороны договорились продолжить диалог на следующий день, 18 февраля.
По данным корреспондента Axios Барака Равида, переговоры между Россией и Украиной в Женеве могли "застопориться" из-за позиций, представленных главой делегации России Владимиром Мединским.
Подробнее о позиции сторон и составе участников переговоров в материале Евгении Кондаковой - На столе самые сложные вопросы: новый раунд переговоров РФ-Украины-США начинается в Женеве.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния